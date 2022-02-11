Новые правила. Как получить страховую пенсию по потере кормильца в 2022-м

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Пенсия по потере кормильца: кому больше не надо обращаться в ПФР?

Как пишет «Российская газета», в ПФР больше не нужно обращаться получателям выплат по потере кормильца, достигнувших 80 лет. Пенсию им автоматически изменят на страховую по старости.

Дело в том, что с 2022 года региональные отделения Пенсионного фонда изучают все дела. И, если перевод с одной пенсии на другую поможет увеличить выплаты, то специалисты сами поменяют вид обеспечения.