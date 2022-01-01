1 января -16°C
﻿
Жизнь

Новый год-2022. Зажигательные поздравления в прозе, стихах и смс

1 января — начало нового 2022 года. Altapress.ru подобрал к долгожданному празднику самые яркие, теплые и веселые поздравления в прозе, стихах и смс.

Новый год.
Новый год.
СС0

Поздравления с Новым годом-2022 в прозе

Новый год — это сказочное время, когда все обновляется и начинается сначала, поэтому в этот праздник я от всей души хочу пожелать всем нам чудесных открытий, новых свершений и триумфа во всех делах! Пусть любимые и родные всегда будут рядом, улыбка не сходит с лица, а все праздничные дни проходят на «ура»! С Новым годом!

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот прекрасный праздник принесет нам самое долгожданное и желанное. Пускай каждый человек найдет свое счастье: в человеке или в любимом деле, в карьере или уютном доме. Желаю крепкого здоровья, веры в чудеса и много жизненной энергии! С праздником!

С Новым годом! Желаю, чтобы год грядущий был настолько крутым и веселым, успешным и удачным, чтобы голова кружилась от счастья, чтобы сердце пело от любви. Всех благ в новом году, здоровья и больших достижений!

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Поздравления с Новым годом-2022 в стихах

Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть пришедший год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везением,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроении
Произнесли: «Жизнь удалась!»

Легкой, праздничной снежинкой
Счастье в жизнь пускай придет:
Чистым, свежим, как росинка,
Станет добрый Новый год!

Пусть подарит он успехи,
В каждом деле, что ни взять,
Много радости и смеха,
Столько, что не описать!

Новый год пусть принесет
Вам тепла, любви и счастья,
Чудо к каждому придет,
Мимо вас пройдут ненастья!

Пусть в душе тепло царит
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Поздравления с Новым годом-2022 в смс

Желаю вам на Новый год
Чтоб увеличился доход,
В жару и в дождь, и в гололед
Всегда пусть дома кто-то ждет.

Друзей, коллег широкий круг,
И много всяческих заслуг.
Чтобы отлично вам жилось,
Чтобы в жизни все вам удалось!

Новый год пускай приносит
Целый вихрь больших открытий
Успехов грандиозных
И прекраснейших событий!

Счастье в жизнь пускай ворвется,
Взбаламутит, закружит,
А добро втройне вернется
И мечты осуществит!

От души вас поздравляем
С Новым годом!
Пусть счастья в доме
Будет много!

Пусть будет смех,
Уют, тепло,
А на душе —
Приятно и светло!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость