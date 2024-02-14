По народному календарю 14 февраля отмечается день Трифона Мышегона. Православная церковь вспоминает святого Трифона, жившего в третьем веке в Никее.

Что нельзя делать 14 февраля

Под запретом любые ссоры и разногласия. Ссора может иметь серьезные последствия.

Нельзя покупать и дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Они могут привести к расставанию.

Нельзя грустить, унывать, плакать, страдать и жаловаться на свою судьбу.

Не стоит проводить день в одиночестве, иначе оно может продлиться еще год. Лучше встретиться с родными и друзьями или сходить в общественные места.

Нельзя свободным девушкам гладить уличных котов — будущий муж будет гулящим.

14 февраля. unsplash.com

Приметы на 14 февраля

Какая погода на день Трифона, такая погода будет и весной.

Споткнуться — к безответной любви.

Девушке встретить первым на улице мужчину — в этом году ей предстоят новые отношения.

Первыми на улице повстречались мама с ребенком — к налаживанию личной жизни.

Девушке увидеть на небе много птиц — будет много поклонников и ухажеров.

14 февраля также отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых, которому более 16 веков. Как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью, а в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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