Традиции на Акулинин день
Акулининым день называют в честь памяти мученицы Акилины Младшей, а также мученика Руфина диакона и еще 200 воинов, пострадавших около 310 года.
20 апреля, по поверьям, просыпаются русалки. В связи с этим женщины приносили на берег материи, холсты или платья, чтобы водяные девы могли одеться и отплатить добром, пощадив людей.
Если нужно 20 апреля пойти за водой на водоем, устроить стирку или рыбалку, с собой брали пучок полыни — он должен был отпугнуть русалок и не дать им навредить человеку.
Еще для защиты использовали чеснок. Но чаще старались не ходить к открытой воде поодиночке.
Что нельзя делать в Четверг Светлой седмицы
- Не рекомендуется смотреть в окно, особенно с наступлением темноте — можно привлечь в дом нечисть.
- Нельзя рассматривать в окно ночное небо, Луну и звезды — к болезням и неприятностям. Однако на улице смотреть можно.
- Нельзя заглядывать в чужие окна — можно перенять беды чужого дома на свой.
- Нельзя ругаться рядом с водой, мусорить, кидать что-то в водоемы — считалось, что русалки могут отомстить.
- Нельзя тратить последние деньги — пополнения бюджета придется ждать очень долго.
- После заката нельзя резать новую буханку или батон хлеба — к бедности и ссорам в доме.
- Гостям не следует громко разговаривать, смеяться, петь песни и уж тем более ругаться в чужом доме — Домовой может сильно на них разозлиться, причинит вред.
- В спальне нельзя сушить зонтики и оставлять верхнюю одежду, в которой выходили на улицу — в дом и личную жизнь можно занести негатив, ссоры и скандалы, разлад в семье.
- Нельзя ругаться — ссоры будут преследовать весь год.
Народные приметы на 20 апреля
- Заря красного цвета — к ненастью в жизни человека.
- Грачи в небе играют — к теплу.
- Дождь — к хорошему урожаю на калину и малину.
- На ночном небе много звезд — к урожаю грибов и ягод.
- Гром и дождь — к скорому улучшению погоду.
- Гром без дождя — к вечеру погода испортится.
- Считается, что в этот день зеленеет береза.
- Какая погода сегодня, такая будет и 20 сентября.