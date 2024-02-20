Нетривиальные задачи. Глава отдела культуры Барнаула – о памяти, интересной работе чиновника и инвестициях в человека

Самодеятельные коллективы могут дать фору профессиональным в других регионах, а конкурс на места в «художках» и «музыкалках» - почти как в престижные вузы. Оправдывает ли Барнаул звание «столицы мира» и чего достиг за год, говорим с начальником отдела культуры Барнаула Валерием Паршковым.

В творческой профессии

- Начнем буквально с малого. На балансе города 10 учреждений дополнительного образования, где дети получают азы «культурных» профессий. В чем их важность и какие проблемы есть сегодня?

- Помимо этого есть и филиалы в пригородных поселках. Во Власихе, Затоне, Научном городке, Центральном - на базе местных культурно-досуговых центров, на Южном - полноценная школа искусств с музыкальным и художественным отделениями. Большая часть этих учреждений занимаются не просто допобразованием, но и предпрофессиональной подготовкой. Сюда поступают ребятишки, которые в дальнейшем уже видят себя в музыкальных и художественных профессиях.

Популярны все художественные направления – как ступенька для дальнейшего поступления на востребованные специальности: архитектура, дизайн, реклама. Из музыкальных наиболее популярны гитара, фортепиано, струнные. Развивается хоровое творчество, хореография.

В кружок ребенок пришел и учится одному какому-то делу, например, рисовать. Мы же даем полноценное образование: кроме, собственно, рисования, преподаем историю искусств, все виды живописи, графики, прикладного творчества – это целая программа. И по окончании школы дети получают документ - свидетельство, которое дает некоторые преимущества при поступлении в специализированные колледжи и вузы.

Валерий Паршков. Из личного архива.

Это настолько востребовано, что сегодня даже образовалась проблема. Прием в наши школы ведется на конкурсной основе, но мы вынуждены отказывать в приеме не потому, что ребенок не прошел конкурсное испытание, а потому, что нам не хватает площадей. Особенно остро это видно в новых микрорайонах, где идет интенсивное строительство.

Конечно, там есть проблема и с детскими садами, и с общеобразовательными школами, но это постепенно решается на федеральном и краевом уровнях. А вот с дополнительным образованием посложнее будет. Например, на художественное отделение в 6-ю школу искусств мы можем принять 50 человек, а желающих туда поступить, как в хороший вуз, - по два-три человека на место.

В отличие от краевых учреждений профобразования, у которых есть федеральное и региональное финансирование, работа наших организаций целиком ложится на бюджет города. Который, во-первых, не резиновый, а, во-вторых, имеет приоритеты. Но и эту проблему мы стараемся решать за счет самоокупаемых групп.

Цифра 6903 человека обучаются в учреждениях дополнительного образования

Валерий Паршков. Из личного архива.

Материальное и нематериальное

- Если говорить о коллективах и площадях, знаю, что у духового оркестра долго не было своего «дома». Городской хор не имеет собственного зала.

- Смотря, что считать «домом». Административные площади есть. Создавая базу для детского городского хора – концертный зал «Хоромы» -, мы предусматривали, что и городской академический хор будет там репетировать.

Есть, например, проблема с детским духовым оркестром Rhythm Band. Коллектив растет, ему уже мало места в 8-й музыкальной школе. А специфика жанра такова, что такой коллектив не поселишь в жилой дом или офисное здание. Важна и локация – там занимаются дети в основном из Индустриального района. Сейчас мы ищем помещение для аренды, город возьмет оплату на себя.

В принципе, для концертной деятельности в Барнауле площадей достаточно. Есть и краевые площадки, которые можно задействовать. Региональные коллективы ведут большую гастрольную деятельность, но 80% их зрителей - все равно барнаульцы. И совершенно нерентабельно содержать зал, например, для одного духового оркестра, у которого один-два концерта в месяц. Мы все же вынуждены думать и об экономической целесообразности.

Валерий Паршков. Из личного архива.

Уже лет 10 существует проект строительства детской музыкальной школы в квартале 2001 –район, ограниченный улицами Лазурной, Балтийской, Малахова и Северным Власихинским проездом. Проект прошел все экспертизы. Мы пытаемся войти в федеральную программу финансирования, но пока безрезультатно.

