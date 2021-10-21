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Названы регионы с критической ситуацией по коронавирусу. Как обстоят дела на Алтае

Зампред правительства Татьяна Голикова назвала регионы, где смертность от ковида поднялась до критической отметки. Рассказываем, где вирус лютует сильнее всего и сколько человек скончались в России за время пандемии.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1 Сколько человек умерли от коронавируса в России?

По данным оперштаба, с начала пандемии от ковида в стране умерли 226 353 человека. За сутки 20 октября скончались 1028 россиян.

2 В каких регионах смертность от COVID-19 самая высокая?

Голикова говорит, что критическая обстановка складывается в 17 регионах России. «В последнее время мы ежедневно теряем более 1 тыс. наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни наших близких людей, к сожалению, ушедших безвозвратно», — приводит ее слова «РБК».

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Наиболее тяжелая ситуация по смертности от ковида и госпитализации — в Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Кировской, Томской, Амурской областях, республиках Коми, Татарстане, Северной Осетии и Мордовии.

3 Сколько человек умерли от ковида в Алтайском крае?

По данным оперштаба на сутки 20 октября, в регионе зарегистрированы 382 новых случая заболевания COVID-19.

Выздоровели 114 пациентов. Умерли 22 человека. 20 из них — от коронавируса.

За все время пандемии в крае заболели 83 853 человека, в том числе 6 318 детей. Выздоровели 60 692 человека. Умерли 5 975.

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