26 октября
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Жизнь

О чем стоит обязательно помнить в Иверскую — приметы и традиции

26 октября в народе отмечают Иверскую. Также этот праздник называют Злата-онучница, Банное обиходье, Агафонов день, Карп. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Баня.
Баня.
CCO.

Традиции Иверской

Православная церковь отмечает празднование Иверской иконы Божьей Матери и вспоминает сразу нескольких святых — великомученицу Злату, мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

Иверскую не зря прозвали еще Банным обиходьем. В этот день наводили порядок в бане — чистили печь, мыли тазики и ковишики для воды, заменяли сгнившие доски и лавки.

А после баню жарко топили и настаивали целебные травы. Это улучшало здоровье и прогоняли банника — злого духа. Он мог облить кипятком и бросить раскаленным камнем.

Чтобы задобрить злого духа, ему оставляли кусочек мыла, в кадушках немного воды, а в углу — веник.

Баня.
Баня.
CCO.

Что нельзя делать 26 октября?

  • Нельзя заходить в баню, не сняв нательный крест — иначе Банник разозлится и начнет строить козни.
  • Запрещено, находясь в бане, употреблять спиртное — следует заняться очищением тела и души.
  • Не стоит оставлять драгоценные вещи без присмотра — а то их украдут.
  • Не рекомендуется рассказывать о своих планах, особенно в бане — злой дух помешает их осуществлению.
Баня.
Баня.
CCO.

Приметы Банного обиходья

  • Петухи рано утром запели — к потеплению.
  • Белый иней — к дождю.
  • Облака с юга быстро по небу бегут — к непогоде.
  • Солнце восходит из-за туч — к перемене погоды.
  • Все еще растут грибы — к поздней зиме.
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