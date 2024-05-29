«Они меня спасли». Основатель питомника — о разведении лабрадоров и почему они могут стоить, как подержанное авто

Мало кто останется равнодушен к большим хвостатым добрякам - лабрадорам, особенно если вы смотрели фильмы «Марли и я», «Собачья жизнь» и другие картины о трогательной дружбе этих собак с человеком. Оказывается, в Барнауле есть три крупных питомника, где разводят лабрадоров и где можно купить любимца, как из кино. Основатель самого молодого из них — Sen Pier Yutika — Оксана Черепова поделилась, как влюбилась в эту породу, почему решила заняться разведением, сколько стоят щенки и как они помогли ей справиться с переломным моментом в жизни.

Любовь с первого взгляда

В большом частном доме Оксаны все обустроено для собак: целая комната отведена под вольеры, есть манеж для щенков. Когда мы пришли в гости, красавцы и красавицы лабрадоры были заперты, но вовсе не из-за того, из-за чего обычно закрывают других собак — недоверия к новым в доме людям, — а как раз наоборот: из-за большой любвеобильности. Поэтому знакомились мы с этими чудесными созданиями по очереди, чтобы не оказаться под толпой собак, пытающихся приластиться.

Впрочем, в остальное время у лабрадоров нет ограничений в передвижении по дому, тем более, что без человека они не могут. Поэтому, рассказывает Оксана, даже когда они пересаживается с одного конца дивана на другой, собаки, как ниточка за иголочкой, незаметно перемещаются за ней.

Сейчас в питомнике живет 10 взрослых собак и несколько щенков. Одну девочку из нового помета Оксана оставит себе, а остальных продаст. Но начиналось все совершенно случайно, с одного домашнего любимца.

Изначально Оксана держала добермана. Когда питомец умер, она очень переживала. Настолько, что больше десяти лет не решалась заводить собак. А потом распорядились судьба и возможности. В тот день Оксана с мужем проводили тогда еще маленькую дочь в кино. И пока ждали ее, увидели проходящую мимо девушку с лабрадором.

«Случилась любовь с первого взгляда. Решила, что хочу такого. Вечером поехали и купили, это было в 2014 году, — делится Оксана. — Я тогда ничего не понимала ни в лабрадорах, ни в их породных заболеваниях. Первого моего мальчика Мареля в девять месяцев укусил клещ, и он заболел эпилепсией. Я была готова, что долго он не проживет, но на этот раз отчаиваться не собиралась. Взяла вторую собаку — она живет у меня до сих пор, ей уже 12 лет, моей пенсионерочке Элис. Купила ее из Омска: в два года от нее отказались, а я забрала. Марель, кстати, прожил пять лет».

Тем не менее, забрать собаку-отказницу можно было только на условиях: повязать ее с указанным кобелем в Москве и после отдать два щенка. Оксана обещание выполнила, а вместе с тем в ней загорелся интерес — так началась профессиональная деятельность.

Совершенно неагрессивны

Лабрадор, говорит Оксана, одна из самых популярных пород. Их часто берут в семьи, где есть маленькие дети. Они неприхотливы, темпераментны, покладисты и очень умны, легко поддаются дрессировке и из них выходят хорошие компаньоны из-за любви к людям.

«Самое главное, что в них нет ни капли агрессии. Перед разведением все собаки строго проверяются на это, и если особь ведет себя угрожающе, ее выводят с разведения. Я всегда гарантирую, что лабрадор из моего питомника никогда не проявит агрессии к ребенку. В лучшем случае, что сделает собака, — уйдет в клетку. Потому что дети есть разные — могут и в лицо лезть, и в зубы. Но лабрадор на это никогда не огрызнется».

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Проверить добродушный и непосредственный характер лабрадоров Оксане удавалось на своем опыте. В районе, где они живет, достаточно много бродячих собак и собак на самовыгуле, которые порой настроены враждебно. И на одной из прогулок лабрадоры не смогли ответить тем же, разве что недоуменно гавкнули, смутив бездомных животных, что и позволило уйти невредимыми.

Стали спасением

По словам Оксаны, лабрадоры стали для нее спасением в трудную жизненную минуту. Когда муж, с которым они когда-то начинали дело и прожили вместе 28 лет, решил уйти из семьи. Оксана работала в МЧС, на тот момент уже ушла на пенсию по смешанному стажу и в итоге осталась одна - со скромной пенсией и пятью взрослыми лабрадорами.

«Мы заводили собак вместе, — вытирая слезы, рассказывает Оксана. — Я боялась, что не прокормлю их одна, но пришлось собраться. Впоследствии забота питомцах, кормление, прогулки — все это меня отвлекало. И в то же время подстегивало быть сильной: я понимала, что, кроме меня, взрослые собаки никому не нужны. Вот, а теперь у меня их десять».

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин

И хотя содержать лабрадоров по-прежнему тяжело, Оксана держится из-за ответственности и любви к ним. Ежемесячное содержание одной собаки обходится в порядка 10 тыс. рублей. Только обработка от клеща на одну собаку стоит около 4 тыс. в месяц. А еще нужен корм, прививки и другие процедуры.

