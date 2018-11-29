Новосибирцы пытаются спасти голодающего дальнобойщика, застрявшего в снежных заносах

Больше двух дней под Новосибирском заплутавший дальнобойщик не может выехать из снежного «плена». У него нет денег, нет еды, а начальство не хочет ему помогать. Об этом сообщили местные жители в паблике «Инцидент Новосибирск». Они просят помочь человеку.

«Мы живем рядом с промышленно-логистическим парком и видели уже многое, но этот случай из ряда вон выходящий. Вчера вечером, фура перепутала маршрут до „Деловых линий“, заехала к нам в один туннель, не смогла проехать под вторым, начала выезжать назад и застряла в снегу. Водитель пытался выбраться самостоятельно, но ничего не получилось и засел еще глубже, закрыв нам проезд и въезд. Люди, которые ехали и видели это, пытались помочь, кто чем может», — сообщила местная жительница Кристина.

Вечером 28 ноября очевидцы сообщали, что фура так и стоит, никто ее не вытащил. По их словам, был человек, готовый «дернуть» грузовик за плату в 3 тысячи рублей, но денег у застрявшего водителя на это нет.

Ему нечего кушать, топливо заканчивается. Его начальство ничего не решает, только сказали «твои проблемы, ты и решай». И вот этот человек уже сутки ищет и ждет помощь, выходит на трассу, чтоб поймать трактор или такую же фуру, дежурил он на трассе всю ночь, но без денег никто не соглашается помогать.

Обращение местных жителей в службу спасения результатов пока не принесли.



