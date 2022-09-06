6 сентября
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Жизнь

Новые мошеннические схемы с письмами «от главы Международного валютного фонда» выявили в России

Мошенники рассылают электронные письма от имени главы МВФ с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги, сообщает РИА Новости.

Ноутбук.
Ноутбук.
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В письме утверждают, что ООН и МВФ решили выплатить компенсацию 150 бенефициарам (собственникам средства) с использованием карт Visa. Это якобы относится к банкоматам из Северной Америки, США, Европы, Азии и «всего мира».

При этом у граждан запрашивают личную информацию, а адрес контактной электронной почты — сомнительный.

Эксперты предостерегают: какие-либо действия могут привести к потере персональных данных, компрометации паролей и платежных реквизитов.

Специалисты рекомендуют ни в коем случае не отвечать на подобные письма и не переходить по ссылкам.

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