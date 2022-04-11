11 апреля
﻿
Жизнь

Не верьте всему, что вам говорят. Астрологический прогноз на 11−17 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Астрологический прогноз. Астрология.
Астрологический прогноз. Астрология.
altepress.ru.

Неделя душевного подъема и информационного хаоса. Внимательно проверяйте поступающие сообщения и документы перед тем, как принимать решения. Отложите встречи с начальством и денежные операции.

Астрологический прогноз. Овен.
Астрологический прогноз. Овен.

Овен

Овнов могут захватить креативные идеи, инсайты, озарения. Записывайте все, что придет на ум. И перепроверьте ваши ориентиры в работе. Для вас эта неделя корректировки целей.

Астрологический прогноз. Телец.
Астрологический прогноз. Телец.

Телец

Тельцы смогут существенно продвинуться в работе, если доверятся партнеру. Вносите свои пожелания насчет методов достижения результата. А сам процесс оставьте другим. Будет здорово, если у вас получится отдохнуть и уделить внимание детям.

Астрологический прогноз. Близнецы.
Астрологический прогноз. Близнецы.

Близнецы

У Близнецов время сумасшедших идей и желаний. Не все из них нужно реализовывать. Следующая неделя все расставит на свои места. Пока наслаждайтесь потоком и скоростью информации. Попробуйте, несмотря на этот круговорот, отдохнуть.

Астрологический прогноз. Рак.
Астрологический прогноз. Рак.

Рак

Раки на этой неделе ощутят больше спокойствия и стабильности в отношениях. Смогут договориться с партнером даже о деньгах. Но большие траты вам лучше отложить до 24 апреля. Следите, что говорите, при общении с начальством.

Астрологический прогноз. Лев.
Астрологический прогноз. Лев.

Лев

Львы на неделе могут сами себя удивлять. Не торопитесь активничать. Ваше время блистать уже близко. На этой неделе не суетитесь, не спешите тратить деньги на обучение и путешествия. Все нужно взвесить.

Астрологический прогноз. Дева.
Астрологический прогноз. Дева.

Дева

Девам на этой неделе может показаться, что нужно срочно что-то менять в работе. Не пытайтесь бежать из-за страха. Вам нужно выспаться, побыть с собою.

Астрологический прогноз. Весы.
Астрологический прогноз. Весы.

Весы

Весам лучше заняться решением вопросов обустройства домашнего очага, чем изводить себя страданиями из-за партнера. Договориться с вами пока сложно. Не видите всей картины целиком.

Астрологический прогноз. Скорпион.
Астрологический прогноз. Скорпион.

Скорпион

У Скорпионов близится жаркая пора в плане работы. Вам нужен отдых. Займитесь творчеством, пообщайтесь с родителями. Скоро будете трудиться, не покладая рук.

Астрологический прогноз. Стрелец.
Астрологический прогноз. Стрелец.

Стрелец

У Стрельцов открывается шикарная возможность решать вопросы с недвижимостью и авто. Постарайтесь на этой неделе не испортить отношения с коллегами, начальством, партнером и детьми.

Астрологический прогноз. Козерог.
Астрологический прогноз. Козерог.

Козерог

Козерогам на неделе важно расслабиться и заняться реабилитацией. А не торопиться решать вопросы с переездом и жильем. Следите за речью, когда пытаетесь договориться с кем-то.

Астрологический прогноз. Водолей.
Астрологический прогноз. Водолей.

Водолей

Водолеи могут почувствовать к себе интерес противоположного пола и погрузиться с головой в постельные удовольствия. Эксперименты с первым встречным проводить не стоит. Останетесь разочарованными. А так у вас все шансы обновить отношения.

Астрологический прогноз. Рыбы.
Астрологический прогноз. Рыбы.

Рыбы

Рыбы на этой неделе придут в себя. Не берите деньги в долг. Не расстраивайтесь из- за партнера. Ваше счастье не должно зависеть от того, что он говорит. Чуть позже вас ждут приятные сюрпризы. А пока займитесь собой.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость