О чем сериал «Острые козырьки»?

Помните сериал «Друзья», который является своеобразным символом сериальной эпохи конца 90-х? Так вот, мы уверены, что пройдёт время, и сериал «Острые козырьки» станет аналогичным символом. И на это есть ряд причин: харизматичные персонажи, отличный звук и спецэффекты, великолепная игра актёров и их подбор, захватывающий сюжет, идеальная продолжительность (сериал завершили, когда он еще не успел надоесть и скатиться), отличная передача атмосферы Великобритании первой половины XX века. Хотя стоит признать, что тематика сериала придется по душе далеко не каждому. Тем не менее, плюсов в «Острых козырьках» гораздо больше и их столько, что можно с уверенностью сказать, что данное творение режиссёра Стивена Найта заняла свое место в числе лучших сериалов человечества. Но вы ведь, наверняка, находитесь здесь, чтобы узнать, о чем данный сериал? Что ж, давайте разбираться.

Сериал «Острые козырьки». Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Премьера «Острых козырьков» состоялась 12 сентября 2013 года на телеканале BBC, когда была показана 1 серия 1 сезона. Главные герои многосерийной криминальной драмы — члены семейного преступного клана, которым руководит Томас Шелби (его блистательно играет Киллиан Мерфи).

История «Острых козырьков»

События начинают разворачиваться в 20-х годах XX столетия в городе Бирмингем. Местную цыганскую семью Шелби причисляют к самым влиятельным и жестоким гангстерским бандам, появившимся после Первой Мировой войны. Они устраивали грабежи и организовывали азартные игры. Название группировка получила из-за зашитых в их козырьках лезвий. Но стоит отметить, что про это рассказывает 1 сезон «Острых козырьков», поскольку время в сериале не стоит на месте, и, например, уже 3 сезон показывает события спустя несколько лет, а последний сезон вообще затрагивает события середины 30-х годов.

Интересные факты

Снимать сериал съемочная группа британского телевизионного проекта отправилась в Ливерпуль. Некоторые сцены были сняты на территории Лондона и в Мерсисайде. Настоящий Бирмингем попадал в кадр нечасто. В Уэст-Мидлендсе создатели сериала сделали съемочной площадкой открытые пространства музея в Дадли. Современный Бирмингем застроен новыми домами. Исторических зданий , которые по архитектуре напоминают сооружения 20-х годов прошлого века , в нем сохранилось немного.

которые по архитектуре напоминают сооружения 20-х годов прошлого века в нем сохранилось немного. Критики упрекали создателей «Острых козырьков» за то , что актеры говорят с неправильным акцентом. Бирмингемцы в начале XX века разговаривали по-другому. Хелен Маккрори ( тетя Полли) говорила о соответствии выговора и произношения героев телесериала особенностям бирмингемского диалекта того времени. Многим британским зрителям казалось , что актеры произносили свои тексты так , чтобы их поняли американцы.

что актеры говорят с неправильным акцентом. Бирмингемцы в начале XX века разговаривали по-другому. Хелен Маккрори тетя Полли) говорила о соответствии выговора и произношения героев телесериала особенностям бирмингемского диалекта того времени. Многим британским зрителям казалось что актеры произносили свои тексты так чтобы их поняли американцы. Глава «Острых козырьков» отдает предпочтение сигаретам , которые не существовали в 1920-х годах. Их начали выпускать только в середине XX века. На съемках первых двух сезонов сериала Киллиану Мерфи пришлось выкурить не менее трех тысяч сигарет , но они были безвредными для организма. В них отсутствовали никотин и табак.

которые не существовали в 1920-х годах. Их начали выпускать только в середине XX века. На съемках первых двух сезонов сериала Киллиану Мерфи пришлось выкурить не менее трех тысяч сигарет но они были безвредными для организма. В них отсутствовали никотин и табак. Старший брат Томми Шелби , Артур , появился на экране в исполнении Пола Андерсона. На самом деле он младше Мерфи почти на два года.

Артур появился на экране в исполнении Пола Андерсона. На самом деле он младше Мерфи почти на два года. Четвертый сезон «Острых козырьков» начинается с приготовления Томасом разных вкусностей , которые , по его словам , должны забрать Санта-Клаус вместе со своим оленем Рудольфом. Истории об этом волшебном животном появились лишь в конце 30-х годов. В 20-х Санта-Клаус был для британцев «Отцом Рождества» ( Дедом Морозом). Лишь в начале 90-х годов кино и ТВ так популяризировали американского Санту , что его стали признавать молодые англичане.

которые по его словам должны забрать Санта-Клаус вместе со своим оленем Рудольфом. Истории об этом волшебном животном появились лишь в конце 30-х годов. В 20-х Санта-Клаус был для британцев «Отцом Рождества» Дедом Морозом). Лишь в начале 90-х годов кино и ТВ так популяризировали американского Санту что его стали признавать молодые англичане. В эпизодах третьего сезона появляются грузинские бандиты в исполнении голландки Гайте Янсен и бельгийца Яна Бейвуда. Они пытаются говорить на русском языке , но потом почему-то переходят на голландский.

но потом почему-то переходят на голландский. Саундтрек культовой британской криминальной драмы в основном состоит из композиций коллективов «The White Stripes», «The Black Keys», «Arctic Monkeys», а также песен Ника Кейва и Пи Джей Харви.

Рок-звезде Дэвиду Боуи очень нравился сериал «Острые козырьки». Он разрешил его создателям использовать свои композиции в третьей части проекта.

Франшиза «Острые козырьки» состоит из видеоигр, музыкальных альбомов, модных нарядов и книг. Создатели сериала получали предложения о постановке мюзикла и балета, основанных на сюжете криминальной драмы.

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