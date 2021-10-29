Назревший вопрос. Как в центре Барнаула демонтируют аварийный мост на проспекте Ленина и возведут новый путепровод

Ответ прост — инженерное сооружение не соответствует необходимым требованиям. По словам директора ООО «ЗАПСИБ-МОСТ» Дениса Илюшина, мост находится в аварийном состоянии. Об этом говорят имеющиеся дефекты на несущих конструкциях объекта.
Кроме того, путепровод на проспекте Ленина уже давно стал «бутылочным горлышком» — узким местом дорожной сети города, который не справляется с автомобильным трафиком в пиковые часы нагрузок.
По словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерия Ведяшкина, ежедневно через путепровод курсируют 55 единиц трамваев, 42 единицы троллейбусов, 184 единицы автобусов большой и средней вместимости, а также 162 единицы маршрутного такси, выполняя при этом ежедневно 2863 кругорейса.
Помимо того, через мост проходит более 105 тысяч автомобилей в сутки.
Конечно. Как подчеркнул председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, сегодня, в преддверии реконструкции путепровода, разрабатывается схема движения общественного и личного транспорта.
Разработка схемы движения электротранспорта находится в завершающей стадии, а схема движения автобусов разрабатывается с учетом имеющихся данных по обследованию пассажиропотоков.
В частности, прорабатывается вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц таких, как проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев — для трамваев.
Помимо этого, предусмотрено изменение светофорных циклов, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина.
Для улучшения и удобства транспортного обслуживания горожан планируется строительство трамвайного разворотного кольца c введением пересадочных тарифов на площадке рядом с торговым центром «Пионер».
В настоящее время уже достигнута предварительная договоренность об этом с владельцами ТРЦ.
По словам Антона Шеломенцева, разработка схемы движения будет завершена в декабре текущего года.
«После того, как будут сформированы ключевые параметры движения транспорта, в обязательном порядке схема будет представлена для обсуждения жителям и внесения дополнительных предложений. Наше главная задача — минимизировать неудобства жителей в период проведения работ», — акцентировал внимание председатель профильного комитета городской администрации.
По словам заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергея Пашковского, реконструкция восьми- и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина будет проводиться за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта.
Соответствующее соглашение планируется подписать уже в ноябре текущего года. Сам контракт на выполнение работ по реконструкции моста будет заключен в начале следующего года.
Отметим, что на реконструкцию моста потратят очень серьезные средства — 2,6 млрд рублей. Такой уровень вложений в данный проект позволяют уверенно говорить о том, что реконструкция положительно скажется на развитии улично-дорожной сети краевой столицы.
При этом Сергей Пашковский подчеркнул важность реализации этого проекта для Барнаула. «Данная дорожная артерия является одной из ключевых в городе и имеет высокую социальную значимость». Он добавил, что осуществить реконструкцию необходимо в установленные сроки.
Работы по реконструкции путепроводов начнутся весной 2022 года. Что касается сроков перекрытия движения по проспекту Ленина на данном участке, то из-за особенностей технологии оно продлится до конца 2023 года.
В ближайшее время будет завершена корректировка проектно-сметной документации, которая затем будет передана на государственную экспертизу.
Вместе с этим в ближайшее время городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи будет разработан детальный план-график всех мероприятий, предусмотренных в рамках реконструкции путепроводов.
Также будет сформирована межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители всех отраслевых и профильных комитетов города, служб и организаций, задействованных в реализации масштабного проекта.
По словам директора ООО «ЗАПСИБ-МОСТ» Дениса Илюшина, проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста, который будет соответствовать всем современным нормам и ГОСТам.
Очень важно, что в результате реконструкции на объекте увеличится число полос для движения автомобильного транспорта и ширина дорожного полотна.
При этом сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары и все необходимые коммуникации.
Кроме того, как подчеркнул проектировщик, благодаря современным конструктивным решениям будет сокращено число пролетов на обоих мостах.