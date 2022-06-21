Норвежская лесная кошка: как её завести и чем кормить

Норвежская лесная кошка известна своей очаровательной индивидуальностью, которая сочетается с ее впечатляющей внешностью. Они существуют уже сотни лет и всегда высоко ценились в своей родной Норвегии как выносливая естественная порода, способная выживать в суровых климатических условиях и низких температурах.

Это крупные кошки, которым требуется много времени для полного созревания, а это значит, что они остаются котятами в течение нескольких лет. Сразу скажем, что эти кошки неприхотливы в еде, кормить их можно кошачьим кормом Роял Канин. Кошки нашли огромное количество поклонников не только на своей родине, но и во многих других странах благодаря своей впечатляющей внешности и нежному характеру.

История и происхождение

Норвежская лесная кошка — древняя порода, и считается, что она путешествовала со своими владельцами-викингами, когда они плавали по морям. Их работа заключалась в борьбе с паразитами на кораблях, и они заработали репутацию очень хороших тестеров. Это естественная порода, и хотя точное происхождение породы остается неизвестным, существует множество легенд о кошках, которые содержались в качестве домашних животных в Скандинавии с 16 века.

На протяжении веков эта кошка оставалась очень ценной в своей родной Норвегии, где в местном фольклоре их называют «сказочными кошками». В отличие от многих других пород, эта кошка любит играть в воде и способна ловить рыбу как в ручьях, так и в озерах. Это привело к тому, что в древние времена об этих необыкновенных длинношерстных кошках рассказывали множество историй.

В настоящее время

Сегодня норвежская лесная кошка — одна из самых естественных пород на планете, так как они были выведены только путем естественного отбора. Они также известны как одна из самых выносливых пород с их плотной и чрезвычайно водонепроницаемой шерстью, которая обеспечивает им огромную защиту от непогоды. Они всегда были популярны в своей родной Норвегии и в других скандинавских странах. Хотя в начале 20-го века было замечено, что количество их пород упало до опасно низкого уровня, когда норвежская лесная кошка почти полностью исчезла.

К счастью, в 1930-х годах заводчики начали спасать породу, но Вторая мировая война повлияла на их работу. Только в 1970-х годах была создана программа разведения, чтобы спасти этих милых кошек. Именно в это время норвежская лесная кошка стала национальной кошкой Норвегии, получив королевское признание от короля Олафа. Сегодня он остается популярным компаньоном и домашним питомцем благодаря своему нежному характеру.

Физические характеристики кошек

Норвежская лесная кошка — крепкая кошка с характерной двойной шерстью и легко узнаваемой формой тела. Это медленно созревающая порода, достигающая полного роста примерно в пятилетнем возрасте.

Голова

Форма их головы представляет собой равносторонний треугольник, все стороны которого имеют одинаковую длину, что и расстояние от внешней стороны основания уха до кончика подбородка. Шея короткая и очень мускулистая. Профиль идет непосредственно от гребня бровей до кончика носа без перерыва в линии. Плоский лоб продолжается в гладкий изогнутый череп и шею.

Подбородок является твердым и должен быть приведен в соответствие с передней частью носа, его профиль слегка закруглен. Морда начинается с прямой линии, которая проходит в направлении основания уха без выраженных подушечек усов. Уши имеют размер от среднего до большого, закругленные кончики, широкие у основания, расположены на верхней части головы. Они должны выглядеть настороженно, а амбушюры должны быть слегка повернуты в сторону.

Внешние части ушей проходят по линиям от боковой части головы до подбородка. Уши очень мохнатые. Глаза большие, миндалевидной формы, широко открыты и выразительны.

Тело

Тело этой породы крепкое, мускулистое и хорошо сбалансированное, средней длины с прочным костяком и мощным внешним видом. У него широкая грудь и значительный обхват без лишнего веса. Бок очень глубокий, самцы должны быть большими и внушительными; самки могут быть более утонченными, а могут быть и меньшего размера.

Ноги средние, задние ноги являются длиннее передних, это делает грудь выше плеч. Бедра очень мускулистые.

У норвежской лесной кошки большие круглые лапы с сильными пучками между пальцами. В свою очередь, хвост длинный и пушистый, у основания шире. Желаемая длина равна туловищу от основания хвоста до основания шеи.

