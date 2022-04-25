25 апреля
﻿
Жизнь

Не ссорьтесь и не выясняйте отношений. Астрологический прогноз с 25 апреля по 1 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Астрологический прогноз. Астрология.
Астрологический прогноз. Астрология.
altepress.ru.

Завершающая неделя апреля начинается информационным вакуумом, а заканчивается солнечным затмением. Ясности в мыслях и действиях с четверга станет больше. Но все же начинания к выходным не рекомендуются.

Астрологический прогноз. Овен.
Астрологический прогноз. Овен.

Овен

Овны встретят неделю спокойно. А вот с середины недели рванут добиваться результата. Дерзайте. Но имейте ввиду, что в конце недели вас могут ввести в заблуждение. Отдохните на выходных.

Астрологический прогноз. Телец.
Астрологический прогноз. Телец.

Телец

Тельцы почувствуют творческий подъем, желание работать и реализовывать идеи. Для вас наступает очень благоприятное время. Все успеете. В конце недели не суетитесь. Не устраивайте разборки.

Астрологический прогноз. Близнецы.
Астрологический прогноз. Близнецы.

Близнецы

Близнецы на неделе вернут себе свою скорость и сообразительность. Но вам стоит выдохнуть, расслабиться. А не бежать со всех ног вперед. Пересмотрите, перепроверьте свои желания.

Астрологический прогноз. Рак.
Астрологический прогноз. Рак.

Рак

Раки только выиграют, если посвятят неделю изменениям внутри, а не снаружи. Лечите хронические заболевания, обратитесь за помощью к специалистам, спросите хорошего совета. Сделайте паузу, замедлитесь.

Астрологический прогноз. Лев.
Астрологический прогноз. Лев.

Лев

Львов неделя может запутать, проверить на прочность. Чем больше у вас ожиданий насчет партнера, тем меньше шансов договориться к концу недели. Восприятие будет сильно искажено. Не спорьте со старшими.

Астрологический прогноз. Дева.
Астрологический прогноз. Дева.

Дева

Девы смогут найти решение волнующих вопросов. Просите помощи, поддержки, договаривайтесь. Помогайте сами. В конце недели от партнера ничего не требуйте.

Астрологический прогноз. Весы.
Астрологический прогноз. Весы.

Весы

У Весов случится прояснение, придут разумные мысли. Займитесь лечением (зрение, печень, ЖКТ). От партнера адекватного поведения не ждите.

Астрологический прогноз. Скорпион.
Астрологический прогноз. Скорпион.

Скорпион

Скорпионы, расслабляйтесь, украшайте дом. Решайте вопросы с жильем. Документы подписывайте на следующей неделе. Позвольте себе романтику, флирт. Не ввязывайтесь в конфликты на работе.

Астрологический прогноз. Стрелец.
Астрологический прогноз. Стрелец.

Стрелец

Стрельцам впору окунуться в творчество, дизайн интерьера, ремонт, если хотите. Не давите на детей, испортите отношения надолго. Инвестиции отложите.

Астрологический прогноз. Козерог.
Астрологический прогноз. Козерог.

Козерог

Козероги, не спешите выяснять отношения с родней. Ваш фокус может сместиться в сторону финансов. Панику наводить не стоит. Переключитесь на творческий рабочий процесс. С матерью отношения не выясняйте.

Астрологический прогноз. Водолей.
Астрологический прогноз. Водолей.

Водолей

Водолеев могут покинуть силы. С ленью и прокрастинацией поможет справиться вдохновляющее общение. Не переживайте из-за доходов. Не ссорьтесь с братьями и сестрами.

Астрологический прогноз. Рыбы.
Астрологический прогноз. Рыбы.

Рыбы

Рыбам может показаться, что расходов очень много. Захочется потратиться на желания. Сил прибавится, но прикладывать их не торопитесь. Не берите деньги в кредит.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость