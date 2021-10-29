Назревший вопрос. Как в центре Барнаула демонтируют аварийный мост на проспекте Ленина и возведут новый путепровод

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Есть варианты перенаправить этот огромный трафик?

Конечно. Как подчеркнул председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, сегодня, в преддверии реконструкции путепровода, разрабатывается схема движения общественного и личного транспорта.

Разработка схемы движения электротранспорта находится в завершающей стадии, а схема движения автобусов разрабатывается с учетом имеющихся данных по обследованию пассажиропотоков.

В частности, прорабатывается вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц таких, как проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев — для трамваев.

Помимо этого, предусмотрено изменение светофорных циклов, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина.

Для улучшения и удобства транспортного обслуживания горожан планируется строительство трамвайного разворотного кольца c введением пересадочных тарифов на площадке рядом с торговым центром «Пионер».

В настоящее время уже достигнута предварительная договоренность об этом с владельцами ТРЦ.

По словам Антона Шеломенцева, разработка схемы движения будет завершена в декабре текущего года.

Антон Шеломенцев. Источник: altapress.ru