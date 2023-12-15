Один день с River

Один уикенд в Центре здоровья и спорта River — это повод вернуться сюда снова.

Сервис заработал еще до входа в клуб. Большой охраняемый паркинг — бонус, который всегда отметит человек за рулем. Когда не приходится нервно искать глазами свободное место, буквально начинают вырабатываться эндорфины. Еще один повод поддержать настроение — услуги автомойки для посетителей клуба. Ощущение такое, будто сводил машинку в спа. После мойки автомобиль сушится на теплой парковке бесплатно в течение трех часов. Лайфхак для выгодного паркинга.

Исходное положение

Экскурсия по фитнес-залу оказалась одной из самых масштабных. Нас встретили два стильных пространства для групповых и персональных занятий. Залы поделены на сегменты с зонами для кардио, силовыми тренажерами для TRX*, зоной функциональной подготовки и боксерским рингом.

Помимо инструктажа получили небольшой ликбез по названиям и назначению тренажеров. Теперь знаем все об эллипсоидах, сможем отличить вертикальный велотренажер от горизонтального и понимаем, какой вес оптимально использовать новичкам.

Еще нас неплохо прокачала умная система DexBee (ДэксБи), которая в режиме реального времени контролирует частоту сердечных сокращений и считает сожженные калории.

Культ тела

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Теперь хочется позаимствовать эту традицию у известных персонажей и не ограничиваться только праздничными днями, потому что для этого есть все условия. Хамам, русская, финская и травяная бани, горячий чан для любителей открытых пространств и гидромассажный бассейн.

СПА-процедуры в Центре здоровья и спорта RIVER. Фото предоставлено компанией RIVER.

Можно попробовать все и сразу или выбрать подходящий вариант по температурному режиму (самый щадящий в хамаме: от 30 до 50 градусов).

Свежий запах хвои привел нас в кедровую баню, где мы приметили место для будущих корпоративов. Её можно арендовать отдельно и сделать закрытым для компании (до шести человек, для комфортного размещения).

СПА-процедуры в Центре здоровья и спорта RIVER. Фото предоставлено компанией RIVER.

В своей стихии

Любители водной стихии могут задержаться в теплом бассейне с гидромассажем. В банном комплексе есть несколько зон, в том числе открытый бассейн. Кроме релакса, можно попробовать спортивный бассейн для регулярных занятий. Дети здесь — тоже частые гости. Для них предусмотрено отдельное пространство глубиной 40 см.

После водных процедур аппетит такой же приятный, как на свежем воздухе. В центре есть ресторан «Сытый кит». Это довольно просторное помещение с открытыми пространствами: основной и малый залы рассчитаны на 65 и 11 посадочных мест, есть отдельный ресторан со стороны банного комплекса на 45 персон, а еще уютная летняя веранда. Семейные компании оценят большую игровую комнату, где за детьми присматривает педагог.

Меню не ограничивается пп-блюдами, на что намекает уже название. Есть постоянные завтраки и бизнес-ланчи, акции, новинки от шефа, возможность накапливать кэшбэк — в общем, весь набор приятностей сервиса.

Здесь также проводятся мероприятия и семейные торжества, поэтому совсем необязательно быть членом фитнес-клуба, чтобы наведаться сюда.

Ресторан «Сытый кит». Фото предоставлено компанией RIVER.

Пора СПА

Нужно отметить, что время здесь протекает по-другому, как на курорте, где ты предоставлен только своему телу и нет навязчивой привычки проверять телефон. Мы продлили это состояние в River Spa (Ривер Спа). Здесь в буквальном смысле можно нарастить защитный слой от стресса и внешних воздействий среды.

В зоне акварелакса попробовали душ Шарко и подводный душ-массаж. Полежали в пантовых и магниевых ваннах. Забыли обо всем на свете.

Любители «сухих» процедур могут позагорать в солярии или растянуться в суховоздушной ванне: она напитает кожу кислородом и расслабит мышцы.

Можно продолжить медитацию, взяв полноценный курс на восстановление. У комплексных спа-программ, как правило, говорящие названия, например, «Крепкие нервы» или «Здоровая спина». Также есть целый комплекс массажных, косметологических услуг и процедуры обертывания. Если вплотную решили заняться здоровьем, здесь можно получить предварительную консультацию косметолога, невролога или спортивного врача.

СПА-процедуры в Центре здоровья и спорта RIVER. Фото предоставлено компанией RIVER.

После всех процедур вас проводят в специальную зону отдыха, где можно слиться с «бесконечным вечным», забыть о тревогах и думать только о приятном наедине с чашкой травяного чая.

Подумай о детях

Ребенок понимает отдых по-своему. У него еще слишком много энергии, которой нужен правильный выход. И вход, кстати, тоже, если мы говорим про вход в River Kids (Ривер Кидс). Это — не отдельная зона отдыха, а полноценный клуб, в котором дети могут заниматься фитнесом буквально с младенчества (а если точнее, от 6 месяцев до 14 лет).

Здесь работают два просторных зала для тренировок по самым разнообразным видам спорта, учебный класс для интеллектуальных и творческих занятий, бассейны по возрастным категориям и спортивный игровой зал.

На время ваших занятий можете предложить ребенку остаться в детской комнате с огромным игровым комплексом. Здесь он тоже не останется без присмотра, специалисты помогут адаптироваться в новом пространстве и найти подходящее развлечение — неплохая альтернатива бебиситтеру.

Автор: София Миновская.

г. Барнаул,

ул. Солнечная Поляна, 88, ст. 1

+7 (385) 276-01-88

riversport.info

* Многофункциональный тренажер, представляющий из себя прочную ленту с креплением и двумя лямками