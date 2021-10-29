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Назревший вопрос. Как в центре Барнаула демонтируют аварийный мост на проспекте Ленина и возведут новый путепровод

  1. Почему необходима реконструкция моста в районе Нового рынка?
  2. Какова сегодня нагрузка на путепровод?
  3. Есть варианты перенаправить этот огромный трафик?
  4. За счет каких средств будут реконструировать путепровод?
  5. Когда начнется реконструкция?
  6. Как будут реконструировать путепровод?

Барнаулу предстоит пережить масштабную реконструкцию путепровода через железнодорожные пути, расположенного на главной транспортной артерии города — проспекте Ленина. Как планируется провести эти грандиозные работы и сколько времени они займут — в материале altapress.ru.

1
Почему необходима реконструкция моста в районе Нового рынка?

Ответ прост — инженерное сооружение не соответствует необходимым требованиям. По словам директора ООО «ЗАПСИБ-МОСТ» Дениса Илюшина, мост находится в аварийном состоянии. Об этом говорят имеющиеся дефекты на несущих конструкциях объекта.

Кроме того, путепровод на проспекте Ленина уже давно стал «бутылочным горлышком» — узким местом дорожной сети города, который не справляется с автомобильным трафиком в пиковые часы нагрузок.

2
Какова сегодня нагрузка на путепровод?

По словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерия Ведяшкина, ежедневно через путепровод курсируют 55 единиц трамваев, 42 единицы троллейбусов, 184 единицы автобусов большой и средней вместимости, а также 162 единицы маршрутного такси, выполняя при этом ежедневно 2863 кругорейса.

Помимо того, через мост проходит более 105 тысяч автомобилей в сутки.

Аварийный мост на проспекте Ленина.
Аварийный мост на проспекте Ленина.
Источник: altapress.ru
3
Есть варианты перенаправить этот огромный трафик?

Конечно. Как подчеркнул председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, сегодня, в преддверии реконструкции путепровода, разрабатывается схема движения общественного и личного транспорта.

Разработка схемы движения электротранспорта находится в завершающей стадии, а схема движения автобусов разрабатывается с учетом имеющихся данных по обследованию пассажиропотоков.

В частности, прорабатывается вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц таких, как проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев — для трамваев.

Помимо этого, предусмотрено изменение светофорных циклов, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина.

Для улучшения и удобства транспортного обслуживания горожан планируется строительство трамвайного разворотного кольца c введением пересадочных тарифов на площадке рядом с торговым центром «Пионер».

В настоящее время уже достигнута предварительная договоренность об этом с владельцами ТРЦ.

По словам Антона Шеломенцева, разработка схемы движения будет завершена в декабре текущего года.

Антон Шеломенцев.
Антон Шеломенцев.
Источник: altapress.ru

«После того, как будут сформированы ключевые параметры движения транспорта, в обязательном порядке схема будет представлена для обсуждения жителям и внесения дополнительных предложений. Наше главная задача — минимизировать неудобства жителей в период проведения работ», — акцентировал внимание председатель профильного комитета городской администрации.

4
За счет каких средств будут реконструировать путепровод?

По словам заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергея Пашковского, реконструкция восьми- и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина будет проводиться за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта.

Соответствующее соглашение планируется подписать уже в ноябре текущего года. Сам контракт на выполнение работ по реконструкции моста будет заключен в начале следующего года.

Отметим, что на реконструкцию моста потратят очень серьезные средства — 2,6 млрд рублей. Такой уровень вложений в данный проект позволяют уверенно говорить о том, что реконструкция положительно скажется на развитии улично-дорожной сети краевой столицы.

При этом Сергей Пашковский подчеркнул важность реализации этого проекта для Барнаула. «Данная дорожная артерия является одной из ключевых в городе и имеет высокую социальную значимость». Он добавил, что осуществить реконструкцию необходимо в установленные сроки.

Сергей Пашковский подчеркнул важность реализации этого проекта для Барнаула.
Сергей Пашковский подчеркнул важность реализации этого проекта для Барнаула.
Источник: пресс-служба администрации г. Барнаула
5
Когда начнется реконструкция?

Работы по реконструкции путепроводов начнутся весной 2022 года. Что касается сроков перекрытия движения по проспекту Ленина на данном участке, то из-за особенностей технологии оно продлится до конца 2023 года.

В ближайшее время будет завершена корректировка проектно-сметной документации, которая затем будет передана на государственную экспертизу.

Вместе с этим в ближайшее время городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи будет разработан детальный план-график всех мероприятий, предусмотренных в рамках реконструкции путепроводов.

Также будет сформирована межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители всех отраслевых и профильных комитетов города, служб и организаций, задействованных в реализации масштабного проекта.

Аварийный мост на проспекте Ленина.
Аварийный мост на проспекте Ленина.
Источник: altapress.ru
6
Как будут реконструировать путепровод?

По словам директора ООО «ЗАПСИБ-МОСТ» Дениса Илюшина, проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста, который будет соответствовать всем современным нормам и ГОСТам.

Очень важно, что в результате реконструкции на объекте увеличится число полос для движения автомобильного транспорта и ширина дорожного полотна.

При этом сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары и все необходимые коммуникации.

Кроме того, как подчеркнул проектировщик, благодаря современным конструктивным решениям будет сокращено число пролетов на обоих мостах.

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