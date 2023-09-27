Новых почетных граждан наградили в Алтайском крае

В этот раз событие приурочили к году педагога и наставника в России. Награды уважаемым работникам социальной сферы Александру Вастьянову и Анатолию Кондыкову вручили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко.

Александр Вастьянов — учитель, педагог, его общий трудовой стаж 48 лет, их которых 25 он занимал пост директора самой крупной школы в Мамонтовской районе.

За время своего руководства он организовал профильное обучение на старшей ступени, создал математический, гуманитарный, химико-биологический классы.

Отличались при нем и экзаменационные результаты. Итоги ЕГЭ почти по всем предметам превышали краевые показатели, ученики постоянно занимали призовые места, поступали в ведущие вузы страны, а 10-12 школьников ежегодно отмечали медалью «За особые успехи в учении».

Александр Семенович имеет награды за трудовую доблесть, знак почетного работника общего образования РФ, медаль за заслуги в труде, за заслуги перед Алтайским краем, почетное звание заслуженного учителя РФ.

Почетные граждане. Пресс-служба АКЗС

Трудовой стаж Анатолия Кондыкова составил более 53 лет, из них в сфере культуры — 32 года.

С 1991 года он работает в Алтайском государственном институте культуры. Там же почти 24 года занимал пост ректора.

За это время в вазе появились три новых факультета, институт допобразования, открылась подготовка кадров высшей квалификации по 15 новым специальностям. Открылась аспирантура, собрался диссертационный совет, на 45% педагогов больше получили ученые степени и звания.

У Анатолия Степановича уже есть медаль за доблестный труд, за трудовую доблесть, орден Трудового Красного Знамени, орден Почета, медаль за заслуги перед Алтайским краем, звание заслуженного работника культуры РФ, а также благодарность президента России.