Не ссорьтесь и не выясняйте отношений. Астрологический прогноз с 25 апреля по 1 мая

Завершающая неделя апреля начинается информационным вакуумом, а заканчивается солнечным затмением. Ясности в мыслях и действиях с четверга станет больше. Но все же начинания к выходным не рекомендуются.
Овен
Овны встретят неделю спокойно. А вот с середины недели рванут добиваться результата. Дерзайте. Но имейте ввиду, что в конце недели вас могут ввести в заблуждение. Отдохните на выходных.
Телец
Тельцы почувствуют творческий подъем, желание работать и реализовывать идеи. Для вас наступает очень благоприятное время. Все успеете. В конце недели не суетитесь. Не устраивайте разборки.
Близнецы
Близнецы на неделе вернут себе свою скорость и сообразительность. Но вам стоит выдохнуть, расслабиться. А не бежать со всех ног вперед. Пересмотрите, перепроверьте свои желания.
Рак
Раки только выиграют, если посвятят неделю изменениям внутри, а не снаружи. Лечите хронические заболевания, обратитесь за помощью к специалистам, спросите хорошего совета. Сделайте паузу, замедлитесь.
Лев
Львов неделя может запутать, проверить на прочность. Чем больше у вас ожиданий насчет партнера, тем меньше шансов договориться к концу недели. Восприятие будет сильно искажено. Не спорьте со старшими.
Дева
Девы смогут найти решение волнующих вопросов. Просите помощи, поддержки, договаривайтесь. Помогайте сами. В конце недели от партнера ничего не требуйте.
Весы
У Весов случится прояснение, придут разумные мысли. Займитесь лечением (зрение, печень, ЖКТ). От партнера адекватного поведения не ждите.
Скорпион
Скорпионы, расслабляйтесь, украшайте дом. Решайте вопросы с жильем. Документы подписывайте на следующей неделе. Позвольте себе романтику, флирт. Не ввязывайтесь в конфликты на работе.
Стрелец
Стрельцам впору окунуться в творчество, дизайн интерьера, ремонт, если хотите. Не давите на детей, испортите отношения надолго. Инвестиции отложите.
Козерог
Козероги, не спешите выяснять отношения с родней. Ваш фокус может сместиться в сторону финансов. Панику наводить не стоит. Переключитесь на творческий рабочий процесс. С матерью отношения не выясняйте.
Водолей
Водолеев могут покинуть силы. С ленью и прокрастинацией поможет справиться вдохновляющее общение. Не переживайте из-за доходов. Не ссорьтесь с братьями и сестрами.
Рыбы
Рыбам может показаться, что расходов очень много. Захочется потратиться на желания. Сил прибавится, но прикладывать их не торопитесь. Не берите деньги в кредит.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.