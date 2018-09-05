О Томенко сняли фильм, где можно увидеть его фото и мнения людей из «прошлой» жизни

Некоторые интересные факты из фильма.
- Виктор Томенко окончил и школу, и Норильский индустриальный институт с отличием.
- Главным делом в молодости считал спорт: с 11 лет занимался баскетболом, играл за сборную Норильска и Красноярского края, у него был хороший дальний бросок.
- Дмитрий Дубров, ректор Норильского индустриального института, родился и вырос в Алтайском крае.
- В Красноярском крае Томенко возглавлял комиссию по социальному развитию села.
- Больше чем на 3 месяца он никогда не уезжал из Сибири.
- Томенко проводит в среднем по 8 встреч в день.
- Часто работает до полуночи.
- Наизусть читает стихотворение Александра Пушкина «Зима. Что делать нам в деревне…»
Стих вяло тянется, холодный и туманный.
Усталый, с лирою я прекращаю спор,
Иду в гостиную; там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе;
Хозяйка хмурится в подобие погоде,
Стальными спицами проворно шевеля,
Иль про червонного гадает короля.
Тоска…