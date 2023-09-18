Найдите свои “Символы Любви и Успеха” на выставке живых картин Елены Карловой

Елена Карлова — художница-символист, вот уже 14 лет создает мандалы — энергокартины в её особенной технике золочения.
Их фактура, цвет и символы неповторимы, ведь каждая мандала создается под индивидуальные запросы человека. Обращаясь к такой картине, важно знать, что внутри неё записаны положительные установки. Одна мандала направлена на любовь и благополучие, другая — на успех и деньги.
Мандалы — живые картины для души
Просторное помещение в центре Барнаула стало особым местом, где каждый может найти себя.
Часто на выставках Елены люди, рассматривая мандалы, чувствуют притяжение к одной из картин. Так они неосознанно выбирают тот символ, который откликается внутреннему состоянию на данный момент. Будь то цвета мандалы или ее объемные узоры — все это складывается в гармоничный замысел и находит своего человека.
И часто первым порывом гостей становится желание прикоснуться. Золотые, наполненные яркостью и блеском картины, манят зрителя хоть кончиком пальца ощутить необычный рельеф работы. На выставках Елены существует обязательное правило: “Мандалы нужно трогать!”.
Здесь наступает особое таинство момента, за которым люди возвращаются к картинам Елены вновь и вновь. В момент прикладывания руки к фактурной поверхности через человека начинает проходить энергия. Легкий импульс, мурашки по телу, желанное тепло внутри. В этом кроется настоящая сила энергокартин: человек загадывает желание, наполняется силой, сбрасывает с себя накопленный негатив. Каждый обращается со своим запросом, чтобы почувствовать связь с собой через творчество и сакральные символы.
Мастер-классы, лекции, встречи
Помимо выставки, в арт-пространстве живых картин будут проходить открытые встречи. Лекции самой Елены о ее творческом пути и личных темах для построения счастливой жизни.
Также в окружении мандал в этом месяце пройдет показ фильма, вечер стихов и медитации, тренинг с метафорическими картами. И вся атмосфера галереи продолжит наполняться особенными событиями, суть которых будет направлена на новые знания и создание близкого круга единомышленников.
Но поистине творческое лицо галерея обретет на мастер-классах. Тогда весь простор выставочного зала трансформируется в уютную мастерскую для всех желающих создать свою мандалу. Елена не только рисует, но и преподает в собственной художественной онлайн-школе, где люди с любым уровнем подготовки начинают создавать энергокартины.
Теперь барнаульцы могут попробовать себя в новом, по-настоящему волшебном деле и на холсте нарисовать мандалу. С чуткими наставлениями от художницы каждый прикоснется к уникальному навыку.
На память от мастер-класса у каждого участника останется его собственная мандала, внутри которой заложены его позитивные установки, желания и мечты.
Дата и место проведения встречи
Посетить выставку живых картин “Символы Любви и Успеха” можно в любой день.
Место: ТЦ “Книжный мир”, выставка Елены Карловой
Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический 117а
Вход: бесплатно
График работы:
пн-пт с 10:00 до 20:00
сб-вс с 12:00 до 20.00
Сайт галереи Елены Карловой: https://karlovagallery.ru/?utm_source=altaipress&utm_medium=reklama&utm_campaign=vustavka23