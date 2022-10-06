7 октября
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Жизнь

7 октября — Всемирный день действий за достойный труд

Каждый год работники 130 стран мира под эгидой профсоюзов требуют достойного труда!

Всемирный день действий за достойный труд.
Всемирный день действий за достойный труд.
Фото: Андрей Замороко

Учрежден этот день в 2007 г. Международной конфедерацией профсоюзов:

НУЖНО РЕАГИРОВАТЬ/НУЖНО ОТВЕЧАТЬ/МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ

7 октября те, кто работает и уважает свой труд, проводят разные коллективные акции, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые есть на их предприятиях, территориях, отраслях, стране.

За прошедшие годы во Всемирном дне действий за достойный труд приняли участие миллионы человек по земному шару. Организованные профсоюзами митинги, демонстрации, флешмобы, коллективные переговоры на злобу дня стали визитной карточкой Всемирного дня действий за достойный труд в России. 2022 год не стал исключением!

24 сентября Алтайская краевая организация профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, в лице Председателя Андрея Замороко, предусматривая дополнительную популяризации профсоюзного движения, провела спортивное мероприятие по стрельбе из ручного стрелкового оружия различных видов и калибров, посвященное 15-ти летнему юбилею Всемирного дня действий «За достойный труд!», «За уважение к закону о профсоюзах!», «За президента!», «За конституцию!».

Участниками стрелкового турнира «Русское оружие», посвященного этому дню, стали представители Первичных профсоюзных организаций:

  • «Алтайский архитектурно-строительный колледж» КГБПОУ;
  • ЗАО «Сибгипросельхозмаш»;
  • Первичная профсоюзная организация «Специалисты рынка недвижимости алтайского края»,
  • Строительная компания ООО «Жилищная инициатива».
Всемирный день действий за достойный труд.
Всемирный день действий за достойный труд.
Фото: Андрей Замороко

Спортивное мероприятие по стрельбе из ручного стрелкового оружия различных видов и калибров проводилось на полигоне им. Калашникова стрелково-стендового комплекса ООО ССК «Алтайский стрелок», в с. Шадрино Алтайского края.

Поздравляем победителя и призеров!

Профсоюз-это объединение, солидарность, забота и социальные гарантиях и каждом работнике.

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