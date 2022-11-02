Окрывая Россию. Как прошел «Мужской клуб», посвященный интересным путешествиям и новым впечатлениям

В прекрасных интерьерах загородного клуба « Золотая подкова » прошла традиционная, восьмая по счету, встреча «Мужского клуба». Видные предприниматели, общественники, руководители крупных компаний края собрались узким кругом, чтобы обсудить разные темы — от захватывающих путешествий, которые запоминаются на всю жизнь, до спортивных баталий, славящих Алтайский край на всю Россию. И это еще далеко не все.

История путешествия

Валерий Гачман — бизнесмен, гендиректор компании «Грана», общественный деятель. Но мало кто знает, что он еще и путешественник. В 2022 году Валерий Гачман посетил удивительное место — плато Путорана в Красноярском крае.

Оно — про побег от цивилизации, поиск северной романтики и мест силы. Здесь ловит только спутниковая связь, и то не везде, и отсутствуют люди — на многие километры ни души. Зато полным-полно различной живности. Следы медведей тут никого не удивляют.

А лоси, не боясь приближения человека, переходят вброд реки.

Приехать сюда можно в любое время года, но стоит помнить, что девять месяцев в году на плато царит суровая сибирская зима.

Восьмая встреча «Мужского клуба» в загородном комплексе Золотая подкова". Дмитрий Лямзин

Валерий Гачман,

гендиректор компании «Грана»:

— Лед сходит к 1 июля и то не всегда. Мы были в последних числах августа, и на палатках утром уже была изморозь. Температура по ночам минусовая. В дневные часы температура в этот «жаркий» месяц была +5- +7 градусов.

По словам предпринимателя, рыбалка не была самоцелью путешествия, но свежая рыба всегда на столе присутствовала. Здесь она в изобилии.

История победы

Павел Бейфорт — бизнесмен крайне увлеченный. Он руководит успешным предприятием, помогает своему селу Дружба, а еще играет в футбол. Да так, что вся Россия об этом знает.

Футбол в Дружбе — спорт номер один. На 800 местных жителей здесь есть аж три футбольных поля, одно из которых натуральное.

Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта Футбол в Дружбе — спорт номер один. Фото из личного архива Павла Бейфорта

В далеком 2006 году дружбинская команда впервые прогремела на российском уровне. Тогда простые парни из глубинки стали победителями корпоративного турнира компании «ЭкоНива» и в качестве главного приза привезли домой новенький трактор «Джон Дир». Он, кстати, до сих пор работает.

В 2017 году алтайские футболисты решили взять другую «высоту» — Национальную футболную лигу. Результаты в целом были неплохие — несколько раз команда становилась третьей и даже второй, но финал никак не покорялся.

И вот в 2022 году это произошло. Впервые за пять лет «Восток» стал лучшим в России.

Восьмая встреча «Мужского клуба» в загородном комплексе Золотая подкова". Дмитрий Лямзин

Павел Бейфорт,

директор сельхозпредприятия «Вирт»:

— Долгое время главным призом было строительство футбольного поля. Его выигрывали Хабаровск и Тамбов. Но затем победителем стала московская команда, которая ни разу сертификатом не воспользовалась. У них земля во много раз дороже, чем этот сертификат. В итоге приз убрали. Для нас мечтой стал кубок.

Главный трофей Народной футбольной лиги в прямом смысле весомый. Он — точная копия того, что завоевывали лучшие команды страны в Кубке СССР. Несколько месяцев кубок базировался на Алтае, но отвезти в Москву его все равно пришлось.

История преодоления

Виталий Казаков — предприниматель, депутат, общественник. Его завод дверей Portalle, — что корпорация Apple на цифровом рынке, — современный и передовой.

Сам Виталий еще и спортсмен, успехи которого может повторить далеко не каждый в России.

Почти 10 лет назад, выходя ранним утром на стадион, он даже не помышлял о масштабных свершениях в спорте. Когда силы стали крепчать, а ежедневные пробежки насчитывали уже 15, а иногда и 18 км, захотелось большего.

Восьмая встреча «Мужского клуба» в загородном комплексе Золотая подкова". Дмитрий Лямзин

Сам Виталий Казаков вспоминает: первое, что попалось на глаза, — реклама триатлонных соревнований в Интернете. В 2020 году в Сочи он сделал огромный шаг вперед — преодолел триатлонную дистанцию «железный человек» в 226 км: 3,9 км плавания, 180 км велогонки, 42,2 км бега.

А в 2022-ом отважился на нечто, действительно экстремальное.

Siberman — особая гонка. Проходит она по уникальнейшим сибирским местам и включает в себя горные массивы Саян, степи Хакасии и настоящую сибирскую тайгу.

Трудность испытания привлекает спортсменов со всего мира, готовых проверить себя в сложнейшем формате триатлона.

