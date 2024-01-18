Новая знакомая барнаульца обокрала его на 360 тыс. рублей

"АиФ Алтай" сообщает, что подозреваемую в краже уже задержали.
Житель Барнаула позвал бийчанку в город и даже оплатил ей билет. Накануне они вместе выпивали спиртные напитки на съемной квартире.
На утро мужчина обнаружил пропажу не только своей спутницы, но и 360 тыс. рублей со своей банковской карты.
Полиция задержала 35-летнюю жительницу Бийска, но она уже потратила украденное на свои нужды. Женщина обещала все возместить.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жительница Барнаула хотела заработать на бирже и отдала мошенникам более 1 млн рублей.
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