На самом деле школа, специализирующаяся на культуре, - это не настолько инвестиционно привлекательно, как, например, даже спортивное учреждение. Туда хоть, может быть, придут люди в выходные мяч погонять – волейбол или баскетбол. А наши учреждения больше рассчитаны на индивидуальные занятия – не станут ведь жители микрорайона массово играть на скрипке.

- Да, культура – дело затратное, а прибыль от нее небольшая.

- Я не согласен с тем, что расходы на строительство учреждений культуры – это затраты. Это инвестиции в человека, в будущее наше, и они вернутся сторицей, поскольку формируют сознание. Невозможно говорить о культуре, например, производства, если на это самое производство придут работать люди, не имеющие никакого представления о культуре.

Не зря же первые санкции на самом деле были не экономическими, они начались уже давно с того, что нашу культуру стали запрещать за рубежом. Первыми «жертвами» были наши литература, музыка, кинематограф – то, что определяет и формирует нашу самобытность. Думаю, придет время, когда отношения между странами будут восстанавливаться. И это тоже начнется с культуры.

Валерий Паршков. Из личного архива.

Почему мы еще и праздниками занимаемся… Народные гуляния – это, прежде всего, наши национальные традиции, обряды, ритуалы - все то, что нас объединяет, на чем воспитываются новые поколения. Конечно, это еще и социальный клапан снятия напряжения в обществе и форма общения власти с народом. И если действующая власть в городе, регионе, в России не найдет возможности организовать людей, создать условия, обеспечить порядок и безопасность на массовых праздниках, то уж будьте уверены, найдутся противоположные силы, которые воспользуются этим в своих интересах.

Цифры 27 263 человека посетили музей «Город» в 2023 году 35 тыс. человек посетили парк Центрального района

Создавать условия

- У вышестоящих руководителей города есть понимание, что без культуры никак?

- Как говорил академик Дмитрий Лихачев, культура – это наш озоновый слой, его не видно, но если он исчезнет, все погибнет. Поэтому понимание важности сохранения и развития культуры, конечно, есть. Я, вообще, благодарен главам Барнаула за то, что каждый из них относился и относится с пониманием к нашей работе и всячески содействует.

В свое время, когда мэром был Владимир Колганов, мы очень правильно сделали, что выкупили здание бывшего мебельного магазина на ул. Островского. Сейчас там 5-я музыкальная школа, и это одно из самых материально обеспеченных учреждений с собственной художественной галереей и концертным залом.

Валерий Паршков. Из личного архива.

Игорь Савинцев немало способствовал тому, чтобы отремонтировать и оснастить библиотеки в пригородной зоне. Он же в свое время решил, что на территории школы №132 в Индустриальном районе вместо гаража и теплиц будет филиал 6-й школы искусств. Сегодня он супервостребован, там получился такой небольшой образовательный кластер.

Сергей Дугин на своем посту первым делом посетил выставочный зал Союза художников на пр. Ленина и принял очень нелегкое решение взять его на баланс города. Это сегодня одна из лучших выставочных площадок в крае. Есть проект реконструкции: замена инженерии, закупка нового оборудования, новое оформление. Порядка 19 млн рублей будет вложено туда, думаю, это можно будет оценить уже осенью.

Нынешний барнаульский мэр Вячеслав Франк лично курирует оркестр Rhythm Band и всегда интересуется деятельностью городских профессиональных коллективов. Он же принимал решение по переносу и ремонту планетария. И его очень часто можно видеть в музее «Город». Мэр часто вносит какие-либо предложения и следит за тем, чтобы они были исполнены, например, по дальнейшей реконструкции и техническому оснащению планетария.

Сегодня желающих попасть в планетарий столько, что нужно увеличивать количество сеансов. 81 025 человек его посетили в 2023 году, при плане 60 тыс. Барнаульский духовой оркестр сделал новые программы и сегодня лидирует по программе «Пушкинская карта».

Валерий Паршков. Из личного архива.

Мой первый руководитель, мэр Барнаула Владимир Баварин говорил: «Запомни, Валера, культурой нельзя управлять, ей нужно создавать условия для развития». Я понимаю, что я просто менеджер. Я не могу позвонить Кузнецову (Алексей Кузнецов – создатель, художественный руководитель и дирижер Русского камерного оркестра Барнаула – Прим. ред.) и сказать: «Создай мне шедевр до послезавтра». Он это и сам сделает, если у него будет репетиционная база, инструменты, костюмы для коллектива и достойная зарплата.