Каждый из них знает, на что идет, а в первый день это — 10 км плавания и 145 км велосипеда, во второй — уже 276 км велосипеда, в третий — 84 км бега. Всего же спортсмены преодолели 515 км — больше, чем от Барнаула до Новосибирска и обратно.

Участникам «Мужского клуба» Виталий признался: до гонки он ни разу такие расстояния не преодолевал.

Сейчас бизнесмен готовится еще к более тяжелому испытанию. В 2024 году его ждет полная дистанция BalticMan Ultra Triathlon — это соревнования на выносливость протяженностью 628 км.

Siberman — особая гонка. Фото из личного архива Виталия Казакова Siberman — особая гонка. Фото из личного архива Виталия Казакова Siberman — особая гонка. Фото из личного архива Виталия Казакова Siberman — особая гонка. Фото из личного архива Виталия Казакова Siberman — особая гонка. Фото из личного архива Виталия Казакова

История перевоплощения

Андрей Макулов многим известен как банкир и основатель «Форбанка». Еще будучи руководителем группы экспертов по инновациям при Представителе Президента в СФО, заинтересовался влиянием природных веществ на организм человека и внедрением природоподобных технологий для улучшения качества и продолжительности жизни.

В Институте биорегуляции и физиологии человека, который Андрей Макулов представляет, ведутся программы по возрастной коррекции и антивозрастной терапии, которые помогают людям вернуть свой биологический возраст.

При этом используются как собственные разработки и оборудование, так и достижения еще 11 научно-исследовательских организаций.

Все препараты институт создает на основе лекарственных трав, выращенных в экологически чистых местах. Подобными средствами активно пользуются профессиональные спортсмены для эффективного восстановления, и люди, которые заботятся о своем здоровье и долголетии.

Иллюстрация из личного архива Андрея Макулова Иллюстрация из личного архива Андрея Макулова

Опрос

Наша бескрайняя и удивительная страна действительно достойна восхищения. Каких только чудес здесь не увидишь. У гостей «Мужского клуба» мы решили спросить:

— А вас что и где в России реально впечатлило?

Светлана Сапожникова. Анна Зайкова. Светлана Сапожникова,

директор по развитию малого бизнеса Барнаульского регионального центра Ак Барс Банка: — Главное открытие нынешнего года для меня — это переход в Ак Барс Банк. Теперь город Казань, где располагается наш головной офис, стал для меня по-настоящему родным, и я не преувеличиваю. Казань поражает меня своей красотой, гостеприимством и добротой людей. В этот город невозможно не влюбиться. Чувствую со стороны коллег по Ак Барс Банку большую поддержку — так у нас заведено. Барнаульский региональный центр Ак Барс Банк

Иван Канаев. Анна Зайкова Иван Канаев,

заместитель директора компании «Техно-Профи»: — Одно из последних впечатлений — это Калиниградская область, самая западная граница нашей страны. Балтийская коса — удивительная и запоминающаяся природная достопримечательность. Особенно она поражает в период непогоды — это стихия и бушующее море. Плюс Калининградская область хранит удивительные артефакты времен Великой Отечественной войны, которые интересно изучать.

Юрий Гатилов. Дмитрий Лямзин Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»: — Без сомнения, наш родной Алтайский край заслуживает похвалы. Мы живем в удивительном месте — здесь прекрасный климат, славная история и необыкновенные люди. Впечатляет и Горный Алтай своей красотой и силой. Приятно меня удивил Санкт-Петербург, город в котором до этого я был еще в советские годы. Сочи — это отдельный разговор — красивая природа, хорошая инфраструктура и огромные скопления отдыхающих.

Оксана Некрасова. Дмитрий Лямзин Оксана Некрасова,

владелица сети ювелирных бутиков «ЭЛИТА», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России»: — Так как я родом с Алтая, то меня всегда впечатляют горы. Помните, как в строках у Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы». В 2021 году побывала в удивительном месте Дагестана — Кубачи. Там хранят и культивируют мастерство ювелирного искусства. Изделия кубачинских мастеров известны далеко за пределами этой местности. Есть они и в наших магазинах в Белокурихе. В 2022 году посетила карьеры янтаря в Калининграде. Впечатлил местный музей янтаря с прекрасными образцами ювелирного искусства, на которые невозможно смотреть без восхищения.

Андрей Макулов. Дмитрий Лямзин Андрей Макулов,

предприниматель , соучредитель компании «Неолайф»: — С хорошей точки зрения меня удивила Казань. Последний раз я там был 20 лет назад, и приехал сейчас. Город не узнать. Как известно, бытие определяет сознание. Могу сказать, что очень сильно поменялись сами жители Казани. В 1990-х годах это были совсем другие люди. Мне нравится, как они меняют сам город и его окружение. Если отойти от географии и посмотреть в целом на Россию, меня удивляет то, сколько научных знаний и открытий есть в нашей стране. К сожалению, многие из них не используются на практике. Проблема с внедрением существует. Если удастся ее решить, нам никакие санкции будут нипочем.