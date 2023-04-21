21 апреля — народный праздник Родион Ледолом и церковный Пятница Светлой седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Родиона Ледолома

По поверьям, 21 апреля встречаются Солнце и Месяц, которые не виделись с самой осени. Если они ясные, то встреча прошла хорошо — лето будет теплым. Если на улице туманно, небо пасмурное, небесные светила видны плохо — встреча прошла неудачно, лето будет холодным, пасмурным и малоурожайным.

Для крепкого здоровья стоит с утра умыться ключевой водой из родника.

Умывшись дома с утра, лицо не вытирают, а дают высохнуть самостоятельно — так притягивают счастье и удачу.

На Родиона Ледолома обычно появлялась первая трава. Ее собирали, подкладывали под подушку или матрас, а когда она полностью высыхала — сжигали.

По поверьям, такой ритуал избавляет от боли в суставах, бессонницы, кошмаров и уносит проблемы и переживания.

Снег на траве. Михаил Хаустов

Что нельзя делать в Пятницу Светлой седмицы

Не стоит набирать воду из природных водоемов — считалось , что Водяной и русалки особенно активны в этот день. С водой можно забрать часть водных богатств , за что хозяева водоемов впоследствии накажут вора. По этой же причине нельзя выбрасывать в озера и реки мусор , камни , палки.

что Водяной и русалки особенно активны в этот день. С водой можно забрать часть водных богатств за что хозяева водоемов впоследствии накажут вора. По этой же причине нельзя выбрасывать в озера и реки мусор камни палки. Нельзя рыбачить — можно разозлить Водяного , которому мешают заниматься делами. Улова не будет.

которому мешают заниматься делами. Улова не будет. Плохая примета сегодня покупать домашних скотину и животных — долго не проживут , заблудятся в лесу или их могут украсть.

заблудятся в лесу или их могут украсть. Нельзя лгать , преувеличивать , мошенничать — к большой беде.

преувеличивать мошенничать — к большой беде. Плохой день для стрижки , прически , окрашивания , маникюра , педикюра и вообще любых косметических процедур.

Рыбалка. unsplash.com

Народные приметы на 21 апреля

Солнечный день и ясная ночь — лето будет хорошее.

День пасмурный , ночью плохо видно луну — к ненастному лету.

ночью плохо видно луну — к ненастному лету. Луна красноватого оттенка — к грозе или теплому дню.

Вороны вечером уселись носами в одну сторону — с той стороны будет дуть ветер. Если повернулись клювами в разные стороны — к безветренной ночи.

Встретить стаю ворон — впереди ожидает неприятность , беда или проблема.

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