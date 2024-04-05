Новая жизнь старых вещей: Фонд «Экология» РСХБ за 6 месяцев направил на благотворительные цели более полутонны одежды

Ежегодно в России выбрасывается около 2 млн тонн отходов, большая часть из которых — текстильные. Выброшенные предметы гардероба либо сжигаются, либо отправляются на полигоны, что приводит к выбросу углекислого газа. Исследования показали, что индустрия моды отвечает за одну десятую всех выбросов CO2 в атмосферу, а также за 20% загрязнения промышленных сточных вод. Опасность для окружающей среды представляет не только производство, но и неправильная переработка одежды. Синтетическая ткань, из которой производится большинство вещей в эпоху фастфешена, является одним из главных источников микропластика, негативное влияние которого ещё до конца не изучено.
Одним из решений этого вопроса можно считать «апсайклинг» — переделку и повторное использование вещей, в числе которых не только одежда, но и обувь и аксессуары. Данное направление набирает популярность в Европе с начала века, и в последнее время появляются новые дизайнеры и дизайнерские объединения, специализирующиеся на создании модных вещей только посредством апсайклинга. Фонд «Экология» РСХБ поддерживает актуальные направления в защите окружающей среды: в рамках проекта «Экопросвещение» фонд в августе 2023 года запустил акцию по сбору ненужных вещей «Расхламление 2.0». В её рамках ящики по сбору ненужных предметов были установлены в отделениях банка в Москве. За полгода сотрудникам головного офиса РСХБ удалось собрать 522 кг вещей, 60% которых были переданы на благотворительность, 20% на переработку и 20% в благотворительные магазины. В 2024 году Фонд расширил географию акции и установил ящик для сбора вещей во Владимирском филиале РСХБ.
Акция проводится совместно с проектом «Сдать вещи ПРОСТО». Вещи можно сдать в любом состоянии, даже с въевшимися пятнами и внешними дефектами, перед сдачей достаточно просто постирать предметы гардероба и проверить карманы. В установленные на территории банка специализированные контейнеры можно сдать даже мягкие и пластиковые игрушки, а также книги. В зависимости от состояния предметы будут перенаправлены по трем направлениям: в благотворительные магазины, нуждающимся людям или на правильную переработку.
Повышенное потребление и неправильная утилизация предметов одежды и аксессуаров наносят значительный вред окружающей среде. Мы рекомендуем избегать импульсивных покупок и внимательнее относиться к уже имеющемуся гардеробу. Если какая-то вещь вам уже не подходит или надоела, то лучше сдать ее в апсайклинг, на благотворительность, экологичную переработку или же выставить на продажу на доступных платформах. Таким образом, вы сможете помочь тем, кому действительно нужна эта вещь, а также сократить объём текстильных отходов и научиться разумному потреблению. Ответственное отношение к покупке одежды и планированию гардероба может стать первым шагом к заботе об окружающей среде, ведь экология начинается с нас, — отметила Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология».
Раздельный сбор ненужных вещей — достаточно молодое, но крайне важное направление в нашей стране, потому что ненужные вещи, будь то обувь, одежда или игрушки обязательно должны быть сданы в специальные контейнеры и ни в коем случае не в общий мусорный бак, и даже, не в бак для вторсырья, который стоит на контейнерных площадках. А все потому что, если вещи смешаются с пищевыми отходами, они будут влажными, грязными, будут плохо пахнуть, и на досортировке их отправят на захоронение. Эти вещи нельзя будет выдать нуждающимся, вернуть в экономику и дать рабочие места, а еще из них не сделают матрасы или так необходимую ветошь для российских заводов. Наш проект «Сдать вещи ПРОСТО» вместе с тысячами неравнодушных граждан вот уже 7 лет спасает ненужные вещи от полигонов. На 2024 год у нас не менее грандиозные планы, уже в начале года мы установили еще один контейнер вместе с Россельхозбанком и Фондом «Экология» во Владимире и в планах еще три. Партнерство с командой Россельхозбанка и Фонда «Экология» позволяет выстроить мостик между нами и теми, кто небезразличен к вопросам экологии и благотворительности, — рассказала Екатерины Громыко, сооснователь проекта «Сдать вещи ПРОСТО».
С условиями акции, а также другими проектами Фонда «Экология» можно ознакомиться на официальном сайте.
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