О Трансмаше через годы

АО «Барнаултрансмаш» - одно из крупнейших производственных предприятий города. Недавно завод отметил 80-летие со дня основания. За длинную историю в его стенах воспитали не одно поколение работников, трудящихся на благо Родины. О появлении завода и его славных работниках – в материале.

Об истории завода

В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны правительство принимает решение о строительстве в Барнауле завода по производству танковых двигателей. Оборудование для производства спешно эвакуируется из прифронтовой зоны. Весной 1942 года заводчане вместе с семьями, погрузившись в эшелоны, отправляются в далекую Сибирь, чтобы построить мощнейшее производство, которое функционирует и по сей день. Уже в январе 1942 года на пустыре, недалеко от левого берега Оби, переселенцы закладывают фундамент нового завода. В коллектив «Трансмаша» входят рабочие и служащие известных по всей стране крупных промышленных предприятий, а также труженики городов и сел Алтайского края.

Строящиеся корпуса завода. Фото предоставлено пресс-центром АО «Барнаултрансмаш»

Преодолевая трудности

Заводчане и члены их семей, способные работать физически, выходили на разгрузку вагонов, не прекращающуюся даже ночью. В спешном порядке велись строительные и монтажные работы: первые двигатели необходимо было изготовить через два месяца после прибытия в Барнаул. Станки в цехах заработали, когда ещё не было закончено строительство крыш, не убраны леса.

И вот, первый двигатель для танка Т-34 собран. Это произошло 6 ноября 1942 года. Эта дата считается днем рождения завода. Ветеран Трансмаша Иван Ефремович Ариничев вспоминал: «Мы волновались, как школьники на экзаменах, с нетерпением и беспокойством ждали того часа, когда заработает наш первый мотор. Сборка в этот день была принаряжена. Везде лозунги и плакаты. Цех блистал чистотой. Сборщики в белых халатах, настроение приподнятое». До конца сорок второго года завод выпустит 57 двигателей для легендарного танка Т-34.

Подросток, работающий у станка. Фото предоставлено пресс-центром АО «Барнаултрансмаш»

Работа - второй дом

За время существования завод воспитал несколько поколений тружеников. Они составили славные трудовые династии.

Династия Коркиных. Фото предоставлено пресс-центром АО «Барнаултрансмаш»

Так, на Трансмаше трудились потомки голландских мастеров, династия Тевсов, чей общий трудовой стаж насчитывал почти 200 лет. В число многократно награжденных за профессиональное мастерство вошли династии Пустовит и Коркиных.

Основатель династии Пустовит Федор Федорович. Фото предоставлено пресс-центром АО «Барнаултрансмаш»

Один из сотрудников Кадрового центра «Работа России», Владимир Кунгуров начинал свой карьерный путь в цехах Барнаултрансмаша. И хотя работал он в далеко послевоенные годы, трудиться нужно было не менее тяжело и кропотливо, ведь основатели задали высокую производственную планку. Даже спустя годы Владимир Михайлович с теплотой вспоминает первые дни работы на заводе, коллектив и обучение.

Добрые традиции

- Шел сентябрь 1971 года. Я, 17-летний мальчишка, тогда только окончил школу. Вопроса, кем стать, не стояло, карьерный путь был предопределен. Мой папа работал на заводе «Барнаултрансмаш» в цеху контрольно-измерительных приборов и автоматики, а мама - в термическом. По трудовой традиции того времени семьи целыми династиями работали на производствах. Вот и я пошел по стопам родителей.

В то время Трансмаш был в тройке лидеров по численности работников, там трудилось более 18 тысяч сотрудников. Завод был крупнейшим машиностроительным предприятием, изготавливающим дизели и генераторы. Поработать на таком крупном производстве было очень интересно. Меня приняли работать слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики и доверили ремонтировать приборы для термических цехов. Наставником стал мой отец, Михаил Федорович. К тому времени он уже долго трудился на заводе и был опытным работником.

Хороший трудовой пример

- Перед глазами всегда был и пример мамы, Антуанетты Владимировны. Она всю свою жизнь проработала на заводе, даже застала момент образования Трансмаша в 1942 году, когда завод эвакуировали из Западных областей нашей страны. Тогда на Алтае начали выпускать продукцию для военных целей.

Мама рассказывала, что была невысокого роста и, чтобы достать до станка, подставляла к нему ящик с патронами, чтобы взобраться на него и так работать. Она до 67 лет проработала на заводе и стала почетным ветераном. Мамина фотография всегда висела на доске почета.

Амбиции – двигатель продвижения

- Через полгода обучения на заводе я получил третий разряд и начал работать самостоятельно. Техника была довольно сложная. К нам приходили приборы, от которых зависело поддержание температурного режима при закалке деталей. Раньше приборы были не такими совершенными, как сейчас, но мы все равно справлялись с работой.

На тот момент я получал 70 рублей, это было несерьезно и мне, конечно, хотелось большего. Так, я пошел учиться на инженера-механика в Алтайский политехнический институт, на вечернее отделение. В 1974 году прямо с завода меня забрали в армию. Провожая меня, заводчане вручили мне саквояж, дали напутствие и отправили служить. Тогда была традиция: если работник уходил в армию, то его провожали и обязательно ждали обратно. Заводу было очень важно, чтобы человек вернулся именно на то предприятие, с которого начал свой путь.

У меня так и получилось. Через 2 года я вернулся на Трансмаш и продолжил учебу в институте. Естественно, повзрослел и захотел независимости от родителей. Стыдно было просить деньги на обеды и т.д. После того как прочитал «Американскую трагедию» Драйзера понял, что стать независимым помогут свои деньги. Для этого я отрабатывал смену, а вечером шел учиться в институт с надеждой в будущем стать независимым. Не все сверстники понимали, что нужно прикладывать усилия, чтобы добиться успехов.

Когда труды дают плоды

- Вернувшись из армии, я перешел работать в термический цех. Туда брали далеко не каждого. Чтобы попасть туда, нужно было иметь соответствующее образование. А я как раз учился. Освоил профессию термиста я быстро, за 3 месяца. Работа была несложная, но на нее уходили все физические силы, а вечером ждала учеба, отнимающая все остальные.

Но работа не была напрасной. Меня, молодого и амбициозного, вызвали в партком и предложили освобожденную комсомольскую работу. Дальше я работал заместителем секретаря, а после попал и в краевой комитет комсомола. Мне такое и не снилось, попасть туда для простого сына рабочих было неожиданно и очень значимо.

Было много интересной работы. Например, я проводил рейды по культуре и качеству производства, стимулируя работников ухаживать за оборудованием. Помогал строить малосемейки и бассейн для работников завода.

В 1981 году Владимира Михайловича пригласили на другую работу. После было много трудовых лет, много людей и впечатлений, но в памяти до сих пор хранятся приятные воспоминания о первой работе, достижениях и закалке характера в стенах Трансмаша.

Благодарим пресс-центр АО «Барнаултрансмаш» за предоставленные материалы.