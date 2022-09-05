Не разрушьте то, что строили годами. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Успех ждет
Как рассказывает Черемисина, если Овны не будут всерьез затевать конкурентной борьбы, то смогут быть очень эффективными в работе.
Как и Девы, которые к выходным успеют проделать массу работы. «В конце недели сомнения и саботаж замедлят дела. А еще постарайтесь на неделе не транжирить деньги», — советует специалист.
Астропсихолог прогнозируют, что людей, родившихся под знаком Рыбы, ждет успех во всех начинаниях. Им помогут партнеры.
Оставьте контроль
В сердечных делах у знаков наступили сложные времена. Светлана Черемисина советует не торопиться и набраться терпения Весам, чтобы не разрушить то, что они строили годами. Скорпионов просит оставить ревность и контроль, иначе у второй половинки может закончится терпение.
Козероги также сами себе создают проблемы, им следует разобраться со своими страхами, отмечает астропсихолог. Раков же просит не принимать поведение партнера близко к сердцу и ничего не требовать от него, лучше самим закончить свои дела.
«Водолеи сами желали себе яркого, сильного партнера. Наслаждайтесь тем, что имеете. Если не получается, изучайте психологию отношений», — говорит Светлана Черемисина.
Тельцам астропсихолог советует не скандалить с близкими, а лучше заняться украшением дома. Уделите внимание маме.
«Продолжайте делать то, что приносит вам счастье и комфорт. Не печальтесь из-за родственников партнера. С выходных появятся силы доделать отложенные дела», — обращается специалист к Близнецам.
По ее словам, Львы станут иконами стиля и их ждет признание на работе и успехи в любви. Стрельцам, чтобы добиться того же, придется заняться плохими привычками в питании, речи, отношениях с деньгами. Совершив все это, человек сам сможет стать примером для подражания.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.