Непросто поймать, но легко приготовить. 6 рецептов с семгой, которая будет таять во рту

Паста с семгой
Ингредиенты:
- Семга — 300 г;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Шпинат — 1 пуч.;
- Сливки 20% — 200 мл;
- Помидоры Черри — 200 г;
- Сыр Пармезан — 150 г;
- Соль по вкусу;
- Перец черный молотый по вкусу.
Паста с семгой.
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Приготовление:
- Лук мелко нарезать и обжарить.
- Нарезать семгу крупными кусочками и добавить в сковородку, потом добавить шпинат.
- Добавить с сковороду сливки, тертый сыр, соль и перец, после чего тщательно перемешать.
- Добавить нарезанные помидоры Черри, обжарить, потомить на медленном огне 5 минут и добавить отваренные спагетти и тщательно перемешать.
Шашлык из семги
Ингредиенты:
- Семга — 1,5 кг;
- Болгарский перец — 2 шт.;
- Помидоры Черри — 200 г;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Сок лимона — по вкусу.
Шашлык из семги.
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Приготовление:
- Снять кожу с семги, нарезать небольшими кусочками и замариновать в соли и перце.
- Нарезать болгарский перец и помидоры Черри.
- Насадить все ингредиенты на шпажку и обжаривать на сковороде с каждой стороны по 2 минуты, после чего добавить сок лимона.
Уха из семги
Ингредиенты:
- Голова семги — 1 шт.;
- Стейк семги — 500 г;
- Картофель — 4 шт.;
- Морковь — 2 шт.;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Вода — 2,5 л;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Лавровый лист — 1 шт.
Уха из семги.
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Приготовление:
- Нарезать картофель, лук и морковь средними кубиками.
- Семгу промыть, удалить чешую, нарезать на средние кусочки.
- В казане отварить голову семги, после чего убрать ее и довести воду до кипения.
- Добавить в кипящую воду овощи, специи и довести все до кипения, потом варить ингредиенты на медленном огне 10 минут. после чего добавить семгу в казан
- Добавить семгу в казан и довести уху до кипения, затем убавить огонь и варить блюдо 15 минут.
Салат из семги
Ингредиенты:
- Семга — 200 г;
- Яйцо куриное — 4 шт.;
- Лук красный — 1 шт.;
- Сыр творожный — 200 г;
- Лосось консервированный — 230 г;
- Зелень — 10 г;
- Огурец — 1 шт.;
- Уксус — 1 ст. л.;
- Сахар — 1 ч. л.;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный — 0.5 ч. л.
Салат с семгой.
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Приготовление:
- отварить яйца и нарезать их мелкими кубиками. То же сделать с огурцом.
- Лук нарезать мелко и мариновать в растворе из уксуса. сахара и соли 15−20 минут.
- В глубокую миску выложить творожный сыр, добавить консервированный лосось и все тщательно размять вилкой.
- Добавляю к рыбе огурец, яйца, лук, перец черный молотый: все посолить и тщательно перемешать.
- Семгу выложить сверху салата, после чего украсить блюдо зеленью.
Рулет из лаваша с семгой
Ингредиенты:
- Лаваш — 2 шт.;
- Сыр творожный — 200 г;
- Семга — 250 г;
- Огурцы — 2 шт.;
- Листья салата — 150 г.
Рулет из лаваша с семгой.
unsplash.com
Приготовление:
- Рыбу и огурцы нарезать средней полоской.
- На лист лаваша равномерно нанести творожный сыр и разложить листья салата.
- Накрыть лист лаваша вторым и смазать творожным сыром, после чего выложить семгу и огурцы.
- Свернуть плотный рулет из лаваша, после чего нарезать его на порционные куски.
Онигири с семгой, сливочным сыром и авокадо
Ингредиенты:
- Готовый рис для суши — 95 г;
- Заправка для риса
- Копченая семга — 10 г;
- Авокадо — 5 г;
- Сливочный сыр — 10 г;
- Руккола — 0,5 г;
- Лист нори — 1 шт.
Онигири с семгой.
vk.com/kolbasinafood
Приготовление:
- Заправить рис, а копченную семгу и авокадо нарезать мелкими кубиками, после чего смешать с сыром и нарезанной руколой.
- Лист нори выложить на доску: на верхний край поставить треугольную форму для онигири, смоченную водой, и выложить половину риса, сделав углубление в центре для начинки.
- Выложить начинку так, чтобы она не касалась краев формы, и закрыть второй половиной риса.
- Спрессовать онигири и снять форму, после чего накрыть второй половиной листа нори.