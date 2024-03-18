18 марта
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Жизнь

Не зовите гостей на Конона Огородника. Приметы и традиции 18 марта

18 марта проходит народный праздник Конон Огородник и православный день памяти мученика Конона Градаря. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет altapress.ru.

Работы в огороде.
Работы в огороде.
freepik.com/prostooleh

Традиции Конона Огородника

Праздник не просто так назвали Огородником. По названию становится понятно, что этот день связан с огородом и культурными растениями. В это время сажать в открытый грунт еще очень рано, так как не успела прогреться до нужной температуры земля. Однако время для огородников уже достаточно активное.

Начинают замачивать и подготавливать семена. Также пора приступать к перекопке огорода и внесению удобрений, чтобы ко времени посадки земля была рыхлой, мягкой и плодородной. Интересно, что в старину было принято копать огород на Конона в любую погоду, будь то тепло, снег или дождь.

Также интересен один старинный обряд, при помощи которого огородники пытались оградить посевы от засухи, мошки и червей. Для этих целей на огороде в земле выкапывали три лунки, после чего их закапывали с такими словами: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

В день Конона стоит помянуть тех, кто умер или погиб неестественной смертью. Также молятся за тех, кто пропал без вести, чтобы они нашлись живыми.

Если у вас с кем-то ссора, недопонимание, были испорчены родственные или дружеские связи, сделайте первый шаг к примирению, попросите прощения — налаживание отношений пройдёт благополучно.

Работы на огороде.
Работы на огороде.
freepik.com/Freepik

Что нельзя делать 18 марта

  • На ужин нельзя звать гостей. Вечером сесть за стол нужно только в кругу семьи.

  • Семейным людям сегодня нельзя разбивать куриные яйца ножом — к ссоре супругов из-за детей.

  • Нельзя работать с деревом. По народным приметам, кто на Конона работает с деревом, в скором времени может потерять одного из своих родственников.

  • Нельзя брать в руки грабли и вилы — летом все посадки побьет градом.

  • Нельзя отправляться за покупками, делать крупные приобретения — покупка будет неудачной.

  • Нельзя пользоваться чужой косметикой — забрать на себя беды хозяйки.

  • Нельзя разводить сплетни и говорить неправду о ком-либо — сначала нападёт икота, которая в последующем может перерасти в заикание.

  • Нельзя принуждать себя к какому-либо труду — к болезни. Если душа совсем не лежит к делу, вы стараетесь пересилить себя, лучше его оставить и заняться чем-то другим.

Работы в огороде.
Работы в огороде.
freepik.com/Freepik

Приметы Конона Огородника

  • Солнечный день — летом не будет града.
  • Утренние морозы с этого дня становятся слабыми. Также считается, что после этого праздника утренних заморозков должно случиться еще сорок.
  • Теплая погода — к теплому лету.
  • Луна в синем мареве — к ненастью.
  • Трясогузки прилетели — весна будет ранней и солнечной.
  • Много мышей как в доме, так и на полях — к неурожайному году.

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