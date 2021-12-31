Новый год-2022 совсем близко. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Новым годом в прозе
С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь — благополучной и счастливой!
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждая минута приносила только радость, каждое событие было приятным и долгожданным, а каждая задумка заканчивалась успешным результатом!
Искренне поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным!
Поздравления с Новым годом в стихах
С Новым годом, с новым счастьем!
Будет ярким пусть настрой,
Чудесами все раскрасит
Классный год двадцать второй.
И в полоску, как у Тигра,
Станут все, конечно, дни:
Полоса — доходов жирных,
Полоса — большой любви!
Наступает Тигра год,
Он удачу принесет,
Он прогонит все печали,
Что доставили хлопот.
Полосатый и усатый,
Он мурлычет, словно кот,
Он нам счастье обещает
Каждый день и круглый год!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Поздравления с Новым годом в смс
Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.
Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!
Пожелаю в Новый год,
Чтобы шел год без хлопот,
Подарил вам много счастья
И укрыл вас от ненастья.
Пусть случится волшебство,
Дарит радость торжество,
Пусть все сбудутся мечты!
Счастья, мира, доброты!
С Новым годом, дорогие!
Будьте счастливы всегда,
Пусть мечты осуществятся,
Не грустите никогда.
Пусть удача к вам заходит,
И любовь царит внутри,
Я здоровья вам желаю,
Яркими пусть будут дни.