2 мая
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Жизнь

Непросто поймать, но легко приготовить. 6 рецептов с семгой, которая будет таять во рту

Ко Дню семги Altapress.ru нашел несколько рецептов с семгой, которую можно подать в ресторане, дома и на природе.

Сливочный суп с семгой.
Сливочный суп с семгой.
unsplash.com

Паста с семгой

Ингредиенты:

  • Семга — 300 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Шпинат — 1 пуч.;
  • Сливки 20% — 200 мл;
  • Помидоры Черри — 200 г;
  • Сыр Пармезан — 150 г;
  • Соль по вкусу;
  • Перец черный молотый по вкусу.
Паста с семгой.
Паста с семгой.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезать и обжарить.
  2. Нарезать семгу крупными кусочками и добавить в сковородку, потом добавить шпинат.
  3. Добавить с сковороду сливки, тертый сыр, соль и перец, после чего тщательно перемешать.
  4. Добавить нарезанные помидоры Черри, обжарить, потомить на медленном огне 5 минут и добавить отваренные спагетти и тщательно перемешать.

Шашлык из семги

Ингредиенты:

  • Семга — 1,5 кг;
  • Болгарский перец — 2 шт.;
  • Помидоры Черри — 200 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Сок лимона — по вкусу.
Шашлык из семги.
Шашлык из семги.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Снять кожу с семги, нарезать небольшими кусочками и замариновать в соли и перце.
  2. Нарезать болгарский перец и помидоры Черри.
  3. Насадить все ингредиенты на шпажку и обжаривать на сковороде с каждой стороны по 2 минуты, после чего добавить сок лимона.

Уха из семги

Ингредиенты:

  • Голова семги — 1 шт.;
  • Стейк семги — 500 г;
  • Картофель — 4 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Вода — 2,5 л;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Лавровый лист — 1 шт.
Уха из семги.
Уха из семги.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Нарезать картофель, лук и морковь средними кубиками.
  2. Семгу промыть, удалить чешую, нарезать на средние кусочки.
  3. В казане отварить голову семги, после чего убрать ее и довести воду до кипения.
  4. Добавить в кипящую воду овощи, специи и довести все до кипения, потом варить ингредиенты на медленном огне 10 минут. после чего добавить семгу в казан
  5. Добавить семгу в казан и довести уху до кипения, затем убавить огонь и варить блюдо 15 минут.

Салат из семги

Ингредиенты:

  • Семга — 200 г;
  • Яйцо куриное — 4 шт.;
  • Лук красный — 1 шт.;
  • Сыр творожный — 200 г;
  • Лосось консервированный — 230 г;
  • Зелень — 10 г;
  • Огурец — 1 шт.;
  • Уксус — 1 ст. л.;
  • Сахар — 1 ч. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный — 0.5 ч. л.
Салат с семгой.
Салат с семгой.
unsplash.com

Приготовление:

  1. отварить яйца и нарезать их мелкими кубиками. То же сделать с огурцом.
  2. Лук нарезать мелко и мариновать в растворе из уксуса. сахара и соли 15−20 минут.
  3. В глубокую миску выложить творожный сыр, добавить консервированный лосось и все тщательно размять вилкой.
  4. Добавляю к рыбе огурец, яйца, лук, перец черный молотый: все посолить и тщательно перемешать.
  5. Семгу выложить сверху салата, после чего украсить блюдо зеленью.

Рулет из лаваша с семгой

Ингредиенты:

  • Лаваш — 2 шт.;
  • Сыр творожный — 200 г;
  • Семга — 250 г;
  • Огурцы — 2 шт.;
  • Листья салата — 150 г.
Рулет из лаваша с семгой.
Рулет из лаваша с семгой.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Рыбу и огурцы нарезать средней полоской.
  2. На лист лаваша равномерно нанести творожный сыр и разложить листья салата.
  3. Накрыть лист лаваша вторым и смазать творожным сыром, после чего выложить семгу и огурцы.
  4. Свернуть плотный рулет из лаваша, после чего нарезать его на порционные куски.

Онигири с семгой, сливочным сыром и авокадо

Ингредиенты:

  • Готовый рис для суши — 95 г;
  • Заправка для риса
  • Копченая семга — 10 г;
  • Авокадо — 5 г;
  • Сливочный сыр — 10 г;
  • Руккола — 0,5 г;
  • Лист нори — 1 шт.
Онигири с семгой.
Онигири с семгой.
vk.com/kolbasinafood

Приготовление:

  1. Заправить рис, а копченную семгу и авокадо нарезать мелкими кубиками, после чего смешать с сыром и нарезанной руколой.
  2. Лист нори выложить на доску: на верхний край поставить треугольную форму для онигири, смоченную водой, и выложить половину риса, сделав углубление в центре для начинки.
  3. Выложить начинку так, чтобы она не касалась краев формы, и закрыть второй половиной риса.
  4. Спрессовать онигири и снять форму, после чего накрыть второй половиной листа нори.
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