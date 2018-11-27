День морской пехоты: зачем Петр I создал морпех и чем занимаются «черные береты» сейчас

Служащие в формированиях морской пехоты ВС России ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 27 ноября. Более трех сотен лет морпеховцы — «черные береты" — охраняют береговые границы страны. Чем как появилась и чем живет морская пехота — в материале altapress.ru

День морской пехоты-2018

Этот праздник отмечают с 1995 года. Тогда приказом главнокомандующий ВМФ России, в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» от 27 ноября 1705 года (16 ноября по старому стилю), учредил День морской пехоты.

История морских пехотинцев

27 ноября 1705 года Петр Первый подписал указ о создании «пехоты морских солдат». В объединение вошли более 18 тысяч человек.

Империя нуждалась во флоте, чтобы завоевать выход в море, защитить свои границы во время Северной войны. В 1707 году новое военное спецподразделение по указу Петра преобразовали в полк. В дальнейшем это полк послужил основой для флота на Балтийском море.

Российский морской пехотинец на манёврах БАЛТФОР-2003 СС0

В 1956 году правительство СССР расформировало части морской пехоты. Но Холодная война требовала воссоздания подразделений пехоты на более качественном уровне, сообщает flot.com. С этого момента началась новая эпоха военно-морского флота страны.

На счету бойцов морпеха победы в важнейших для страны сражениях. Северной, Первой мировой, Крымской и Великой Отечественной войн. Правительство СССР неоднократно привлекало морпехов для участия в спецоперациях времен Холодной войны. Морпехи защищали территорию государства на удаленных точках подступа к границам: Ангола, Йемен и другие.

Охрана береговых границ

На данный момент за безопасность Российской Федерации отвечают Балтийский флот, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флот, а так же Каспийская флотилия.

«Черные береты» активно вовлечены в боевые учения. В разных частях страны солдат учат справляться с суровыми погодными условиями, без должного оборудования и пр. Пехотинцев погружают в условия, которые очень близки к обстановке во время реальных боевых действий.

Плановые учения береговых войск проводятся не реже двух раз в год.

На данный момент в составе морской пехоты ВМФ РФ согласно зарубежным источникам числится 35 000 человек, по данным российских источников — 12 500 человек (по wiki).

Поздравления с днем морской пехоты