Традиции Иверской
Православная церковь отмечает празднование Иверской иконы Божьей Матери и вспоминает сразу нескольких святых — великомученицу Злату, мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.
Иверскую не зря прозвали еще Банным обиходьем. В этот день наводили порядок в бане — чистили печь, мыли тазики и ковишики для воды, заменяли сгнившие доски и лавки.
А после баню жарко топили и настаивали целебные травы. Это улучшало здоровье и прогоняли банника — злого духа. Он мог облить кипятком и бросить раскаленным камнем.
Чтобы задобрить злого духа, ему оставляли кусочек мыла, в кадушках немного воды, а в углу — веник.
Что нельзя делать 26 октября?
- Нельзя заходить в баню, не сняв нательный крест — иначе Банник разозлится и начнет строить козни.
- Запрещено, находясь в бане, употреблять спиртное — следует заняться очищением тела и души.
- Не стоит оставлять драгоценные вещи без присмотра — а то их украдут.
- Не рекомендуется рассказывать о своих планах, особенно в бане — злой дух помешает их осуществлению.
Приметы Банного обиходья
- Петухи рано утром запели — к потеплению.
- Белый иней — к дождю.
- Облака с юга быстро по небу бегут — к непогоде.
- Солнце восходит из-за туч — к перемене погоды.
- Все еще растут грибы — к поздней зиме.