Поэтому сейчас Оксана выражается так: «Мои щенки кормят взрослых собак». Продав щенка, она сразу закупает корма и откладывает деньги на ветпроцедуры. Учитывая, что период вязки у собак короткий, с двух до шести лет, выйти из этого круга сложно.

Друг «на диван»

К слову, один щенок стоит от 40 тыс. рублей - все зависит от вязки, с каким кобелем и сколько щенков в помете.

«Большинство щенков, которые были под моей приставкой, от одного кобеля, с которого и начал работать мой питомник. Сейчас оставила второго кобеля — мою гордость. С ним мы заняли 16 место в рейтинге «Топ собака 2023 года». Из ближней Сибири было вообще только два города-представителя - мы и Томск», — хвалится Оксана.

Лабрадор питомника Sen Pier Yutika. Оксана Черепова

Если щенок «с браком» — обладает неправильным прикусом, например, — стоить он будет подешевле, но на него также оформляются все документы, а в договоре прописываются причины, по которым цена снижена.

И наоборот, если щенок перспективный, то есть обладает внешними признаками хорошего соответствия стандартам породы, чтобы иметь возможность побеждать в выставках или войти в разведение, стоить он будет около 100 тыс. рублей. Но большинство людей, признается Оксана, все-таки покупают друга «на диван», а не для бизнеса, поэтому им неважно, как выглядит собака.

Самая дорогая покупка

Не только на корм и обработку тратятся внушительные суммы. Одна из самых дорогих покупок питомника — собака за 180 тыс. рублей. Вместе с доставкой из Архангельска она обошлась Оксане в 200 тыс. рублей. За такую сумму, если взглянуть на предложения на Дроме, можно взять подержанный автомобиль.

А вообще это была девочка от польской вязки: Оксана захотела купить ее, чтобы разбавить кровь в питомнике.

Лабрадор питомника Sen Pier Yutika. Оксана Черепова Лабрадор питомника Sen Pier Yutika. Оксана Черепова Лабрадор питомника Sen Pier Yutika. Оксана Черепова

«Увидела ее в соцсетях и поняла, что это моя собака. К ценнику была не готова, хотя и понимала, что в той части России цены выше. В итоге буквально за ночь оформила кредит, утром уже договорилась с продавцом, и вскоре лабрадор ко мне прилетел», — делится Оксана.

Следит за судьбой

Учитывая стоимость щенка и его содержания, покупатель, конечно, должен быть состоятельным. Но главное требование — любовь к животным.

Всех собак Оксана продает по договору купли-продажи, где она прописана, как заводчик, который может вмешаться в содержание собаки в случае чего. Например, если щенка взяли для племенного разведения — этого Оксана, кстати, не запрещает, в отличие от многих заводчиков, которые даже обязуют покупателей стерилизовать питомца.

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Три года назад пришлось воспользоваться опцией. Оксана по возможности следит за судьбой каждого проданного щенка, даже в крайне редких случаях, когда малыши улетают в другую страну.

Но случай произошел в Барнауле: у одного хозяина лабрадор находился на самовыгуле и постоянно терялся. Несколько раз Оксана находила собаку и предупредила владельца, чтобы тот хотя бы надел адресник на питомца. Но урок хозяин не усвоил, и в очередной раз, когда были жуткие морозы, и Оксана увидела объявление о потеряшке, она забрала пса себе, а потом нашла ему новую семью. Мальчик уехал в Шипуновский район — четвертой собакой.

Большая семья

За время работы питомника родилось 25 пометов, 148 щенков ушли в новые семьи. Многие хозяева поддерживают связь с Оксаной и друг другом в общем чате, где делятся радостями и успехами любимцев. А иногда вынуждены просить о помощи - таких случаев было несколько, когда собаки заболевали, а лечение было слишком дорогостоящим. Неравнодушные владельцы помогали финансово, и собак удавалось спасти.

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Когда этой зимой Оксана готовилась к сложной операции, она на всякий случай распределила всех своих питомцев. Получилось: часть обязательств взяли на себя подруги, а часть — владельцы, у которых уже есть лабрадоры, купленные в питомнике. Некоторые готовы были взять и по второй, и по третьей собаке.

В общем, покупатели щенков и Оксана стали одной большой, дружной семьей. Они так себя и называют: семья Sen Pier Yutika.

Победитель только один

Поскольку порода очень популярна, получить чемпионские титулы весьма сложно. На ринг выходит большое количество лабрадоров, а победителями будут только один кобель, и одна сука. Чтобы стать чемпионом, например, России, нужно получить шесть побед на выставках под разными экспертами, взять звание одной из лучших среди 30 собак.

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Тем не менее, полки и стены дома Оксаны заставлены кубками и завешаны грамотами и другими наградами. Почти все собаки, которые сейчас живут у Оксаны, становились чемпионами России и чемпионами Национального клуба породы. Кроме одной, которую Оксана забрала недавно, как отказницу. Но и у нее, судя по тому, как четко и послушно она исполняла команды, все впереди.

В выставках, кстати, до сих пор участвует самая старая собачка, Элис, но уже в классе ветеранов.

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