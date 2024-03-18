Не зовите гостей на Конона Огородника. Приметы и традиции 18 марта

Традиции Конона Огородника
Праздник не просто так назвали Огородником. По названию становится понятно, что этот день связан с огородом и культурными растениями. В это время сажать в открытый грунт еще очень рано, так как не успела прогреться до нужной температуры земля. Однако время для огородников уже достаточно активное.
Начинают замачивать и подготавливать семена. Также пора приступать к перекопке огорода и внесению удобрений, чтобы ко времени посадки земля была рыхлой, мягкой и плодородной. Интересно, что в старину было принято копать огород на Конона в любую погоду, будь то тепло, снег или дождь.
Также интересен один старинный обряд, при помощи которого огородники пытались оградить посевы от засухи, мошки и червей. Для этих целей на огороде в земле выкапывали три лунки, после чего их закапывали с такими словами: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».
В день Конона стоит помянуть тех, кто умер или погиб неестественной смертью. Также молятся за тех, кто пропал без вести, чтобы они нашлись живыми.
Если у вас с кем-то ссора, недопонимание, были испорчены родственные или дружеские связи, сделайте первый шаг к примирению, попросите прощения — налаживание отношений пройдёт благополучно.
Что нельзя делать 18 марта
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На ужин нельзя звать гостей. Вечером сесть за стол нужно только в кругу семьи.
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Семейным людям сегодня нельзя разбивать куриные яйца ножом — к ссоре супругов из-за детей.
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Нельзя работать с деревом. По народным приметам, кто на Конона работает с деревом, в скором времени может потерять одного из своих родственников.
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Нельзя брать в руки грабли и вилы — летом все посадки побьет градом.
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Нельзя отправляться за покупками, делать крупные приобретения — покупка будет неудачной.
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Нельзя пользоваться чужой косметикой — забрать на себя беды хозяйки.
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Нельзя разводить сплетни и говорить неправду о ком-либо — сначала нападёт икота, которая в последующем может перерасти в заикание.
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Нельзя принуждать себя к какому-либо труду — к болезни. Если душа совсем не лежит к делу, вы стараетесь пересилить себя, лучше его оставить и заняться чем-то другим.
Приметы Конона Огородника
- Солнечный день — летом не будет града.
- Утренние морозы с этого дня становятся слабыми. Также считается, что после этого праздника утренних заморозков должно случиться еще сорок.
- Теплая погода — к теплому лету.
- Луна в синем мареве — к ненастью.
- Трясогузки прилетели — весна будет ранней и солнечной.
- Много мышей как в доме, так и на полях — к неурожайному году.
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