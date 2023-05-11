11 мая
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Жизнь

Не хотели переезжать, старались для Хрущева и добирались на работу кое-как. С чего началась барнаульская Сулима и чем она известна

Когда кто-то говорит, что живет на Сулиме, возникает закономерный вопрос — где это? Так повелось: когда в Барнауле появлялись новые районы, некоторые поселки становились их частью, но местные жители продолжали называть их по-старому. Рассказываем, с чего начался и чем известен район, названный в честь улицы, которой больше нет.

Павловский тракт, ул. Попова, вверху справа Малаховское кольцо, фото 1980-х годов.
Павловский тракт, ул. Попова, вверху справа Малаховское кольцо, фото 1980-х годов.
https://vk.com/istoriabarnaula
  • Сулима находится в Индустриальном районе Барнаула и ограничивается улицами Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Панфиловцев, 50 лет СССР и Павловского тракта.
  • Свое название микрорайон получил от одной из улиц, которая была названа в честь Дмитрия Сулимы (ударение на И — прим. Altapress.ru). Сулим был революционером, начальником штаба сводного партизанского отряда, воевавшего на Алтае в Гражданскую войну с белогвардейцами. Сулим погиб в 1918 году при обороне Барнаула. Улица, названная в его честь, была на картах Барнаула 1980-х.
Дмитрий Сулим, дата фото не указана.
Дмитрий Сулим, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
  • До того, как появился микрорайон Сулима, здесь располагался поселок Урожайный. Сейчас это место можно назвать центром Индустриального района, но чуть больше 30 лет назад оно было окраиной.
  • 5 апреля 1978 года был образован Индустриальный район Барнаула. В период застройки многие барнаульцы не очень хотели получать жилье в Сулиме — все потому, что с городом ее связывали только автобусы, которые ходили во Власиху и аэропорт. Тысячи людей добирались на работу в район в основном на служебном транспорте.
  • В 1980-х в сквере Панфиловцев был большой и глубокий фонтан, местные дети (и не только местные) часто приходили туда купаться.
Ввели в эксплуатацию новый троллейбусный маршрут № 2, фото 1978 года.
Ввели в эксплуатацию новый троллейбусный маршрут № 2, фото 1978 года.
Барнаул. Юбилейные даты
  • 13 января 1978 года в Барнауле запустили новый троллейбусный маршрут № 2. Это был первый маршрут, который пошел в Сулиму. Он двигался от Шинного завода до Энтузиастов.
  • Индустриальный район получил такое название, потому что на территории застройки было много промышленных заводов, предприятия стройиндустрии и энергетики: "Химволокно", "Кристалл", "Барнаулстрой" и других.
Перекресток ул. Георгиева и 50 лет СССР, фото 1980-х годов.
Перекресток ул. Георгиева и 50 лет СССР, фото 1980-х годов.
https://vk.com/istoriabarnaula
  • В 1978 году на территории Сулимы было 84 многоэтажных дома.
  • Сулиму застраивали преимущественно пятиэтажными "хрущевками" и панельными девятиэтажками 121-й и 464-й серии.
Улица Георгиева, вид от ул. 50 лет СССР в сторону ул. Сухэ Батора, дата фото не указана.
Улица Георгиева, вид от ул. 50 лет СССР в сторону ул. Сухэ Батора, дата фото не указана.
https://vk.com/urbanhistory
Александр Цветков трудится на строительстве комплекса троллейбусного депо, фото 1978 года.
Александр Цветков трудится на строительстве комплекса троллейбусного депо, фото 1978 года.
Барнаул. Юбилейные даты
  • В 2012 году барнаулец Алексей Мехряков победил в музыкальном конкурсе “Фактор А” и прославил Сулиму на всю страну: он взял псевдоним Алексей Сулима — в честь микрорайона, в котором вырос.
  • В 1954 году Никита Хрущев решил проверить, как идет освоение целины на Алтае и заглянуть к директору НИИ сельского хозяйства. По городской легенде, для встречи Хрущева от Павловского тракта через будущую Сулиму в Научный городок практически за ночь посреди степи уложили около четырех километров асфальта. Но Никиту Сергеевича сюрприз не впечатлил: тогда его больше волновала кукуруза, которая плохо росла на алтайских полях.

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