Цифра 14 млн 416 тыс. рублей планируется потратить на закупку инструментов, оборудования и учебной литературы для детских музыкальных школ города

Новые зарплаты – новые вершины

- Насколько она достойная?

- В 2023 году средняя зарплата в муниципальных учреждениях культуры составила 42 270 рублей. Это 100% от целевых показателей. Средняя зарплата педагогических работников - 48 965 рублей.

Помню конец 1990-х – начало 2000-х, когда я только занял эту должность. Я в коллективы заходил как в клетку с тигром. Вопрос был один: чем детей кормить? Какая тут концертная деятельность, когда надо выжить. Помню, муку раздавали, возили мешками.

Всегда, подводя итоги, мы говорим, что год был непростой. Простых не бывает, всегда есть какие-то преодоления. Конечно, когда насущные проблемы решены, все горизонты открываются. Но и запросы растут. И уже нужна и помощнее звуковая и световая аппаратура, и поудобнее кресла в зрительном зале, и не просто пианино, а Steinway.

Театр танца "Иван да Марья". Из личного архива Валерия Паршкова.

То, что сегодня делается, - это много. Мы на 14 млн рублей закупили музыкальных инструментов, в последние годы активно ремонтируем библиотеки, Дома культуры, музей.

У нас три больших профессиональных коллектива – духовой оркестр, городской академический хор, оркестр русских народных инструментов. Плюс культурно-досуговые центры, которые огромного внимания требуют. В одном только ДК Барнаула больше 2000 детей занимаются. В материальном плане еще нужно развивать пригородную зону.

Есть много заявок от самых разных коллективов, которые хотят стать муниципальными. Тут приходится думать. Прямо как будто ребенка планируешь - сможешь ли ты его обуть-одеть-накормить, в люди вывести. Это огромная ответственность. Я вижу своей задачей сохранить то, что есть. И я себе уже где-то галочку поставил за то, что за время моей деятельности ни один муниципальный коллектив не потерян.

Духовой оркестр. Из личного архива Валерия Паршкова.

Вагон с огнем

- Что считаете большой заслугой в прошедшем году?

- Мы много внимания уделяем историческим событиям. Память ведь имеет вполне материальное воплощение – архивные документы, литература, собственно, памятники. И это то, что нас эмоционально объединяет, делает каждого частью большого целого.

Мало кто знает, например, в чем была идея создателей Мемориала Славы, почему он устроен именно так. Во-первых, конечно пантеон с именами – это, по сути, открытый курган, где «захоронены» бойцы. Во-вторых (об этом рассказывал сам скульптор Владимир Добровольский), в скульптурную группу «Прощание» был заложен определенный смысл: когда ты идешь на вокзал, мать как будто провожает сына. Но если смотреть от вокзала, то она его встречает, живого и здорового.

В этом году нам наконец-то удалось подвести к Мемориалу магистральный газопровод. 10 лет мы пытались это сделать. Почему это важно. Там была емкость со сжиженным газом, которую закопали в 1975 году. Ее физическое и техническое состояние уже вызывало опасения. За всем этим хозяйством следила специалист комитета по культуре без технического образования.

Расходы на Вечный огонь были огромные. Зимой особенно, поскольку со снижением температуры понижается и объем газа. Я вам скажу, это 3 млн рублей в год. И это при том, что зажигали мы огонь в последнее время только по памятным датам. Да, так можно делать по указу президента и приказу министерства обороны.

При этом действительно вечный, то есть постоянно горящий огонь памятника борцам за революцию на пр. Ленина обходился примерно в 200 тыс. в год. Потому что он подключен к магистрали природного газа.

День Победы-2023. Площадь Победы. Екатерина Карзова

Теперь обслуживанием газопровода и поставками газа на Мемориал Славы занимаются специалисты «Газпрома межрегионгаза» на безвозмездной основе. Нам есть куда девать освободившиеся 3 млн. рублей, поверьте.

- Вечный огонь – важная часть памяти. В Барнауле в прошлом году его снова зажгли от огня с Могилы Неизвестного солдата. Чья это была идея?

- В Советском Союзе первый Вечный огонь появился в 1957 году на Марсовом поле в Ленинграде. Пламя доставили из мартеновской печи Кировского завода. Потом от него зажигали и другие мемориалы, в том числе через 10 лет – Могилу Неизвестного солдата.

