Новый год-2022. Зажигательные поздравления в прозе, стихах и смс

Новый год — это сказочное время, когда все обновляется и начинается сначала, поэтому в этот праздник я от всей души хочу пожелать всем нам чудесных открытий, новых свершений и триумфа во всех делах! Пусть любимые и родные всегда будут рядом, улыбка не сходит с лица, а все праздничные дни проходят на «ура»! С Новым годом!

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот прекрасный праздник принесет нам самое долгожданное и желанное. Пускай каждый человек найдет свое счастье: в человеке или в любимом деле, в карьере или уютном доме. Желаю крепкого здоровья, веры в чудеса и много жизненной энергии! С праздником!