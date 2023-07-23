Некоторым барнаульцам дали горячую воду раньше срока. Адреса

Так, подачу ресурса возобновили по следующим адресам:
- Ленина 58, 70, 139, 110, 120, 128, 147а, 6а;
- Союза республик 30, 21, 23а, 14;
- Комсомольский 112, 126, 75;
- Социалистический 112, 119, 107;
- Красноармейский 116, 114, 96а;
- Молодежная 46, 50, 21;
- Строителей 12;
- Деповская 9;
- Брестская 14;
- Колесная 14;
- Матросова 5, 7;
- Полярная 30б;
- Северо-Западная 25а.
Если в списке есть ваш дом, а горячей воды так и нет - нужно обратиться в УК.
Напомним, 12 июля начался первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2. До 25 июля горячую воду отключили у 122 тыс. жителей Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов.