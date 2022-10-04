Образование как искусство. Как прошло заседание «Женского клуба» в стенах уникальной академии

Местом встречи стал гостеприимный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Барнауле. В 2021 году академия открыла свой новый корпус — третий по счету.
По словам Игоря Панарина, директора алтайского филиала РАНХиГС, главная задача была создать комфортное пространство для формирования и воспитания студентов. И это получилось.
Учитывая, что многие из участниц «Женского клуба» пришли сюда впервые, экскурсией все оказались впечатлены — красивые аудитории, удобные зоны для занятий и отдыха, современные технологии, пронизывающие все вокруг.
Параллельно с экскурсией дамы проходили мастер-классы от преподавателей Алтайского филиала РАНХиГС по мастерству коммуникации, переговорам и медиации. Например, на конкретном примере разбирали, как можно избежать конфликта.
Юрий Пургин,
генеральный директор издательского дома «Алтапресс»:
— Образование — это постоянный процесс. Мы рады развиваться и совершенствоваться вместе с нашими клиентами, партнерами и друзьями! Не случайно для «Женских клубов» мы выбираем лучшие культурные и образовательные учреждения города.
Кафе «Вечерний Барнаул» предложило гостям мероприятия вкусные угощения, бизнес-леди попробовали новую импортозамещающую линейку напитков: «КолаБочкари», «ОранжБочкари» и «ЦитрусБочкари». Компания «Ренессанс Косметик» подарила всем присутствующим набор продукции Ларосса.
Учиться, учиться и еще раз учиться. Это постулат в нынешнем, чрезвычайно изменчивом мире, как никогда актуален. В этой связи у приглашенных леди мы решили спросить:
— А вам каких знаний в работе и повседневной жизни сейчас не хватает?
Светлана Сапожникова,
директор по развитию малого бизнеса Барнаульского регионального центра Ак Барс Банка:
— В повседневной жизни я бы хотела глубже изучить такое направление как психология. В профессиональной сфере мое обучение не останавливается. Наш банк предоставил мне прекрасную возможность стать участником бизнес-тренингов в Казани.
Обращаю внимание, что многим людям не хватает финансовой грамотности. Им сложно в непростые времена соблюдать баланс в покупках и накоплениях. Финансовый рынок часто колеблется из стороны в сторону, и в такие времена зачастую совершаются необдуманные поступки.
Оксана Кокина,
заведующая отделением врачебной косметологии клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:
— Врачи — это особые люди. Для того, чтобы состояться в профессии, мы вынуждены учиться всегда. Этому нас обязывает, в том числе, и государство. Особенное внимание уделяется образованию, когда дело касается такой динамично развивающейся сферы как косметология, которая выходит на молекулярный и генетический уровни. Ответственность перед пациентом — для нас главный стимул.
Полина Азмеева,
ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома»:
— Повышение квалификации и дополнительное образование в «Ростелекоме» не просто декларируется, а проходит на системной основе. Руководство компании считает, что 10 процентов рабочего времени сотрудник может потратить на свое образование.
У нас для всех доступен онлайн-университет, в котором есть много интересных программ по развитию компетенций Soft skills. Также действуют учебный курс «Цифровая экономика» и курсы мини-MBA.
Кроме того, для нас приглашаются топовые российские спикеры, которые читают лекции, проводят практикумы и мастер-классы на темы, как управлять стрессом, найти свой икигай, решать конфликтные ситуации и другие.
На внутреннем портале компании открыта корпоративная библиотека, в которой содержится огромный выбор изданий, от новинок по бизнесу до бестселлеров.
Алина Вострикова,
руководитель направления личного страхования страхового Дома ВСК:
— Постоянное самообразование — залог успешного продвижения по жизни. Я считаю, что минимум раз в год нужно проводить «ревизию» своих знаний. Отвечать себе на вопросы, хватает ли мне знаний, какие еще нужны, что мне нужно будет в будущем.
Всегда нужно уметь вести переговоры. Если вы хороший специалист, но не умеете донести свою позицию до собеседника, то этому надо научиться. Выявление потребностей покупателя — еще одно важное направление. Выстраивание долгосрочных отношений с клиентом является залогом стабильности и успешности любого предприятия.
В повседневной жизни людям зачастую не хватает финансовой грамотности, особенно в сфере страхования. В России развит сектор обязательного страхования. О добровольном страховании гражданин задумываются только, когда сталкиваются с проблемой или утратой своего имущества и здоровья.
Cтрахование, как и другие сферы, постоянно совершенствуется, развивается, появляются новые продукты, инструменты, которые предприниматели не применяют в процессе управления бизнесом, защиты своего имущества и здоровья сотрудников коллектива в частности, вид добровольного медицинского страхования.
Владимир Кудрявцев,
геронтолог Института биорегуляции и физиологии человека:
— Для нашей плодотворной работы мы используем весь пул знаний. Институт ведет свою деятельность с 2006 года. В это время в Алтайском крае шло формирование Алтайского медицинского кластера — одного из крупнейших в стране.
Одной из целей создания кластерного подхода, является профилактика заболеваний, проведение восстановительного лечения и медицинской реабилитации
В 2010 году препараты и методики центра получили применение в спортивной медицине для восстановления сил и улучшения общего состояния здоровья спортсменов.
В 2017 году Центр был преобразован в «Институт биорегуляции и физиологии человека»
Фитопрепараты на основе растительного сырья, с добавлением комплекса витаминов, изготавливаются по эксклюзивной технологии.
Используется только высококачественное сырье, собранное с соблюдением всех технологических условий.
Методика получения экстрактов активных компонентов из лекарственных растений уникальна. Специальный способ экстракции и разработанные оригинальные методы получения из растений и органического сырья на всех стадиях производства биопрепаратов дают максимальное количество биологически активных веществ без изменения их природных, физических и химических свойств.
Эти изменения нельзя выявить с помощью общеизвестных методов хроматографии, но они хорошо видны при использовании методов рентгеноструктурного анализа вещества.
ТОП значимых мероприятий для бизнес-аудитории на четвертый квартал от издательского дома «Алтапресс»:
- Закрытое мероприятие «Мужской клуб» (октябрь)
- Серия отраслевых экспертных советов премии «Менеджер года-2022» (октябрь-ноябрь)
- Церемония награждения «Менеджер года-2022» (декабрь, церемонии в этом году исполняется 20 лет)