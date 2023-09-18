Найдите свои “Символы Любви и Успеха” на выставке живых картин Елены Карловой

Уникальное арт-пространство объемных картин-символов Елены Карловой появилось этой осенью в Барнауле. Ранее художница представляла свои работы на выставках как в нашей стране, так и за рубежом. Теперь картины, которые побывали более чем в 20-ти городах России и Европы, возвращаются на родные земли нашего края.

Елена Карлова — художница-символист, вот уже 14 лет создает мандалы — энергокартины в её особенной технике золочения.

Их фактура, цвет и символы неповторимы, ведь каждая мандала создается под индивидуальные запросы человека. Обращаясь к такой картине, важно знать, что внутри неё записаны положительные установки. Одна мандала направлена на любовь и благополучие, другая — на успех и деньги.

Мандалы Елены Карловой — энергокартины в её особенной технике золочения. Фото предоставлено Еленой Карловой. Мандалы Елены Карловой — энергокартины в её особенной технике золочения. Фото предоставлено Еленой Карловой. Мандалы Елены Карловой — энергокартины в её особенной технике золочения. Фото предоставлено Еленой Карловой. Мандалы Елены Карловой — энергокартины в её особенной технике золочения. Фото предоставлено Еленой Карловой. Мандалы Елены Карловой — энергокартины в её особенной технике золочения. Фото предоставлено Еленой Карловой.

Мандалы — живые картины для души

Просторное помещение в центре Барнаула стало особым местом, где каждый может найти себя.

Часто на выставках Елены люди, рассматривая мандалы, чувствуют притяжение к одной из картин. Так они неосознанно выбирают тот символ, который откликается внутреннему состоянию на данный момент. Будь то цвета мандалы или ее объемные узоры — все это складывается в гармоничный замысел и находит своего человека.

И часто первым порывом гостей становится желание прикоснуться. Золотые, наполненные яркостью и блеском картины, манят зрителя хоть кончиком пальца ощутить необычный рельеф работы. На выставках Елены существует обязательное правило: “Мандалы нужно трогать!”.

Здесь наступает особое таинство момента, за которым люди возвращаются к картинам Елены вновь и вновь. В момент прикладывания руки к фактурной поверхности через человека начинает проходить энергия. Легкий импульс, мурашки по телу, желанное тепло внутри. В этом кроется настоящая сила энергокартин: человек загадывает желание, наполняется силой, сбрасывает с себя накопленный негатив. Каждый обращается со своим запросом, чтобы почувствовать связь с собой через творчество и сакральные символы.

Аксессуары с принтами картин Елены Карловой. Фото предоставлено Еленой Карловой.

Мастер-классы, лекции, встречи

Помимо выставки, в арт-пространстве живых картин будут проходить открытые встречи. Лекции самой Елены о ее творческом пути и личных темах для построения счастливой жизни.

Также в окружении мандал в этом месяце пройдет показ фильма, вечер стихов и медитации, тренинг с метафорическими картами. И вся атмосфера галереи продолжит наполняться особенными событиями, суть которых будет направлена на новые знания и создание близкого круга единомышленников.

Но поистине творческое лицо галерея обретет на мастер-классах. Тогда весь простор выставочного зала трансформируется в уютную мастерскую для всех желающих создать свою мандалу. Елена не только рисует, но и преподает в собственной художественной онлайн-школе, где люди с любым уровнем подготовки начинают создавать энергокартины.

Теперь барнаульцы могут попробовать себя в новом, по-настоящему волшебном деле и на холсте нарисовать мандалу. С чуткими наставлениями от художницы каждый прикоснется к уникальному навыку.

На память от мастер-класса у каждого участника останется его собственная мандала, внутри которой заложены его позитивные установки, желания и мечты.

Дата и место проведения встречи

Посетить выставку живых картин “Символы Любви и Успеха” можно в любой день.

Место: ТЦ “Книжный мир”, выставка Елены Карловой

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический 117а

Вход: бесплатно

График работы:

пн-пт с 10:00 до 20:00

сб-вс с 12:00 до 20.00

Сайт галереи Елены Карловой: https://karlovagallery.ru/?utm_source=altaipress&utm_medium=reklama&utm_campaign=vustavka23