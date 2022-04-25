О чем сериал «Острые козырьки»?

Премьера «Острых козырьков» состоялась 12 сентября 2013 года на телеканале BBC, когда была показана 1 серия 1 сезона. Главные герои многосерийной криминальной драмы — члены семейного преступного клана, которым руководит Томас Шелби (его блистательно играет Киллиан Мерфи).
История «Острых козырьков»
События начинают разворачиваться в 20-х годах XX столетия в городе Бирмингем. Местную цыганскую семью Шелби причисляют к самым влиятельным и жестоким гангстерским бандам, появившимся после Первой Мировой войны. Они устраивали грабежи и организовывали азартные игры. Название группировка получила из-за зашитых в их козырьках лезвий. Но стоит отметить, что про это рассказывает 1 сезон «Острых козырьков», поскольку время в сериале не стоит на месте, и, например, уже 3 сезон показывает события спустя несколько лет, а последний сезон вообще затрагивает события середины 30-х годов.
Интересные факты
- Снимать сериал съемочная группа британского телевизионного проекта отправилась в Ливерпуль. Некоторые сцены были сняты на территории Лондона и в Мерсисайде. Настоящий Бирмингем попадал в кадр нечасто. В Уэст-Мидлендсе создатели сериала сделали съемочной площадкой открытые пространства музея в Дадли. Современный Бирмингем застроен новыми домами. Исторических зданий, которые по архитектуре напоминают сооружения 20-х годов прошлого века, в нем сохранилось немного.
- Критики упрекали создателей «Острых козырьков» за то, что актеры говорят с неправильным акцентом. Бирмингемцы в начале XX века разговаривали по-другому. Хелен Маккрори (тетя Полли) говорила о соответствии выговора и произношения героев телесериала особенностям бирмингемского диалекта того времени. Многим британским зрителям казалось, что актеры произносили свои тексты так, чтобы их поняли американцы.
- Глава «Острых козырьков» отдает предпочтение сигаретам, которые не существовали в 1920-х годах. Их начали выпускать только в середине XX века. На съемках первых двух сезонов сериала Киллиану Мерфи пришлось выкурить не менее трех тысяч сигарет, но они были безвредными для организма. В них отсутствовали никотин и табак.
- Старший брат Томми Шелби, Артур, появился на экране в исполнении Пола Андерсона. На самом деле он младше Мерфи почти на два года.
- Четвертый сезон «Острых козырьков» начинается с приготовления Томасом разных вкусностей, которые, по его словам, должны забрать Санта-Клаус вместе со своим оленем Рудольфом. Истории об этом волшебном животном появились лишь в конце 30-х годов. В 20-х Санта-Клаус был для британцев «Отцом Рождества» (Дедом Морозом). Лишь в начале 90-х годов кино и ТВ так популяризировали американского Санту, что его стали признавать молодые англичане.
- В эпизодах третьего сезона появляются грузинские бандиты в исполнении голландки Гайте Янсен и бельгийца Яна Бейвуда. Они пытаются говорить на русском языке, но потом почему-то переходят на голландский.
- Саундтрек культовой британской криминальной драмы в основном состоит из композиций коллективов «The White Stripes», «The Black Keys», «Arctic Monkeys», а также песен Ника Кейва и Пи Джей Харви.
- Рок-звезде Дэвиду Боуи очень нравился сериал «Острые козырьки». Он разрешил его создателям использовать свои композиции в третьей части проекта.
Франшиза «Острые козырьки» состоит из видеоигр, музыкальных альбомов, модных нарядов и книг. Создатели сериала получали предложения о постановке мюзикла и балета, основанных на сюжете криминальной драмы.
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