И вот наши ветераны высказали пожелание этот огонь привезти в Барнаул. Мысль моментально подхватил глава города. В дальнейшем в этой истории я постоянно удивлялся, как может сплотить самых разных людей хорошая идея, традиция, общая память.

Казалось, что это безумно дорогостоящее дело, однако все расходы бюджета – это командировка в Москву нескольких ребят-отличников из военно-патриотических клубов и лично Валерия Геннадьевича Паршкова, чтобы это все организовать.

Завод прецизионных изделий изготовил нам девять факелов для огня, бизнесмены купили и подарили специальную транспортную горелку – такая лампадка, которую можно даже в самолете перевозить. РЖД выделили специальное купе. Нам помогали военный комендант Москвы, комендант Кремля, замначальника МВД по Москве, Мосгаз, ребята из Преображенского и Президентского полков. Это было такое единение и желание поучаствовать в общем деле.

Были и накладки, я, конечно, про них журналистам не рассказывал. Два офицера и два курсанта нашего юридического института, которые везли огонь, из-за неисправности одного вагона в поезде, вынуждены были под Карасуком ночью ждать, когда его отцепят и вновь сформируют состав. И звонят мне. Задержка, по прогнозам, была пять часов. А на утро у меня на Мемориале должны 300 человек стоять, возлагать цветы. Хоть стреляйся.

Вопрос за 15 минут решился. Замначальника РЖД выслал спецвагон, и по всей дороге включили зеленый свет. Ребята мне потом говорили: «С ума сойти, первый раз ехали в поезде со скоростью 130 км в час». В общем, все получилось, огонь прибыл в точно назначенное время.

Цифра 32 объекта культурного наследия находится на балансе комитета по культуре Барнаула.

Мемориал Славы на площади Победы, фото 9 мая 1971 года. Барнаул. Юбилейные даты.

И танцы, и собрания

- Как сейчас обстоят дела с Дворцами культуры, которые раньше были на балансе предприятий?

- Все помнят, какая битва развернулась в 2002 году с тогдашним руководством шинного завода за Дворец культуры. Понятно, что предприятие пыталось избавиться от неликвидной собственности, тогда было много митингов и последующих судебных разбирательств. Это большая победа – взять дворец в муниципальную собственность.

В свое время завод «Ротор» передал нам ДК безвозмездно, таким же образом нам достался ДК совхоза «Центральный». А вот ДК в Научном городке пришлось выкупать и ремонтировать.

Не удалось забрать ДК «Сибэнергомаш», но мы остались якорным арендатором, с которым собственнику выгодно работать. Продать его достаточно сложно, поскольку есть обременение – там должна развиваться культурная и спортивная деятельность. А бюджетная оплата гарантирована.

У нас в городе на самом деле хватает Дворцов культуры. Проблема, как я уже говорил, есть в Индустриальном районе. В поселке Новосиликатном здание культурно-досугового центра было построено хозспособом и располагалось в бывшем общежитии строителей. Оно сильно обветшало и пришло в негодность, понятно, что его надо сносить. Будем проектировать новое строительство.

По моему мнению, это должен быть многофункциональный культурный центр, в котором и хореографией можно заниматься, и собрания для жителей проводить. То есть все как в сельских муниципалитетах. На концерт можно и в центр города приехать, а вот досуговая деятельность – это как раз наше «поле». Место хорошее, земля выделена муниципалитету, есть проекты быстровозводимых зданий под ключ. То есть фундаментальных затрат не ждем.

Духовой оркестр. Из личного архива Валерия Паршкова.

Признанный высокий уровень

- У вас ведь есть преимущества по сравнению с другими краевыми муниципалитетами.

- Да, у нас больше возможностей привлекать внебюджетные средства, развивать платные услуги (в селах они меньше востребованы), заработанное мы можем тратить на улучшение материальной базы.

Больше и возможностей кооперации с краевыми учреждениями культуры, у меня лично с руководителями за многие годы работы сложились хорошие человеческие отношения, что, конечно, в работе выручает: в любой момент - совместные концерты, музыканты по совместительству работают и в городских, и в краевых организациях.

- А в сравнении с другими столицами регионов наш город чем отличается в плане культуры?

- Я не скажу, что мы сильно отличаемся. Но вот, например, мне не дают покоя лавры Челябинска и Екатеринбурга в плане памятников и городских скульптур. Но ведь понятно, что там свое литейное производство. Или вот Дни городов. В Екатеринбург однажды чуть ли не весь фестиваль Сан-Ремо привезли. Есть и Парк Горького в Москве, но у него бюджет 8 млрд рублей.

