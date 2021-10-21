Названы регионы с критической ситуацией по коронавирусу. Как обстоят дела на Алтае

2 В каких регионах смертность от COVID-19 самая высокая?

Голикова говорит, что критическая обстановка складывается в 17 регионах России. «В последнее время мы ежедневно теряем более 1 тыс. наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни наших близких людей, к сожалению, ушедших безвозвратно», — приводит ее слова «РБК».

Остановим коронавирус. Pixabay.com

Наиболее тяжелая ситуация по смертности от ковида и госпитализации — в Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Кировской, Томской, Амурской областях, республиках Коми, Татарстане, Северной Осетии и Мордовии.