Шерсть

Норвежская лесная кошка может похвастаться длинной шерстью и плотным подшерстком, который обеспечивает им хорошую защиту от непогоды. Они бывают всех цветов, кроме шоколадного, сиреневого, коричного, тигрового и сиамского поинти.

Характер и поведение

Норвежская лесная кошка обладает милым, добрым и нежным характером, что соответствует ее впечатляющей внешности. Созревают они медленно, это может занять до пяти лет. Это означает, что они сохраняют многие черты котят намного дольше, чем многие другие породы.

Они умны и любят быть рядом с людьми. Они образуют прочные связи со своими семьями, но, в отличие от многих других пород, эти кошки не против побыть в одиночестве.

Они, как правило, немного стесняются людей, которых не знают, но когда они встречают человека, они чувствуют себя намного более расслабленными. Они не слишком разговорчивы, у них тихие голоса. Тем не менее, они всегда быстро сообщают владельцу, когда пора поесть.

Им нравится участвовать во всем, что происходит в их среде, и, будучи естественными охотниками, норвежские лесные кошки любят исследовать природу. Таким образом, они являются идеальным выбором для людей, живущих в стране, где можно безопасно прогуливать кошку на улице. Они также любят высоко лазать, и для таких больших кошек они удивительно проворны и способны достигать больших высот. Попав на вешалку, он любит смотреть вниз.

Кормление

Как и другим кошкам, норвежским лесным кошкам требуется диета, основанная на животных белках и жирах. Когда вы приносите кошку домой, заводчик должен указать вам режим кормления, который включает время и тип еды. Во избежание расстройства желудка важно стараться придерживаться того же распорядка.

Вы можете кормить ее сухим или влажным кормом, но когда кошка вырастет, постарайтесь создать баланс между обоими типами кормления, так как они оба важны.

Хотя эти кошки обычно не глупы, когда дело доходит до еды, важно, чтобы вы старались дать им качественную диету, чтобы поддерживать их шерсть в отличном состоянии.

Чистота

У норвежских лесных кошек полудлинная, более густая и плотная шерсть. Однако, они не требуют особого ухода. Чистить два раза в неделю это все, что нужно, чтобы удалить мертвые волосы и предотвратить спутывание волос.

Как и другие породы, они имеют тенденцию линять весной и осенью. В это время необходима более частая чистка. Не забывайте регулярно проверять уши кошки и чистить их по мере необходимости. Если накопиться слишком много воска, это может привести к болезненной инфекции, которую будет сложно удалить.

Здоровье норвежских лесных кошек

Средняя продолжительность жизни норвежской лесной кошки составляет от 14 до 16 лет, если за ней должным образом ухаживают и кормят здоровой и сбалансированной едой.

Известно, что это здоровая и крепкая порода благодаря тщательному селекционному разведению. Таким образом, они не предрасположены к наследственным проблемам со здоровьем, которые часто возникают у многих других пород. Одно из условий, которое может повлиять на породу — дефицит пируваткиназы.

Как завести норвежскую лесную кошку?

Если вы хотите завести кошку этой породы, вы можете предпринять несколько мер. Первое, что вам следует сделать, это обратиться в центры спасения или приюты для кошек, которые находятся поблизости от вашего района. Сообщите им о своем желании завести кошку этой породы. Однако следует помнить, что найти котенка может быть непросто. Вероятность такова, что вы встретите взрослую особь.

Также можно проявить интерес к зоомагазинам и ветеринарным клиникам. Часто в этих местах владельцы домашних животных сообщают о необходимости найти новый дом для своих питомцев. Как только вы усыновите своего нового лучшего друга, покажите его ветеринару, чтобы убедиться, что он здоров.

Лучший вариант — приобрести щенка у заводчика. Только сертифицированные заводчики смогут выдать вам сертификат здоровья на щенка и его родителей. Этот сертификат поможет вам узнать, были ли кошки проверены на определенные наследственные заболевания.

Не совершайте покупки на веб-страницах, которые требуют оплаты, без оформления необходимых документов и без телефонного контакта. В идеале вы должны иметь возможность проверить физические условия, в которых выращиваются щенки. Также было бы идеально, если бы вы познакомились с матерью помета.

Зоомагазины — не лучшее место для покупки кошки. Котята там обычно не контактируют с другими домашними животными, и это может привести к проблемам социализации, которые потом будет трудно преодолеть.