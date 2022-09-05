Не разрушьте то, что строили годами. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошая неделя для того, чтобы ярко завить о себе и справиться со своими слабостями, страхами. Направляйте всю свою экспрессию в творчество», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Как связаны знаки Зодиака с событиями этой недели — в материале altapress.ru .

Успех ждет

Как рассказывает Черемисина, если Овны не будут всерьез затевать конкурентной борьбы, то смогут быть очень эффективными в работе.

Как и Девы, которые к выходным успеют проделать массу работы. «В конце недели сомнения и саботаж замедлят дела. А еще постарайтесь на неделе не транжирить деньги», — советует специалист.

Астропсихолог прогнозируют, что людей, родившихся под знаком Рыбы, ждет успех во всех начинаниях. Им помогут партнеры.

Оставьте контроль

В сердечных делах у знаков наступили сложные времена. Светлана Черемисина советует не торопиться и набраться терпения Весам, чтобы не разрушить то, что они строили годами. Скорпионов просит оставить ревность и контроль, иначе у второй половинки может закончится терпение.

Любовь. СС0

Козероги также сами себе создают проблемы, им следует разобраться со своими страхами, отмечает астропсихолог. Раков же просит не принимать поведение партнера близко к сердцу и ничего не требовать от него, лучше самим закончить свои дела.

«Водолеи сами желали себе яркого, сильного партнера. Наслаждайтесь тем, что имеете. Если не получается, изучайте психологию отношений», — говорит Светлана Черемисина.

Тельцам астропсихолог советует не скандалить с близкими, а лучше заняться украшением дома. Уделите внимание маме.

«Продолжайте делать то, что приносит вам счастье и комфорт. Не печальтесь из-за родственников партнера. С выходных появятся силы доделать отложенные дела», — обращается специалист к Близнецам.

По ее словам, Львы станут иконами стиля и их ждет признание на работе и успехи в любви. Стрельцам, чтобы добиться того же, придется заняться плохими привычками в питании, речи, отношениях с деньгами. Совершив все это, человек сам сможет стать примером для подражания.