8 ноября
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Жизнь

Не Стас Михайлов: стало известно имя самого сексуального мужчины 2022 года

Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии журнала People.

Крис Эванс в фильме "Первый мститель".
Крис Эванс в фильме "Первый мститель".
kinopoisk.ru.

41-летнего американского актера Криса Эванса признали самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии журнала People.

«Моя мама будет очень счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она реально может похвастаться», — поделился Эванс.

Однако сам актер считает, что это звание сделает его поводом для насмешек со стороны близких друзей. По его мнению, даже в интервью об этом говорить странно, для него это звучит как хвастовство.

В 41 год Крис Эванс задумался о женитьбе и отцовстве.

Журнал People присуждает звание самого сексуального мужчины года с 1985 года. В прошлом году им стал актер Пол Радд, а в 2020-м — Майкл Бакари Джордан.

В каких фильмах снимался Эванс

Крис Эванс наиболее известен по роли Капитана Америки в фильмах Marvel Studios. Он снимался в трилогии «Первый Мститель», где играл главную роль. Также в «Стражах галактики», в «Мстителях». Также его персонаж появлялся в фильмах про Тора и Человека-паука.

Также на счету Эванса роли в популярных драмах и комедиях.

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