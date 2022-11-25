26 ноября в 17.00 открываем Зимний Городок на уличной парковке ТРЦ Galaxy

Погрузитесь в атмосферу предстоящего праздника и активно отдохните на свежем воздухе! На праздничном открытии гостей городка ждут сюрпризы, сказочные герои, выступление фигуристов, зажигательная музыка и праздничный салют!

С 26 ноября в самом центре города для вас начинает свою работ большой каток с великолепным льдом, каждый день с 10 до 22. Кататься можно совершенно БЕСПЛАТНО! К вашим услугам — прокат коньков, размеры от 25 до 48.

Зимний Городок на уличной парковке ТРЦ Galaxy. Источник: ТРЦ Galaxy

Начинающие фигуристы для первых шагов на льду могут использовать пингвина-помощника Galaxy абсолютно бесплатно! Есть тёплый вагончик для переодевания и возможность оставить вещи на хранение. Для самых маленьких организованы горки для весёлого катания на ледянках.

Зимний Городок на уличной парковке ТРЦ Galaxy. Источник: ТРЦ Galaxy

Здесь же, в симпатичных торговых домиках гости Городка смогут подкрепиться: пельмени, вареники, сочный шашлык, шаурма, хот-доги, горячая кукуруза на свежем воздухе никого не оставят равнодушными. А фирменным горячим чаем Зимнего Городка ТРЦ Galaxy будет угощать всех желающих бесплатно, в любой день недели.

Зимний Городок на уличной парковке ТРЦ Galaxy. Источник: ТРЦ Galaxy

Любители красивых фотографий оценят фотозоны и яркую иллюминацию. В субботу, с 17:00 до 19:00 часов на площадке будет работать профессиональный фотограф, который совершенно бесплатно сделает для вас крутые атмосферные снимки, а свои фотографии вы сможете увидеть на сайте торгового центра.

Режим работы: Будни: каток — 10:00−22:00, домики 15:00- 22:00 Выходные/праздники: каток, домики 10:00−22:00

Настоящая зимняя сказка в самом центре города! Чудесное место для прогулок и активного отдыха для всех барнаульцев по адресу пр. Строителей, 117, открытая парковка ТРЦ GALAXY.

Все подробности на сайте www.pervymall.ru или в соц. сетях @galaxy_barnaul

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