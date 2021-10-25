420 новых случаев коронавируса подтвердилось за 24 часа в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 82 пациента, умерло 23 человека, сообщили 25 октября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 820 пациентов, 299 из них на ИВЛ.

В резерве осталось 330 коечных мест.

Всего в госпиталях с коронавирусом 3 837 больных и 411 человек с вирусной пневмонией на фоне ковида.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 85 889 человек, в том числе 6 543 детей. Выздоровели 61 278 человек, умерли 6 099 пациентов.

Новые случаи