Не только о кошечках и классике. 9 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

В котокафе
Можно зайти гости к котикам в котокафе Nikomur и уютно провести время в компании очаровательных кошек — 10 декабря, 12:00-21:00, 12+
В театр
«Ты звезда и я звезда» в Музыкальном театре — 29 октября, 17:00, 6+
«Темные аллеи» в Театре драмы — 9 декабря, 17:30, 18+
«Человек из Подольска» в театре кукол «Сказка» — 8 декабря, 18:30, 18+
В кино
Сказочное приключение Юхана Россела «Тайна заколдованного зеркала» — 5 декабря, 14:10, 12+
На хоккей
В «Титов-Арене ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Молот из Перми» — 9 декабря, 17:00, 0+
На выставку
В «Республике ИЗО» проходит персональная выставка Михаила Будкеева — до 24 декабря, чт-вс с 13:00 до 19:00, 12+
На концерт
«All stars Orchestra» сыграет «Симфония Гарри Поттер» в Театре драмы — 5 декабря, 19:00, 6+
В филармонию
Инструментальная капелла «КамерАнс» исполнит «Шедевры мировой киномузыки» в Государственной филармонии Алтайского края — 7 декабря, 18:30, 6+