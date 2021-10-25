420 новых случаев коронавируса подтвердилось за 24 часа в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 820 пациентов, 299 из них на ИВЛ.
В резерве осталось 330 коечных мест.
Всего в госпиталях с коронавирусом 3 837 больных и 411 человек с вирусной пневмонией на фоне ковида.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 85 889 человек, в том числе 6 543 детей. Выздоровели 61 278 человек, умерли 6 099 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 121,
- Бийск — 45,
- Заринск — 22,
- Усть-Калманский район — 20,
- Каменский район — 17,
- Алтайский район — 15,
- Славгород — 13,
- Петропавловский район — 12,
- Белокуриха, Третьяковский район — по 11,
- Егорьевский, Топчихинский район — по 10,
- Шипуновский район — 9,
- Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Локтевский, Тогульский районы — по 7,
- Камень-на-Оби, Табунский, Хабарский районы — по 6,
- Алейск, Заринский, Солтонский районы — по 5,
- Благовещенский, Косихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Тюменцевский районы — по 4,
- Кытмановский, Немецкий национальный районы — по 3,
- Залесовский, Смоленский районы — по 2,
- Бурлинский, Крутихинский, Первомайский, Рубцовский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.