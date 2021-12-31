Новый год-2022 совсем близко. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь — благополучной и счастливой!

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждая минута приносила только радость, каждое событие было приятным и долгожданным, а каждая задумка заканчивалась успешным результатом!