О Томенко сняли фильм, где можно увидеть его фото и мнения людей из «прошлой» жизни

Виктор Томенко «подбивал» играть в баскетбол даже взрослых коллег. Ректор вуза, который он окончил, вырос в Алтайском крае. Томенко любит читать наизусть Пушкина, и не только «Евгения Онегина». Эти и другие факты содержатся в фильме о нем, который появился в сети.