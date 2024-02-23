Нейросеть нарисовала викингов черными, а Папу Римского женщиной. Пришлось извиниться

К примеру, шведскую женщину нейросеть делала азиаткой. Викингов она изображала черными, а Папу Римского — женщиной.

Google уже принес официальные извинения за работу искусственного интеллекта Gemini и обещает все это поправить. В России приложение не работает.

На данный момент при попытке сгенерировать изображение человека нейросеть выдает сообщение: "Мы работаем над улучшением способности Gemini генерировать изображения людей. Мы ожидаем, что эта функция скоро вернется, и сообщим вам в обновлениях, когда это произойдет".

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