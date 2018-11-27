День морской пехоты: зачем Петр I создал морпех и чем занимаются «черные береты» сейчас

День морской пехоты-2018
Этот праздник отмечают с 1995 года. Тогда приказом главнокомандующий ВМФ России, в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» от 27 ноября 1705 года (16 ноября по старому стилю), учредил День морской пехоты.
История морских пехотинцев
27 ноября 1705 года Петр Первый подписал указ о создании «пехоты морских солдат». В объединение вошли более 18 тысяч человек.
Империя нуждалась во флоте, чтобы завоевать выход в море, защитить свои границы во время Северной войны. В 1707 году новое военное спецподразделение по указу Петра преобразовали в полк. В дальнейшем это полк послужил основой для флота на Балтийском море.
В 1956 году правительство СССР расформировало части морской пехоты. Но Холодная война требовала воссоздания подразделений пехоты на более качественном уровне, сообщает flot.com. С этого момента началась новая эпоха военно-морского флота страны.
На счету бойцов морпеха победы в важнейших для страны сражениях. Северной, Первой мировой, Крымской и Великой Отечественной войн. Правительство СССР неоднократно привлекало морпехов для участия в спецоперациях времен Холодной войны. Морпехи защищали территорию государства на удаленных точках подступа к границам: Ангола, Йемен и другие.
Охрана береговых границ
На данный момент за безопасность Российской Федерации отвечают Балтийский флот, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флот, а так же Каспийская флотилия.
«Черные береты» активно вовлечены в боевые учения. В разных частях страны солдат учат справляться с суровыми погодными условиями, без должного оборудования и пр. Пехотинцев погружают в условия, которые очень близки к обстановке во время реальных боевых действий.
Плановые учения береговых войск проводятся не реже двух раз в год.
На данный момент в составе морской пехоты ВМФ РФ согласно зарубежным источникам числится 35 000 человек, по данным российских источников — 12 500 человек (по wiki).
Поздравления с днем морской пехоты
Чтоб с моря не было беды,
Чтоб враг не вышел из воды,
Солдаты берег стерегут
И никогда не подведут.
Морской пехоте слава, честь.
Герои, здесь, конечно есть.
Морской пехоте всей ура,
Спокойны наши берега.
Не зря вас Дьяволами настоящими кличут,
А еще морскими котиками вы слывете,
Ведь вы не только стреляете на «отлично»,
И в рукопашном бою верх над врагом возьмете.
Вы в волнах морских фору дадите дельфинам,
Не пропадете на задании даже в глубинах.
Пусть всегда сопутствует вам удача и успех,
С гордостью носите почестное звание — «морпех».
Пехотинец наш дорогой,
Пусть удача будет с тобой,
И легко идет твоя служба,
Будет все, что тебе в жизни нужно!
Покорятся тебе все моря,
Ведь в морпехи пошел ты не зря!
От души мы тебе дружно скажем,
Что ты гордость огромная наша!
Мужеством и славой символична дата.
С Днем морской пехоты, бравые ребята!
Вы — надежда наша, вы — страны опора,
Все мы под защитой вашего дозора.
Поздравляем, парни! Будьте же здоровы,
И врагу давайте вы отпор сурово.
Счастья вам, удачи, в жизни — только благ.
Гордо пускай реет пехотинцев флаг.
Есть романтика морская,
Дружба братская святая,
Будни трудные, учеба,
И подъемы по тревоге!
И купанье ледяное,
И победа в трудном бое,
И письма простые строчки,
И тоскливые денечки!
Поздравляем вас, ребята,
Пусть влюбляются девчата,
Пусть поярче светит солнце
В ваши круглые оконца!
Морские волки — так зовут пехоту боевую,
Но вот не ту, что на земле, пехоту, а морскую.
К волкам причислить я готов тебя, отважный малый.
Ты бравый, смелый, удалой, хоть и такой усталый.
Сегодня День морской пехоты — твой рабочий праздник.
Но пусть и вынужден служить, прими ты мой заказик.
Заказываю, счастлив чтоб ты был в своей работе,
В семье родной, и отдыхал чтоб чаще на природе.
Хоть море — жизнь, на сушу выйди и забудь тревоги,
А то ведь скоро вплавь начнешь переходить дороги.
Служишь ты в морской пехоте,
И гордится вся семья,
Ведь служить у нас во флоте —
Честь для каждого, друзья.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, любви,
С днем пехоты поздравляем!
Верь и счастливо живи!