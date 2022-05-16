Недорогой и надежный «силикат». Чем кирпич из кварцевого песка выгодно отличается от других стеновых материалов

Силикатный кирпич стал настоящим спасением для строительной отрасли советской эпохи. Из этого недорогого и качественного материала возводили дома на всей территории Сибири. Так, в центре Барнаула и его отдаленных районах до сих пор стоят крепкие здания из «силиката». В XXI веке интерес застройщиков к этому материалу не ослабел. Наоборот, на сегодняшний день он остается одним из самых востребованных материалов. В чем уникальность силикатного кирпича, и может ли он дать фору «панельному» конкуренту — разбираемся вместе с экспертами, застройщиками и рядовыми потребителями.

Широкое применение

Девелоперы и подрядные организации «голосуют» за него рублем. В частности, сегодня из него возводят многоэтажки, частные дома, коммерческую недвижимость и объекты соцкультбыта.

По данным за март этого года, в России из кирпича строят 80% многоквартирных домов. Причем, он идет и в качестве основного материала стен, и как удобное заполнение для монолитно-кирпичных строений.

Силикатный кирпич «Стройберг» активно используют в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также за рубежом — в Казахстане. Среди компаний можно выделить таких крупных застройщиков, как СЗ «Синергия», «Вира-Строй», «Селф», «Жилищная инициатива», СЗ «Регионстрой», «Мой дом», «Сибирь строй», «ШОДО» и т. д.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова

Удобно строить , комфортно жить

Как отметили в компании «ШОДО» (Алтайский край), в строительстве одного из знаковых для развития архитектуры Барнаула жилых комплексов задействован силикатный кирпич производства компании «Стройберг». Речь идет о ЖК «Локомотив», который специальный застройщик «ШОДО» возводит в центре столицы края, на месте заброшенного стадиона.

В компании рассказали, что выбрали данный строительный материал не только за невысокую стоимость. В первую очередь привлекли такие характеристики как надежность, удобство применения, стабильное качество.

«Благодаря идеальной геометрии кирпича, каменщикам удобно работать с ним. По основным характеристикам кладка получается качественной. Об этом говорят, в первую очередь, прочностные показатели. А еще напомню, что при выборе строительного материала нужно обязательно учитывать логистику. Удобно, когда завод-изготовитель находится неподалеку. Это влияет не только на снижение стоимости перевозок, но и на скорость отгрузки материала на стройку», — отметил представитель компании.

Силикатный кирпич. Компания «Стройберг»

Он добавил: как правило, при строгом соблюдении строительных норм, монолитно-кирпичные здания получаются крепкими и надежными. К тому же, у таких строений повышается сейсмическая прочность. Эксперты отмечают, что они способны выдержать без конструктивных нарушений землетрясения до 8−9 баллов.

По словам исполнительного директора компании «Новосибирский квартал» Дмитрия Лексина, для холодных сибирских зим просто необходимы теплые и крепкие дома. Именно поэтому силикатный кирпич получил широкое распространение в Сибирском Федеральном округе. Потребители охотнее покупают квартиры в кирпичных домах. К тому же, у кирпичного домостроения большая вариативность планировок, чем в панельных.

Для нас, строителей, преимущества силикатного кирпича перед керамическим заключается в первую очередь в удобстве «Для нас, строителей, преимущество силикатного кирпича перед керамическим заключается в первую очередь в удобстве. Полуторный (утолщенный) „силикат“, которым давно привыкли работать наши каменщики, позволяет увеличить скорость возведения дома. С первого дня основания мы строим дома из силикатного кирпича. Наше призвание — возводить красивые дома. Для того, чтобы создавать оригинальные фасады, мы научились красить кирпич в любой цвет. При специальной обработке силикатного кирпича, он ничем не уступает керамическому и даже выигрывает в прочности», — рассказал Дмитрий Лексин.

Кстати, такой важный фактор, как удобство работы с «силикатом» отмечают многие застройщики. Среди них и девелопер, занимающийся возведением поселка «Благодатный» (Новосибирск) Алексей Душенин.

«Меня в нем привлекает не только хорошее соотношение цены и качества. Дома из этого кирпича удобно строить, а потом в них комфортно жить. Такие здания теплые, надежные, красивые и в них проще сделать перепланировку. И рядовые потребители это ценят», — рассказал девелопер.

