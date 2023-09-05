Новосибирец, просверливший себе череп, основал компанию в США

После недавнего самочипирования Михаил Радуга переехал в США.
В подростковом возрасте он услышал во сне несуществующий трек Rammstein и задумался о том, как перенести его в реальный мир.
Экспериментаторам удалось передать из сна трек We will rock you группы Queen. Это получилось сделать у трех из четырех человек.
Михаил считает, что любой сможет научиться искать мотивы во сне и сразу записывать их.
Об исследовании написали в научном журнале.
Ранее Радуга рассказал о боли и открывшихся ему способностях.