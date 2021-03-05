«Не могу видеть, как угасает мой ребенок»

Многие женщины после 30 лет задумываются о детях. Так и случилось в жизни нашей героини Анастасии. У нее два высших образования и успешная карьера. Опыт и знания позволяли ей занимать руководящие должности, но счастливой она себя не ощущала. Она мечтала только о детях. Никто не мог предположить, что исполнение заветной мечты окажется сильнейшим испытанием в ее жизни.

Рок или судьба?

После нескольких попыток забеременеть вместе с мужем они решили воспользоваться методом ЭКО. И свершилось чудо. На свет появилась самая красивая девочка Юля. Большие глазки и покрытые пушком ручки. Мама до сих пор ласково называет доченьку персиком.

Когда девочке исполнилось 4 месяца, мама стала замечать задержку в развитии — она не могла сама держать голову. Дальше, больше. В 10 месяцев ребенок не мог поставить ровно ножки, они все время подгибались.

Врачи успокаивали маму и многообещающе говорили, что «перерастет» и все наладиться в организме ребенка.

Через полгода мама забила тревогу. Она начала ходить по всем больницам, писать в разные инстанции, и добилась встречи с главным неврологом края.

Юленька. Фото: Полина Чербу.

Словно огласив приговор, врач поставил ребенку смертельный диагноз — Синдром Ли. И добавил, что это заболевание не имеет лечение ни в нашей стране, ни за рубежом, поэтому маме не стоит сильно привязываться к ребенку, он все равно умрет. Словно ножом по сердцу, слова врача ударили маму.

Вместе с дочерью родители тоже прошли генетическое обследование, на наличие редкого «неправильного» гена. И оказалось, что они оба являются носителями. Вероятность передачи гена у одного родителя своему ребенку равно 30%, а при такой комбинации она сразу удвоилась. Никто не мог и предвидеть такое роковое совпадение до рождения ребенка.

Нас мало и мы никому не нужны.

Анастасия рассказывает, что в России всего 55 детей страдают от такого диагноза. В Алтайском крае Юлия второй ребенок с Синдромом Ли. Лечения от редкого генетического заболевания нет. Семьи по всей России остались один на один со своей проблемой. По словам Насти, врачи и чиновники ничего не предлагают таким семьям, не пытаются найти лекарство или изучить заболевание. А лишь тянут время до смерти детей. Родители словно в темноте сами ищут лечение своим детям. Методом проб и ошибок они подбирают облегчающие боль препараты.

Юленька. Фото: Полина Чербу.

Через московский хоспис Настя нашла чат родителей с этим редким заболеванием. Там они делятся своими советами и поддерживают друг друга.

«За год погибло уже 10 детей. Многие лежат в коме, и никому нет дела до проблем таких семей», — рассказывает женщина.

Именно в этом чате Настя узнала об одном московском враче, который один из немногих помогает таким детям. Он подбирает препараты, которые помогают стабилизировать состояние малышей, чтобы как можно дольше оставаться детям рядом с любящими родителями.

«Не могу видеть , как угасает мой ребенок»

«Моей малышке почти три года. Она обнимает меня за шею и шепчет на ушко: „Моя мамочка, мне больно“. А я не знаю, что ей сказать в ответ. Я ее спрашиваю, где у тебя болит, она показывает на ножки. Но я не могу ничем помочь своему ребенку», — со слезами на глазах рассказывает Настя.

Юленька. Фото: Полина Чербу.

Сейчас девочка наблюдается у местного невролога. Он посоветовал им пройти лечебный массаж, который назначают детям с ДЦП. Но от него стало только хуже. Ребенок перестал ползать, и начался тремор рук и головы. И за один день девочка просто ослепла. Но врачи лишь разводят руками, потому что не знают, что делать с ребенком. Мама надеется, что ухудшения здоровья лишь временны из-за неправильного лечения, а не предвестники большой беды.

«Смотреть, как ребенок угасает — невозможно. Раньше я всегда думала о карьере и заработке. А сейчас понимаю, что все это глупости. Главное, чтобы ребенок был жив. Пусть он не сможет ходить или видеть, но будет рядом», — произнесла во время разговора Настя.

Для того чтобы получить назначение врача, которое сможет продлить жизнь ребенка и подарить семье радостные детские моменты необходимо пройти обследование. Девочка должна сдать несколько генетических тестов, которые нельзя сделать бесплатно.

Мама осталась одна и у нее не хватает средств на оплату необходимых тестов. Муж ушел из семьи и отказался помогать. Лишь выплачивает 4 тысячи алиментов, назначенные по суду.

Мы хотим поддержать Настю и девочку Юлю. Она совсем малышка и не понимает, почему ей все время больно.

Фонд «Облака» объявляется сбор на сумму 25 тысяч рублей. Помощь нужна прямо сейчас.

Если вы готовы помощь , мы просим вас перевести посильное пожертвование удобным для вас способом: На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com/pozhertvovat

СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры поставьте вашу сумму)

вместо цифры поставьте вашу сумму) Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с вашей карты сразу на счет фонда.

Елена Зайцева

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