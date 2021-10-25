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Жизнь

420 новых случаев коронавируса подтвердилось за 24 часа в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 82 пациента, умерло 23 человека, сообщили 25 октября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

В тяжелом состоянии находятся 820 пациентов, 299 из них на ИВЛ.

В резерве осталось 330 коечных мест.

Всего в госпиталях с коронавирусом 3 837 больных и 411 человек с вирусной пневмонией на фоне ковида.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 85 889 человек, в том числе 6 543 детей. Выздоровели 61 278 человек, умерли 6 099 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 121,
  • Бийск — 45,
  • Заринск — 22,
  • Усть-Калманский район — 20,
  • Каменский район — 17,
  • Алтайский район — 15,
  • Славгород — 13,
  • Петропавловский район — 12,
  • Белокуриха, Третьяковский район — по 11,
  • Егорьевский, Топчихинский район — по 10,
  • Шипуновский район — 9,
  • Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Локтевский, Тогульский районы — по 7,
  • Камень-на-Оби, Табунский, Хабарский районы — по 6,
  • Алейск, Заринский, Солтонский районы — по 5,
  • Благовещенский, Косихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Тюменцевский районы — по 4,
  • Кытмановский, Немецкий национальный районы — по 3,
  • Залесовский, Смоленский районы — по 2,
  • Бурлинский, Крутихинский, Первомайский, Рубцовский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.
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