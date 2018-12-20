Почему 20 декабря в России перенесли Новый год и куда исчезли 8 лет из летоисчисления страны

20 декабря 1699 года Петр I подписал указ, в котором сообщалось, что с того момента летоисчисление в России переходит на григорианский календарь. Этим документом он обязал всю страну встречать Новый год 1 января. О том, как праздновали Новый год до Петра I и куда из календаря пропали 8 лет — в материале altapress.ru

Новый год до XVIII века

Традиция празднования Нового года зародилась еще в древности. Сохранились записи, которые свидетельствуют о том, что ритуалами и обрядами год грядущий встречали еще при Юлии Цезаре.

На Руси вплоть до XVIII века по языческим канонам приход весны был символом нового года. Считалось, что в день весеннего равноденствия природа пробуждается ото сна. Но с принятием христианства всё постепенно начало меняться.

Спустя почти полвека, в 1495 году, православная церковь назначила для этого праздника другую дату — 1 сентября. Новый год отмечали как и любой другой праздник: застольями, песнями, танцами. Ко всему прочему добавлялись церковные службы и шествия.

Новогодняя реформа Петра I

С. Кириллов. Думы о России ( Пётр Первый). 1984 СС0

Новый год 1 сентября праздновали до прихода к власти Петра I. 20 декабря 1699 года, вдохновившись путешествиями за границу, правитель издал указ о переносе Нового года «…от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, января с 1 числа, а не от создания мира…».

Тем самым Петр Алексеевич не только установил праздновать Новый год 1 января, но и изменил летоисчисление. Вместо 7209 года наступил 1700 год: «…ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век… «.

По началу, уклад, который складывался не одну соню лет, и простому народу, и служащим, и боярам было очень сложно поменять. Но способ празднования несмотря на это повторяли из года в год, так что по итогу и новогодние елки с маскарадами, и полуночные пушечные залпы всё-таки приняли.

Календарная пропажа

Рукопись Указа Петра I № 1736 от 20 ( 30) декабря 1699 года «О праздновании Нового года» СС0

Споры вокруг Нового года не утихали долго. Как сообщает РусскийМир.ru, царя обвиняли в том, что он украл у Бога целых восемь лет.

По православному календарю год, в который подписали указ, был 7208 от Сотворения мира и 1708 от Рождества Христова. Но в документе, который был подписан Петром, стояла другая дата — 1700 год.

Но на самом деле разница в восемь лет объясняется расхождениями дат константинопольского и римского календарей. В основе каждого календаря лежали отличные друг от друга трактовки Библии и возраста Иисуса Христа.

Европейский создали на основе исследований римского монаха Дионисия Малого, которые оказались ошибочными. Хронология Византийского календаря оказалась более убедительной и впоследствии получила название константинопольской эры.