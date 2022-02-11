Новые правила. Как получить страховую пенсию по потере кормильца в 2022-м

Как пишет «Российская газета», в ПФР больше не нужно обращаться получателям выплат по потере кормильца, достигнувших 80 лет. Пенсию им автоматически изменят на страховую по старости.
Дело в том, что с 2022 года региональные отделения Пенсионного фонда изучают все дела. И, если перевод с одной пенсии на другую поможет увеличить выплаты, то специалисты сами поменяют вид обеспечения.
Да. Чтобы сменить вид пенсии, нужно было написать заявление в ПФР. Но пожилым людям это может быть трудно.
Да. В ПФР напомнили, что по достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастает вдвое. Это значит, что человек получает 2 фиксированные выплаты, то есть 12 802 рубля (вместо 6 401 рубля).
Кроме того, в сумму включают страховую часть пенсии, начисленную с учетом стажа и среднемесячного заработка.
Страховая пенсия по потере кормильца состоит из половины стандартного размера фиксированной выплаты (это 3,2 тыс. рублей) и страховой части пенсии умершего супруга.