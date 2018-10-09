Ничего не слышу! Чем опасна тугоухость и как выбрать слуховой аппарат

Наш современный мир создает множество ситуаций и обстоятельств, угрожающих правильной работе органов слуха или травмирующих, нарушающих слух. В результате повышенного уровня шума дома, на улице и на работе, угнетаются слуховые клетки, появляется боль, эффект заложенности уха, звона в ушах. Если с этими симптомами вовремя не обратиться к специалисту, можно частично или полностью потерять слух. И процесс этот — необратимый !

К тому же при нарушении слуха появляется раздражительность, обостряются неврозы, а это может влиять на хронические заболевания.

Как понять, что пора прибегнуть к слухопротезированию? И как адаптироваться к ношению слухового аппарата

Люди, постепенно теряющие остроту слуха в зрелом возрасте, нередко откладывают визит к врачу и примерку слуховых аппаратов на потом. Мол, пока хоть чуть-чуть слышу, обойдусь.

Но на самом деле это большая ошибка. Чтобы начать носить слуховой аппарат, не стоит дожидаться, пока наступит глухота. Надевать его можно, когда порог слышимости превышает 35 дБ. Даже при легких степенях тугоухости человек начинает испытывать неудобства в общении, ему приходится переспрашивать. Это вызывает смущение, и, чтобы избежать дискомфортных ситуаций, люди иногда добровольно начинают ограничивать круг общения, рискуя в конце концов оказаться в изоляции.

Казалось бы, это повод срочно обратиться к специалисту. Однако на практике плохо слышащие обращаются к врачу не сразу. Более того, придя на прием и получив совет о применении слухового аппарата, пациенты не спешат ему следовать. Средний временной промежуток между постановкой диагноза и выполнением рекомендаций составляет… семь лет.

Проверка слуха. СС0

За это время человек рискует не только усугубить проблемы со слухом, но и приобрести ряд других заболеваний. Сложности в общении вызывают хронический стресс, который негативно влияет на здоровье. В научной литературе описано исследование, в котором участвовали пациенты со сниженным слухом и артериальной гипертонией. Когда люди начали пользоваться слуховыми аппаратами, оказалось, что для контроля над давлением они могут обойтись более низкими дозами лекарств, чем раньше. Стрессовый фактор исчез, и нормализовать состояние стало проще.

Есть и еще один важный довод, чтобы своевременно подобрать слуховой аппарат. Мозг приспосабливается к тому качеству звука, которое «дает» ему ухо. Когда человек начинает использовать слуховой аппарат, ему, по сути, приходится учиться воспринимать звуки заново. Чем дольше он недослышал, тем сложнее это сделать.

Привычки нужно менять

При первой примерке слуховой аппарат настраивают в адаптационном режиме. Если включить сразу весь диапазон звуков на целевое усиление, привыкший к тишине пациент может обостренно воспринимать и мяуканье соседской кошки, и шарканье ног по полу, и доносящийся с улицы шум машин. Это приведет к звуковой перегрузке, желанию снять аппарат. Со временем настройки прибора корректируют.

Слуховой аппарат. СС0

Все — индивидуально

Часто можно услышать, что существует алгоритм привыкания к слуховому аппарату. Сначала нужно ненадолго надевать его дома, общаться с одним человеком. Потом увеличивать число собеседников, слушать радио, на короткое время выходить на улицу и лишь затем использовать постоянно.

На самом деле это усредненный подход. Алгоритм адаптации индивидуален. Кому-то необходимо неделю носить аппарат дома, чтобы привыкнуть к бытовым звукам. Кто-то может сразу же «перепрыгнуть» через несколько этапов и выходить на улицу. Это зависит не только от степени и длительности тугоухости, но и от психологических характеристик человека. Как правило, специалист, подбиравший аппарат и длительно общавшийся с пациентом, может посоветовать оптимальный режим.

Осторожно усилитель!

Несмотря на видимую схожесть проблем со слухом у разных людей, на самом деле, слуховые нарушения различны. Кто-то плохо слышит разговорную речь и совсем не слышит шепота, а кто-то слышит всё, но не разбирает слова. Однако разный характер и разная степень снижения слуха требуют разной их компенсации. Это как очки — одному нужны одни, другому другие, а чужие — совсем не подходят.

В последнее время везде — в газетах, по телевидению, в Интернете, предлагают «слуховые усилители», «усилители звука», которые не требуют никакого подбора и настройки, неизвестного производства, с неизвестными техническими характеристиками и даже «невидимые». Хотя по сравнению с миниатюрными медицинскими изделиями они видны в ухе очень отчетливо.

Ухо. СС0

Не путайте их с настоящими слуховыми аппаратами! Эти «слуховые усилители» и «усилители звука» не получили разрешение на применение в медицинской практике.

В отличие от «усилителей звука», индивидуальные слуховые аппараты — это качественные медицинские изделия, которые должны соответствовать строгим техническим и гигиеническим нормам. Причем, при их регистрации в МОЗ учитывается не только множество параметров усиления и обработки звука, но и материалы, из которых изготовлены слуховые аппараты, так как они находятся в контакте с кожей человека. Слуховые аппараты назначаются, подбираются и настраиваются только врачом по результатам полного обследования слуха.

Будьте осторожны. Купленный по телефону с доставкой на дом «слуховой усилитель» при его использовании может погубить все остатки слуха. Кроме того, использование таких «усилителей» может вызвать появление дерматитов, в т.ч. аллергических, привести к нарушениям функции вестибулярного аппарата, обострению гипертонической болезни, появлению хронических головных болей и даже инсульту.

Не нанесите своему слуху непоправимый урон! Помните, что только правильно подобранный и настроенный слуховой аппарат (медицинский прибор, который имеет действующий сертификат соответствия) улучшает слух, защищает его от сильных и резких звуков, предупреждает снижение разборчивости речи.

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