Не спортом единым

Мероприятие по профориентации для воспитанников ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» в возрасте от 12 до 16 лет состоялось на лыжной учебной базе АлтГПУ. Организаторы встречи: Институт физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Администрация ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю и ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».