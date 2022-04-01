Новая линия освещения появится во Власихе.

Как рассказал единоросс, накануне в микрорайоне Октябрьский села Власиха прошла встреча инициативной группы местных жителей и представителей администрации Индустриального района. На встрече обсудили реализацию краевого проекта поддержки местных инициатив — строительство линии наружного освещения по улицам Рождественская и Изящная.

— Жители Власихи давно ждали решения вопроса с освещением. Поэтому для нас — и депутатов, и местных жителей — решение о строительстве линии наружного освещения — победа. Именно по улицам Рождественская и Изящная проходят маршруты общественного транспорта и школьных автобусов. А значит, появление освещения обеспечит безопасные условия движения детей и взрослых, а также автотранспорта. Общая стоимость проекта составляет почти 2,9 млн рублей, вклад местных жителей — 240 тысяч рублей, от юридических лиц поступило 50 тысяч рублей, — отметил депутат-единоросс Юрий Ряполов.

Оборудование новой линии освещения начнется после аукциона на определение подрядчика. Предварительные сроки начала работ по проекту — июнь, завершение работ запланировано до 31 августа этого года.

Линия наружного освещения по улице Рождественской и улице Изящной будет присоединена к существующей линии освещения, обслуживаемой за счет средств бюджета Барнаула. Эксплуатация и содержание будут осуществляться МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула.

Кстати, в рамках программы поддержки местных инициатив в краевой столице новые участки линии освещения планируют оборудовать в поселках Центральном по пер. Благодатному, в селе Гоньба по ул. Калашникова и в посёлке Казённая Заимка по ул.Садовой. На станции Ползуново (по ул. Ивкина) и в поселке Березовка (по ул. Луговой) отремонтируют участки дорог, в Научном Городке — тротуар. В Черницке планируется обустроить новую спортивно-игровую площадку.