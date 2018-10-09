Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая возвращается на лед

Олимпийская чемпионка — фигуристка Юлия Липницкая — впервые после окончания спортивной карьеры выйдет на лед. Спортсменку называют «принцессой льда».

Она примет участие в шоу Евгения Плющенко по мотивам балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

У 20-летней олимпийской чемпионки Сочи-2014 в постановке будет большая партия, рассказал фигурист Евгений Плющенко. Помимо Липницкой, в ледовом спектакле выступит и другая золотая медалистка Олимпиады — 22-летняя Аделина Сотникова.

«Мы долгое время держали это в секрете, но, думаю, эта информация станет приятным сюрпризом для болельщиков и поклонников фигурного катания», — цитирует Плющенко «Газета.ру».

Ранее Сотникова заявила о решении пропустить еще один соревновательный год — третий подряд, при этом никаких заявлений об уходе из большого спорта она не делала.

Золотая медалистка Сочи-2014, фигуристка из Екатеринбурга Юлия Липницкая приняла правильное решение, оставив большой спорт, заявлял в 2017 году двукратный олимпийский чемпион и тренер Александр Жулин.

«Век девчачий в фигурном катании не такой долгий», — пояснил Александр Жулин.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка предположила, что у Юлии Липницкой, завершившей спортивную карьеру, по всей видимости, были веские причины принять это решение.