Новый год-2022. Зажигательные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Новым годом-2022 в прозе
Новый год — это сказочное время, когда все обновляется и начинается сначала, поэтому в этот праздник я от всей души хочу пожелать всем нам чудесных открытий, новых свершений и триумфа во всех делах! Пусть любимые и родные всегда будут рядом, улыбка не сходит с лица, а все праздничные дни проходят на «ура»! С Новым годом!
Поздравляю с Новым годом! Пусть этот прекрасный праздник принесет нам самое долгожданное и желанное. Пускай каждый человек найдет свое счастье: в человеке или в любимом деле, в карьере или уютном доме. Желаю крепкого здоровья, веры в чудеса и много жизненной энергии! С праздником!
С Новым годом! Желаю, чтобы год грядущий был настолько крутым и веселым, успешным и удачным, чтобы голова кружилась от счастья, чтобы сердце пело от любви. Всех благ в новом году, здоровья и больших достижений!
Поздравления с Новым годом-2022 в стихах
Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть пришедший год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везением,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроении
Произнесли: «Жизнь удалась!»
Легкой, праздничной снежинкой
Счастье в жизнь пускай придет:
Чистым, свежим, как росинка,
Станет добрый Новый год!
Пусть подарит он успехи,
В каждом деле, что ни взять,
Много радости и смеха,
Столько, что не описать!
Новый год пусть принесет
Вам тепла, любви и счастья,
Чудо к каждому придет,
Мимо вас пройдут ненастья!
Пусть в душе тепло царит
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!
Поздравления с Новым годом-2022 в смс
Желаю вам на Новый год
Чтоб увеличился доход,
В жару и в дождь, и в гололед
Всегда пусть дома кто-то ждет.
Друзей, коллег широкий круг,
И много всяческих заслуг.
Чтобы отлично вам жилось,
Чтобы в жизни все вам удалось!
Новый год пускай приносит
Целый вихрь больших открытий
Успехов грандиозных
И прекраснейших событий!
Счастье в жизнь пускай ворвется,
Взбаламутит, закружит,
А добро втройне вернется
И мечты осуществит!
От души вас поздравляем
С Новым годом!
Пусть счастья в доме
Будет много!
Пусть будет смех,
Уют, тепло,
А на душе —
Приятно и светло!