Читайте нас в соцсетях
6 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Жизнь
596

О Томенко сняли фильм, где можно увидеть его фото и мнения людей из «прошлой» жизни

Виктор Томенко «подбивал» играть в баскетбол даже взрослых коллег. Ректор вуза, который он окончил, вырос в Алтайском крае. Томенко любит читать наизусть Пушкина, и не только «Евгения Онегина». Эти и другие факты содержатся в фильме о нем, который появился в сети.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Фото из архива пресс-службы Правительства

Некоторые интересные факты из фильма.

  • Виктор Томенко окончил и школу, и Норильский индустриальный институт с отличием.
  • Главным делом в молодости считал спорт: с 11 лет занимался баскетболом, играл за сборную Норильска и Красноярского края, у него был хороший дальний бросок.
  • Дмитрий Дубров, ректор Норильского индустриального института, родился и вырос в Алтайском крае.
  • В Красноярском крае Томенко возглавлял комиссию по социальному развитию села.
  • Больше чем на 3 месяца он никогда не уезжал из Сибири.
  • Томенко проводит в среднем по 8 встреч в день.
  • Часто работает до полуночи.
  • Наизусть читает стихотворение Александра Пушкина «Зима. Что делать нам в деревне…»

Стих вяло тянется, холодный и туманный.
Усталый, с лирою я прекращаю спор,
Иду в гостиную; там слышу разговор

О близких выборах, о сахарном заводе;
Хозяйка хмурится в подобие погоде,
Стальными спицами проворно шевеля,
Иль про червонного гадает короля.

Тоска…

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка