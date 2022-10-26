26 октября в народе отмечают Иверскую. Также этот праздник называют Злата-онучница, Банное обиходье, Агафонов день, Карп. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Иверской

Православная церковь отмечает празднование Иверской иконы Божьей Матери и вспоминает сразу нескольких святых — великомученицу Злату, мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

Иверскую не зря прозвали еще Банным обиходьем. В этот день наводили порядок в бане — чистили печь, мыли тазики и ковишики для воды, заменяли сгнившие доски и лавки.

А после баню жарко топили и настаивали целебные травы. Это улучшало здоровье и прогоняли банника — злого духа. Он мог облить кипятком и бросить раскаленным камнем.

Чтобы задобрить злого духа, ему оставляли кусочек мыла, в кадушках немного воды, а в углу — веник.

Баня. CCO.

Что нельзя делать 26 октября?

Нельзя заходить в баню , не сняв нательный крест — иначе Банник разозлится и начнет строить козни.

не сняв нательный крест — иначе Банник разозлится и начнет строить козни. Запрещено , находясь в бане , употреблять спиртное — следует заняться очищением тела и души.

находясь в бане употреблять спиртное — следует заняться очищением тела и души. Не стоит оставлять драгоценные вещи без присмотра — а то их украдут.

Не рекомендуется рассказывать о своих планах , особенно в бане — злой дух помешает их осуществлению.

Баня. CCO.

Приметы Банного обиходья