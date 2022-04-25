Не ссорьтесь и не выясняйте отношений. Астрологический прогноз с 25 апреля по 1 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Завершающая неделя апреля начинается информационным вакуумом, а заканчивается солнечным затмением. Ясности в мыслях и действиях с четверга станет больше. Но все же начинания к выходным не рекомендуются.

Астрологический прогноз. Овен. Овен Овны встретят неделю спокойно. А вот с середины недели рванут добиваться результата. Дерзайте. Но имейте ввиду, что в конце недели вас могут ввести в заблуждение. Отдохните на выходных.

Астрологический прогноз. Телец. Телец Тельцы почувствуют творческий подъем, желание работать и реализовывать идеи. Для вас наступает очень благоприятное время. Все успеете. В конце недели не суетитесь. Не устраивайте разборки.

Астрологический прогноз. Близнецы. Близнецы Близнецы на неделе вернут себе свою скорость и сообразительность. Но вам стоит выдохнуть, расслабиться. А не бежать со всех ног вперед. Пересмотрите, перепроверьте свои желания.

Астрологический прогноз. Рак. Рак Раки только выиграют, если посвятят неделю изменениям внутри, а не снаружи. Лечите хронические заболевания, обратитесь за помощью к специалистам, спросите хорошего совета. Сделайте паузу, замедлитесь.

Астрологический прогноз. Лев. Лев Львов неделя может запутать, проверить на прочность. Чем больше у вас ожиданий насчет партнера, тем меньше шансов договориться к концу недели. Восприятие будет сильно искажено. Не спорьте со старшими.

Астрологический прогноз. Дева. Дева Девы смогут найти решение волнующих вопросов. Просите помощи, поддержки, договаривайтесь. Помогайте сами. В конце недели от партнера ничего не требуйте.

Астрологический прогноз. Весы. Весы У Весов случится прояснение, придут разумные мысли. Займитесь лечением (зрение, печень, ЖКТ). От партнера адекватного поведения не ждите.

Астрологический прогноз. Скорпион. Скорпион Скорпионы, расслабляйтесь, украшайте дом. Решайте вопросы с жильем. Документы подписывайте на следующей неделе. Позвольте себе романтику, флирт. Не ввязывайтесь в конфликты на работе.

Астрологический прогноз. Стрелец. Стрелец Стрельцам впору окунуться в творчество, дизайн интерьера, ремонт, если хотите. Не давите на детей, испортите отношения надолго. Инвестиции отложите.

Астрологический прогноз. Козерог. Козерог Козероги, не спешите выяснять отношения с родней. Ваш фокус может сместиться в сторону финансов. Панику наводить не стоит. Переключитесь на творческий рабочий процесс. С матерью отношения не выясняйте.

Астрологический прогноз. Водолей. Водолей Водолеев могут покинуть силы. С ленью и прокрастинацией поможет справиться вдохновляющее общение. Не переживайте из-за доходов. Не ссорьтесь с братьями и сестрами.

Астрологический прогноз. Рыбы. Рыбы Рыбам может показаться, что расходов очень много. Захочется потратиться на желания. Сил прибавится, но прикладывать их не торопитесь. Не берите деньги в кредит.