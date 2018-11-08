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Жизнь
13

«Одноразовый» стало словом года по версии британского словаря

Толковый словарь английского языка Collins по традиции назвал слово года. Им стало выражение single-use («одноразовое использование»). Об этом сообщается на сайте издания.

Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Выражение single-use используется для обозначения «предметов, бесконтрольное распространение которых наносит ущерб окружающей среде и влияет на пищевую цепь». Под ними подразумеваются, как правило, предметы из пластика, «которые сделаны для использования всего один раз перед утилизацией», пишут «Известия».

Словарь отмечает, что пластик можно найти «даже в самых отдаленных уголках Мирового океана», в связи с чем развернута глобальная кампания по сокращению его использования. С 2013 года выражение single-use стало использоваться в четыре раза чаще.

За звание слова года также боролись VAR (система видеопомощи арбитрам) и plogging (сбор мусора во время уличной пробежки).

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