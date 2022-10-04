Образование как искусство. Как прошло заседание «Женского клуба» в стенах уникальной академии

29 сентября в Барнауле в новом корпусе Алтайского филиала РАНХиГС прошла очередная встреча «Женского клуба» издательского дома «Алтапресс». Среди участников только женщины — влиятельные предпринимательницы, руководители различных предприятий и направлений, общественно значимые персоны. Впечатлений у них оказалась масса.

Местом встречи стал гостеприимный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Барнауле. В 2021 году академия открыла свой новый корпус — третий по счету.

По словам Игоря Панарина, директора алтайского филиала РАНХиГС, главная задача была создать комфортное пространство для формирования и воспитания студентов. И это получилось.

Учитывая, что многие из участниц «Женского клуба» пришли сюда впервые, экскурсией все оказались впечатлены — красивые аудитории, удобные зоны для занятий и отдыха, современные технологии, пронизывающие все вокруг.

Параллельно с экскурсией дамы проходили мастер-классы от преподавателей Алтайского филиала РАНХиГС по мастерству коммуникации, переговорам и медиации. Например, на конкретном примере разбирали, как можно избежать конфликта.

Юрий Пургин,

генеральный директор издательского дома «Алтапресс»:

— Образование — это постоянный процесс. Мы рады развиваться и совершенствоваться вместе с нашими клиентами, партнерами и друзьями! Не случайно для «Женских клубов» мы выбираем лучшие культурные и образовательные учреждения города.

Кафе «Вечерний Барнаул» предложило гостям мероприятия вкусные угощения, бизнес-леди попробовали новую импортозамещающую линейку напитков: «КолаБочкари», «ОранжБочкари» и «ЦитрусБочкари». Компания «Ренессанс Косметик» подарила всем присутствующим набор продукции Ларосса.

Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин Заседание «Женского клуба» в Алтайском филиале РАНХиГС. Дмитрий Лямзин

Учиться, учиться и еще раз учиться. Это постулат в нынешнем, чрезвычайно изменчивом мире, как никогда актуален. В этой связи у приглашенных леди мы решили спросить:

— А вам каких знаний в работе и повседневной жизни сейчас не хватает?

Светлана Сапожникова,

директор по развитию малого бизнеса Барнаульского регионального центра Ак Барс Банка:

— В повседневной жизни я бы хотела глубже изучить такое направление как психология. В профессиональной сфере мое обучение не останавливается. Наш банк предоставил мне прекрасную возможность стать участником бизнес-тренингов в Казани. Обращаю внимание, что многим людям не хватает финансовой грамотности. Им сложно в непростые времена соблюдать баланс в покупках и накоплениях. Финансовый рынок часто колеблется из стороны в сторону, и в такие времена зачастую совершаются необдуманные поступки.

Коллектив Барнаульского регионального центра Ак Барс Банка. Дмитрий Лямзин

Оксана Кокина,

заведующая отделением врачебной косметологии клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

— Врачи — это особые люди. Для того, чтобы состояться в профессии, мы вынуждены учиться всегда. Этому нас обязывает, в том числе, и государство. Особенное внимание уделяется образованию, когда дело касается такой динамично развивающейся сферы как косметология, которая выходит на молекулярный и генетический уровни. Ответственность перед пациентом — для нас главный стимул.

Оксана Кокина. Дмитрий Лямзин

Полина Азмеева,

ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Повышение квалификации и дополнительное образование в «Ростелекоме» не просто декларируется, а проходит на системной основе. Руководство компании считает, что 10 процентов рабочего времени сотрудник может потратить на свое образование. У нас для всех доступен онлайн-университет, в котором есть много интересных программ по развитию компетенций Soft skills. Также действуют учебный курс «Цифровая экономика» и курсы мини-MBA. Кроме того, для нас приглашаются топовые российские спикеры, которые читают лекции, проводят практикумы и мастер-классы на темы, как управлять стрессом, найти свой икигай, решать конфликтные ситуации и другие. На внутреннем портале компании открыта корпоративная библиотека, в которой содержится огромный выбор изданий, от новинок по бизнесу до бестселлеров.

Полина Азмеева. Дмитрий Лямзин

Алина Вострикова,

руководитель направления личного страхования страхового Дома ВСК:

— Постоянное самообразование — залог успешного продвижения по жизни. Я считаю, что минимум раз в год нужно проводить «ревизию» своих знаний. Отвечать себе на вопросы, хватает ли мне знаний, какие еще нужны, что мне нужно будет в будущем. Всегда нужно уметь вести переговоры. Если вы хороший специалист, но не умеете донести свою позицию до собеседника, то этому надо научиться. Выявление потребностей покупателя — еще одно важное направление. Выстраивание долгосрочных отношений с клиентом является залогом стабильности и успешности любого предприятия. В повседневной жизни людям зачастую не хватает финансовой грамотности, особенно в сфере страхования. В России развит сектор обязательного страхования. О добровольном страховании гражданин задумываются только, когда сталкиваются с проблемой или утратой своего имущества и здоровья. Cтрахование, как и другие сферы, постоянно совершенствуется, развивается, появляются новые продукты, инструменты, которые предприниматели не применяют в процессе управления бизнесом, защиты своего имущества и здоровья сотрудников коллектива в частности, вид добровольного медицинского страхования.

Алина Вострикова ( слева). Дмитрий Лямзин

Владимир Кудрявцев,

геронтолог Института биорегуляции и физиологии человека:

— Для нашей плодотворной работы мы используем весь пул знаний. Институт ведет свою деятельность с 2006 года. В это время в Алтайском крае шло формирование Алтайского медицинского кластера — одного из крупнейших в стране. Одной из целей создания кластерного подхода, является профилактика заболеваний, проведение восстановительного лечения и медицинской реабилитации В 2010 году препараты и методики центра получили применение в спортивной медицине для восстановления сил и улучшения общего состояния здоровья спортсменов. В 2017 году Центр был преобразован в «Институт биорегуляции и физиологии человека» Фитопрепараты на основе растительного сырья, с добавлением комплекса витаминов, изготавливаются по эксклюзивной технологии. Используется только высококачественное сырье, собранное с соблюдением всех технологических условий. Методика получения экстрактов активных компонентов из лекарственных растений уникальна. Специальный способ экстракции и разработанные оригинальные методы получения из растений и органического сырья на всех стадиях производства биопрепаратов дают максимальное количество биологически активных веществ без изменения их природных, физических и химических свойств.

Эти изменения нельзя выявить с помощью общеизвестных методов хроматографии, но они хорошо видны при использовании методов рентгеноструктурного анализа вещества.

Владимир Кудрявцев. Дмитрий Лямзин