Компания Алексея Душенина работает на строительном рынке Новосибирска около пяти лет, два года из них бизнесмен строит из силикатного кирпича. Сейчас в поселке «Благодатный» возведено более 20 домов из «силиката», еще свыше 100 девелопер планирует построить в этом году.

Алексей добавил: в списке всех стеновых материалов силикатный кирпич занимает золотую середину, а по ряду параметров является более выигрышным.

Силикатный кирпич для бюджетных строек

К слову, силикатный кирпич широко используется для строительства объектов соцкультбыта. По информации министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, только в прошлом году из «силиката» уже возвели, либо еще возводят образовательные учреждения в разных уголках региона. В 2021 году был введен в эксплуатацию детский сад на 140 мест в селе Зудилово Залесовского района. Завершается строительство детских садов в поселках Фирсова Слобода Первомайского района, Рубцовске, Новоалтайске, селе Шарчино Тюменцевского района.

«В регионе преимущественно используются строительные материалы, производимые промышленными предприятиями Алтайского края», — пояснили в минстрое.

Стройка в Алтайском крае. sgd22.ru

«Дешево — не значит плохо»

Кстати, практически все эксперты отмечают: силикатный кирпич выигрывает среди конкурентов благодаря низкой стоимости. Но дешево — не значит плохо. Несмотря на свою доступность, современный «силикат» отличается качеством и надежностью.

В министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края рассказали, что основным компонентом производства силикатного кирпича является песок, поэтому заводы-производители «силиката», как правило, размещают рядом с месторождениями сырья, а песчаные карьеры становятся частью предприятий.

В ведомстве пояснили: кирпич местных производителей выигрывает конкуренцию по доступности данного материала для строительных компаний. В частности, по объему продукции, цене за кирпич, стоимости доставки от места производства до строительной площадки, налаженным связям. Таким образом, в сложившейся политической и экономической ситуации, когда налаженные логистические связи вынужденно были нарушены, «силикат» выступает неплохим подспорьем для отрасли.

Эксперты говорят

Разные города России застроены тысячами зданий из силикатного кирпича. Многие из них благополучно эксплуатируются и сегодня. Это неудивительно, ведь по ряду характеристик силикатный кирпич выгодно отличается не только от керамического «собрата», но и от железобетонных плит.

«Если посмотреть на карту, то мы увидим, что заводы по изготовлению силикатного кирпича расположены по южной окраине России: Алтайский край, Омская, Оренбургская области, Челябинск и т.д. Именно в этих частях страны материал показывает хорошие эксплуатационные свойства», — отметили эксперты АлтГТУ.

На кафедре добавили: исторически сложилось так, что первый завод по изготовлению силикатного кирпича в Алтайском крае был построен еще во время Великой Отечественной войны. Большая часть домов в центре столицы региона возведена именно из этого материала.

Силикатный кирпич. Компания «Стройберг»

«В те военные годы люди остро нуждались в жилье. Требовалось переселить барнаульцев из бараков в надежные и теплые дома. Начали появляться кирпичные дома — так называемые „сталинки“. Позднее — „хрущевки“. Но технология изготовления силикатного кирпича была другой. Раньше в кирпич добавляли меньшее количество извести, а кирпич-сырец прессовали при меньших усилиях, чем сейчас. Из-за этого по прочности кирпич был марок М100-М125 и по морозостойкости F15-F25. Требования современного ГОСТа значительно повысились. Сегодня благодаря появлению новых технологий приготовления сырьевых силикатных смесей, а также использованию современного немецкого оборудования, на заводе мы делаем кирпич марок М150-М200, а по морозостойкости F75. А это означает, что современные дома из нашего кирпича будут сохранять презентабельный вид и спустя 100 лет. Кроме того дома, построенные из кирпича, в отличие от панельного домостроения, всегда относились к классу жилья с повышенной степенью комфортности. Они лучше сохраняют тепло зимой, а прохладу летом», — рассказывает главный технолог завода «Стройберг» Андрей Михайленко.

Что еще рассказали эксперты о силикатном кирпиче?

Барнаульская строительная компания «2 ЭТАЖА» семь лет работает на рынке частного домостроения. На сегодняшний день девелопер возвел в городских поселках более 100 коттеджей разной этажности с интересными фасадными решениями.