Я с коллегами часто общаюсь, постоянно друг у друга спрашиваем совета, что-то подглядываем. Но тянуться за столичными городами бессмысленно. Где-то просто другой уровень подготовки артистов, например. В том же Новосибирске есть профессиональные учебные заведения – консерватория, хореографическое училище - туда самые талантливые ребята со всей Сибири едут.

Зато мы можем похвастаться самодеятельным искусством. У нас самодеятельные коллективы на таком уровне, что могут посоревноваться с профессиональными в других городах. Уровень высок, и это признают многие. Ребята, куда бы ни поехали, по России или за рубеж, всегда привозят кучу наград.

Валерий Паршков. Из личного архива.

Красивый маршрут

- Улица Мало-Тобольская только в этом году начала приобретать тот вид, который ей пророчили авторы проекта. Там, наконец-то, появились точки притяжения, а значит, и люди, здесь проходят многие праздники. Какое отношение ваш комитет к этому имеет?

- Пешеходной улицей в основном занимаются отдел по туризму и комитет по предпринимательской деятельности. Но я рад, что образовался некий кластер с Центральным и Нагорным парками.

Центральный отремонтировали и благоустроили на федеральные и городские средства. Мэр лично следит за тем, что там происходит, вплоть до того, что хочет знать, какое дерево и где будет «сидеть».

Я живу на Приречной, и мы с супругой часто гуляем по набережной, поднимаемся в Нагорный парк, потом спускаемся в Центральный и возвращаемся через Мало-Тобольскую и Приречный сквер, который в прошлом году начали делать. Очень мне нравится этот маршрут.

- К какому виду искусств больше тяготеет ваша душа?

- Мне повезло в том, что я сам не художник, не музыкант, не писатель. Поэтому я, с одной стороны, беспристрастен, любимчиков нет, с другой - мне все это одинаково интересно.

Духовой оркестр. Из личного архива Валерия Паршкова.

Специальный вопрос

- Вы в этом кресле больше 20 лет, работаете уже под руководством пятого мэра. Есть моменты, когда говорите себе «гори оно все синим пламенем, я хочу другую работу»?

- Я никогда особо не цеплялся за карьеру, всегда как-то меня работа находила сама, ставили туда, где я, наверное, был нужнее всего.

Помню, в 1991 году Анна Михайловна Дудорова, которая тогда возглавляла отдел образования Центрального района, довезла меня до улицы Чкалова, а там дальше какие-то ухабы начинались. Она говорит: «Вон видишь красное здание? Иди туда и скажи, что ты директор». Так я возглавил Центр детско-юношеского творчества Центрального района.

Или Сергей Иванович Сытых, глава района, привез меня в лагерь «Ландыш», который три года не функционировал и почти разрушился. Дело было в марте. Говорит: «Сделай так, чтобы в июне здесь были дети», - сел в машину и уехал.

Да и начальником отдела культуры города я стал по приказу. В апреле 2000 года бывший руководитель отдела культуры Наталья Николаевна Вильчик написала заявление и уволилась. А на пороге два значимых юбилея: 55 лет Победы и 275 лет городу. Меня вызвали в администрацию, и Владимир Николаевич Баварин в свойственной ему манере сказал, чтобы я завтра принял отдел по культуре, а если откажусь, то буду «простым жителем Барнаула», а он проследит, чтобы я нигде не смог устроиться на работу. Короче, спорить было бесполезно.

На самом деле я благодарен, что моя работа всегда была связана с решениями каких-то, мягко говоря, нетривиальных задач. Выгореть тут невозможно.

Театр танца "Иван да Марья". Из личного архива Валерия Паршкова.

Досье Валерий Паршков родился 23 февраля 1961 года в Барнауле. Трудовую деятельность начал в 1978 году на Алтайском заводе «Ротор». После службы в армии учился в Алтайском государственном университете. Затем работал в школе №76 учителем биологии и химии, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1991 года возглавлял центр детско-юношеского творчества Центрального района. В 2000 году назначен на должность председателя комитета по культуре администрации Барнаула. В 2008 году окончил РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет звания «Почетный работник физической культуры и спорта РФ», «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Алтайского края», около ста почетных грамот и благодарственных писем различных министерств, ведомств и администраций разного уровня.

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