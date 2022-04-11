Не верьте всему, что вам говорят. Астрологический прогноз на 11−17 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Неделя душевного подъема и информационного хаоса. Внимательно проверяйте поступающие сообщения и документы перед тем, как принимать решения. Отложите встречи с начальством и денежные операции.

Астрологический прогноз. Овен. Овен Овнов могут захватить креативные идеи, инсайты, озарения. Записывайте все, что придет на ум. И перепроверьте ваши ориентиры в работе. Для вас эта неделя корректировки целей.

Астрологический прогноз. Телец. Телец Тельцы смогут существенно продвинуться в работе, если доверятся партнеру. Вносите свои пожелания насчет методов достижения результата. А сам процесс оставьте другим. Будет здорово, если у вас получится отдохнуть и уделить внимание детям.

Астрологический прогноз. Близнецы. Близнецы У Близнецов время сумасшедших идей и желаний. Не все из них нужно реализовывать. Следующая неделя все расставит на свои места. Пока наслаждайтесь потоком и скоростью информации. Попробуйте, несмотря на этот круговорот, отдохнуть.

Астрологический прогноз. Рак. Рак Раки на этой неделе ощутят больше спокойствия и стабильности в отношениях. Смогут договориться с партнером даже о деньгах. Но большие траты вам лучше отложить до 24 апреля. Следите, что говорите, при общении с начальством.

Астрологический прогноз. Лев. Лев Львы на неделе могут сами себя удивлять. Не торопитесь активничать. Ваше время блистать уже близко. На этой неделе не суетитесь, не спешите тратить деньги на обучение и путешествия. Все нужно взвесить.

Астрологический прогноз. Дева. Дева Девам на этой неделе может показаться, что нужно срочно что-то менять в работе. Не пытайтесь бежать из-за страха. Вам нужно выспаться, побыть с собою.

Астрологический прогноз. Весы. Весы Весам лучше заняться решением вопросов обустройства домашнего очага, чем изводить себя страданиями из-за партнера. Договориться с вами пока сложно. Не видите всей картины целиком.

Астрологический прогноз. Скорпион. Скорпион У Скорпионов близится жаркая пора в плане работы. Вам нужен отдых. Займитесь творчеством, пообщайтесь с родителями. Скоро будете трудиться, не покладая рук.

Астрологический прогноз. Стрелец. Стрелец У Стрельцов открывается шикарная возможность решать вопросы с недвижимостью и авто. Постарайтесь на этой неделе не испортить отношения с коллегами, начальством, партнером и детьми.

Астрологический прогноз. Козерог. Козерог Козерогам на неделе важно расслабиться и заняться реабилитацией. А не торопиться решать вопросы с переездом и жильем. Следите за речью, когда пытаетесь договориться с кем-то.

Астрологический прогноз. Водолей. Водолей Водолеи могут почувствовать к себе интерес противоположного пола и погрузиться с головой в постельные удовольствия. Эксперименты с первым встречным проводить не стоит. Останетесь разочарованными. А так у вас все шансы обновить отношения.

Астрологический прогноз. Рыбы. Рыбы Рыбы на этой неделе придут в себя. Не берите деньги в долг. Не расстраивайтесь из- за партнера. Ваше счастье не должно зависеть от того, что он говорит. Чуть позже вас ждут приятные сюрпризы. А пока займитесь собой.