С 2015 года застройщик возводит дома и коттеджи преимущественно из силикатного кирпича. По словам директора компании Андрея Берга, в этом материале идеально совмещаются такие важные характеристики, как цена и высокое качество.

Берг Андрей. Компания «Стройберг» «У силикатного кирпича идеальная геометрия. В этом плане керамический не идет с ним ни в какое сравнение. Плюс к этому белый силикатный кирпич прекрасно подходит для дальнейшей покраски фасада. Это очень удобно. Во-первых, наши клиенты не ограничены при выборе цвета стен. Во-вторых, мы легко можем придать фасаду именно такой вид, которого от него ждут, без потери в качестве и увеличения стоимости объекта», — рассказал алтайский строитель.



Он добавил, что дома из силикатного кирпича могут прослужить десятки лет. Он прекрасно подходит для сибирских условий и практически ничего не боится — ни ветра, ни мороза. Единственное, от чего следует оберегать стены из кирпича — это постоянное воздействие влаги. Но сейчас в арсенале строителей удобные и простые технологии, позволяющие увеличить гидроизоляционные свойства кирпича.

Андрей Берг подчеркнул: на сегодняшний день силикатный кирпич — наиболее подходящий и доступный материал для частного домостроения. У него прекрасные эксплуатационные свойства, хорошая шумоизоляция, и он совместим практически с любыми кладочными материалами.

Силикатный кирпич — это красиво

Многие эксперты отмечают эстетичность силикатного кирпича. Данное свойство ценят не только крупные застройщики и подрядчики, но и рядовые потребители. Например, Алексей Бражников использовал стройматериал для облицовки фасадов своего дома. «Чтобы фасад был красивым», — уточняет собеседник. Он строит свой загородный дом в селе Ягодное Алтайского края.

«Сейчас многие красят фасады. Мне нравится такой подход, поэтому хочу покрасить стены своего дома в белоснежный цвет. Вдобавок, современные краски обладают еще и дополнительными влагоотталкивающими свойствами. Это улучшает не только внешний вид, но и эксплуатационные свойства дома», — рассказал Алексей.

Силикатный кирпич ему посоветовали знакомые, которые уже построили собственное жилье. Убедившись, что выбор сделан правильно, Бражников планирует построить из «силиката» гараж и хозблок.

Мечты , которые легко построить

Многие застройщики и подрядчики используют силикатный кирпич для облицовки фасадов домов. При этом, стройматериал хорошо «ложится» на любые стены, увеличивая эксплуатационные свойства всего здания.

Житель Барнаула Максим Темников в этом году исполнил мечту — построил собственный дом. Для облицовки двухэтажного коттеджа выбранная им подрядная организация использовала силикатный кирпич.

Темников Максим. Компания «Стройберг» «Если честно, раньше я не очень хорошо разбирался в строительных вопросах, пока не началось возведение собственного дома, поэтому перед покупкой консультировался у тех, кто разбирается. Подрядчик порекомендовал ориентироваться на соотношение цены и качества. Каменщик, который занимался облицовкой дома, тоже остался доволен, ведь у силикатного кирпича прекрасная геометрия», — отметил Максим.



Подспорье в неспокойное время

Сибирский федеральный округ занимает третье место в списке регионов, где организовано производство силикатного кирпича. Его доля составляет более 13%. СФО опережают лишь Приволжский и Центральный округа.

На сегодняшний день специфика производства и использование недорогого сырья позволяет предприятиям обеспечивать лояльную ценовую политику, что может выступить для строительной отрасли неплохим подспорьем, особенно в бюджетном секторе.

Дыров Михаил. Компания «Стройберг» В частности, завод «Стройберг» не стал дожидаться общей паники среди потребителей после очередного скачка цен на строительные материалы. Директор предприятия Михаил Дыров обратился к клиентам и партнерам, чтобы заверить: завод не намерен кардинально менять ценовую политику. Как и прежде, предприятие намерено в полной мере обеспечивать Сибирский федеральный округ силикатным кирпичом разных конфигурация и цветовых решений. Кроме того, в настоящее время строительство частного дома из кирпича экономически более выгодно, чем из автоклавного газобетона.



Завод «Стройберг»

Барнаул, ул. Силикатная, 16

8−800−775−27−01

8 (3852) 502−766

www.stroyberg.su