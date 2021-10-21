Названы регионы с критической ситуацией по коронавирусу. Как обстоят дела на Алтае

По данным оперштаба, с начала пандемии от ковида в стране умерли 226 353 человека. За сутки 20 октября скончались 1028 россиян.
Голикова говорит, что критическая обстановка складывается в 17 регионах России. «В последнее время мы ежедневно теряем более 1 тыс. наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни наших близких людей, к сожалению, ушедших безвозвратно», — приводит ее слова «РБК».
Наиболее тяжелая ситуация по смертности от ковида и госпитализации — в Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Кировской, Томской, Амурской областях, республиках Коми, Татарстане, Северной Осетии и Мордовии.
По данным оперштаба на сутки 20 октября, в регионе зарегистрированы 382 новых случая заболевания COVID-19.
Выздоровели 114 пациентов. Умерли 22 человека. 20 из них — от коронавируса.
За все время пандемии в крае заболели 83 853 человека, в том числе 6 318 детей. Выздоровели 60 692 человека. Умерли 5 975.