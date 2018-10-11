Секс с девушками, оргия в музее и тюрьма: что Надежда Толоконникова рассказала в интервью Юрию Дудю

Концептуальный художник, основательница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась в интервью журналисту Юрию Дудю в нетрадиционной сексуальной ориентации и рассказала о сексе с девушками. Большое интервью опубликовано на youtube-канале «вДудь» 10 октября. Рассказываем о самом интересном в новом выпуске «вДудя» с Надеждой Толоконниковой.

О сексе с девушками

Надежда Толоконникова призналась, что у нее бывают интимные отношения с девушками. При этом она отказалась называть себя бисексуалкой.

«Я себя полностью к женщинам не отношу. У меня есть много мужских черт, и в моих отношениях с мужчинами это некоторых смущает, то что я веду себя как стандартный мужчина», — говорит активистка.

Лидер Pussy Riot отметила, что считает себя пансексуальной.

Юрий Дудь попросил ответить на вопрос, правда ли, что для девушки однополый секс всегда качественнее, нежели секс с мужчиной. «Все зависит от открытости, чувственности, расположения человека. У меня бывали какие-то достаточно провальные ситуации с женщинами», — сказала Толоконникова.

Об акции в музее

Активистка рассказала об акции «***** за наследника медвежонка», которую арт-группа «Война» устроила в московском Государственном биологическом музее имени Тимирязева в 2008 году. Шесть участников акции, среди которых была беременная Толоконникова и ее супруг Петр Верзилов, разделись и устроили оргию.

Дудь спросил Толоконникову, почему беременность не удержала ее от участия в провокационном мероприятии.

— Никаких вопросов к тебе, к тому, что ты ***** <занимаешься сексом> там с Петей <Верзиловым> на девятом месяце беременности, но ведь там же невольная участница акции — твоя дочь, которая у тебя в пузе находилась, — сказал Юрий Дудь.

— Я не считаю, что это плохая акция. Я не считаю, что она неправильная и аморальная, что за нее нужно стыдиться. Поэтому у меня не было поставлено такого вопроса. Если бы я шла на убийство и несла своего ребенка с собой — наверное, это было бы дурно, — отметила Надежда Толоконникова.

Она добавила, что не боится, что дочь будут травить из-за этой акции. «Я ей расскажу, как слать людей *****. Ты не представляешь, как я научилась это делать, когда читала комментарии к этой акции», — сказала активистка.

Надежда Толоконникова. Скрин с видео.

О самом страшном дне в тюрьме

В интервью Надежда Толоконникова рассказала о страшных моментах тюрьмы. В какой-то период времени вокруг неё стала собираться определённая группа. Позже она заметила, что участников этой группы начали «расстреливать».

«Женщину перевели в отряд № 3.Это отряд, где старшина избивает всех других заключенных. Их просто бьют, им запрещают мыться, им запрещают есть — они сидят на промзоне и питаются один раз в день. Они выходят, как тени, с огромными кругами под глазами, худые. Это действительно концлагерь. Через две недели, как человек попадает в этот отряд, из живущего, цветущего человека он превращается в свою тень. Мою подругу посадили туда за дружбу со мной», — рассказала Толоконникова.

Она также рассказала об отношениях с женщиной на зоне. По словам Толоконниковой, женщине дали заказ соблазнить активистку. «Я подумала, почему бы и нет».

Что известно о Надежде Толоконниковой

Она переехала в Москву из Норильска в 2006 году. Окончила школу с золотой медалью, поступила на бюджетное отделение на философский факультета в МГУ. Надежда Толоконникова была замужем за Петром Верзиловым, издателем «Медиазоны». В 2008 году у них родилась дочь Гера.

В 2012 году панк-рок группа Pussy Riot несанкционированно спела в помещении храма Христа Спасителя так называемый панк-молебен. После этого участниц коллектива Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013-го, за два месяца до окончания срока заключения.