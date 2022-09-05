5 сентября
﻿
Жизнь

Не разрушьте то, что строили годами. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошая неделя для того, чтобы ярко завить о себе и справиться со своими слабостями, страхами. Направляйте всю свою экспрессию в творчество», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Как связаны знаки Зодиака с событиями этой недели — в материале altapress.ru.

Разбитое сердце. Нейросеть.
Разбитое сердце. Нейросеть.
altapress.ru.

Успех ждет

Как рассказывает Черемисина, если Овны не будут всерьез затевать конкурентной борьбы, то смогут быть очень эффективными в работе.

Как и Девы, которые к выходным успеют проделать массу работы. «В конце недели сомнения и саботаж замедлят дела. А еще постарайтесь на неделе не транжирить деньги», — советует специалист.

Астропсихолог прогнозируют, что людей, родившихся под знаком Рыбы, ждет успех во всех начинаниях. Им помогут партнеры.

Оставьте контроль

В сердечных делах у знаков наступили сложные времена. Светлана Черемисина советует не торопиться и набраться терпения Весам, чтобы не разрушить то, что они строили годами. Скорпионов просит оставить ревность и контроль, иначе у второй половинки может закончится терпение.

Любовь.
Любовь.
СС0

Козероги также сами себе создают проблемы, им следует разобраться со своими страхами, отмечает астропсихолог. Раков же просит не принимать поведение партнера близко к сердцу и ничего не требовать от него, лучше самим закончить свои дела.

«Водолеи сами желали себе яркого, сильного партнера. Наслаждайтесь тем, что имеете. Если не получается, изучайте психологию отношений», — говорит Светлана Черемисина.

Тельцам астропсихолог советует не скандалить с близкими, а лучше заняться украшением дома. Уделите внимание маме.

«Продолжайте делать то, что приносит вам счастье и комфорт. Не печальтесь из-за родственников партнера. С выходных появятся силы доделать отложенные дела», — обращается специалист к Близнецам.

По ее словам, Львы станут иконами стиля и их ждет признание на работе и успехи в любви. Стрельцам, чтобы добиться того же, придется заняться плохими привычками в питании, речи, отношениях с деньгами. Совершив все это, человек сам сможет стать примером для подражания.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость