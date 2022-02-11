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Жизнь

Новые правила. Как получить страховую пенсию по потере кормильца в 2022-м

Правила, по которым будут начислять пенсии по потере кормильца, изменили в России. Кому больше не надо обращаться в Пенсионный фонд (ПФР), чтобы получать выплаты умершего супруга — в разборе altapress.ru.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0
1
Пенсия по потере кормильца: кому больше не надо обращаться в ПФР?

Как пишет «Российская газета», в ПФР больше не нужно обращаться получателям выплат по потере кормильца, достигнувших 80 лет. Пенсию им автоматически изменят на страховую по старости.

Дело в том, что с 2022 года региональные отделения Пенсионного фонда изучают все дела. И, если перевод с одной пенсии на другую поможет увеличить выплаты, то специалисты сами поменяют вид обеспечения.

2
Раньше пенсионеры обращались в ПФР, чтобы поменять вид выплат?

Да. Чтобы сменить вид пенсии, нужно было написать заявление в ПФР. Но пожилым людям это может быть трудно.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов
3
Мне исполнилось 80 лет. Моя пенсия увеличится?

Да. В ПФР напомнили, что по достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастает вдвое. Это значит, что человек получает 2 фиксированные выплаты, то есть 12 802 рубля (вместо 6 401 рубля).

Кроме того, в сумму включают страховую часть пенсии, начисленную с учетом стажа и среднемесячного заработка.

4
А из чего состоит пенсия по потере кормильца?

Страховая пенсия по потере кормильца состоит из половины стандартного размера фиксированной выплаты (это 3,2 тыс. рублей) и страховой части пенсии умершего супруга.

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