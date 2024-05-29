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Жизнь

«Они меня спасли». Основатель питомника — о разведении лабрадоров и почему они могут стоить, как подержанное авто

Мало кто останется равнодушен к большим хвостатым добрякам - лабрадорам, особенно если вы смотрели фильмы «Марли и я», «Собачья жизнь» и другие картины о трогательной дружбе этих собак с человеком. Оказывается, в Барнауле есть три крупных питомника, где разводят лабрадоров и где можно купить любимца, как из кино. Основатель самого молодого из них — Sen Pier Yutika — Оксана Черепова поделилась, как влюбилась в эту породу, почему решила заняться разведением, сколько стоят щенки и как они помогли ей справиться с переломным моментом в жизни.

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Любовь с первого взгляда

В большом частном доме Оксаны все обустроено для собак: целая комната отведена под вольеры, есть манеж для щенков. Когда мы пришли в гости, красавцы и красавицы лабрадоры были заперты, но вовсе не из-за того, из-за чего обычно закрывают других собак — недоверия к новым в доме людям, — а как раз наоборот: из-за большой любвеобильности. Поэтому знакомились мы с этими чудесными созданиями по очереди, чтобы не оказаться под толпой собак, пытающихся приластиться.

Впрочем, в остальное время у лабрадоров нет ограничений в передвижении по дому, тем более, что без человека они не могут. Поэтому, рассказывает Оксана, даже когда они пересаживается с одного конца дивана на другой, собаки, как ниточка за иголочкой, незаметно перемещаются за ней.
Сейчас в питомнике живет 10 взрослых собак и несколько щенков. Одну девочку из нового помета Оксана оставит себе, а остальных продаст. Но начиналось все совершенно случайно, с одного домашнего любимца.

Изначально Оксана держала добермана. Когда питомец умер, она очень переживала. Настолько, что больше десяти лет не решалась заводить собак. А потом распорядились судьба и возможности. В тот день Оксана с мужем проводили тогда еще маленькую дочь в кино. И пока ждали ее, увидели проходящую мимо девушку с лабрадором.

«Случилась любовь с первого взгляда. Решила, что хочу такого. Вечером поехали и купили, это было в 2014 году, — делится Оксана. — Я тогда ничего не понимала ни в лабрадорах, ни в их породных заболеваниях. Первого моего мальчика Мареля в девять месяцев укусил клещ, и он заболел эпилепсией. Я была готова, что долго он не проживет, но на этот раз отчаиваться не собиралась. Взяла вторую собаку — она живет у меня до сих пор, ей уже 12 лет, моей пенсионерочке Элис. Купила ее из Омска: в два года от нее отказались, а я забрала. Марель, кстати, прожил пять лет».

Тем не менее, забрать собаку-отказницу можно было только на условиях: повязать ее с указанным кобелем в Москве и после отдать два щенка. Оксана обещание выполнила, а вместе с тем в ней загорелся интерес — так началась профессиональная деятельность.

Совершенно неагрессивны

Лабрадор, говорит Оксана, одна из самых популярных пород. Их часто берут в семьи, где есть маленькие дети. Они неприхотливы, темпераментны, покладисты и очень умны, легко поддаются дрессировке и из них выходят хорошие компаньоны из-за любви к людям.

«Самое главное, что в них нет ни капли агрессии. Перед разведением все собаки строго проверяются на это, и если особь ведет себя угрожающе, ее выводят с разведения. Я всегда гарантирую, что лабрадор из моего питомника никогда не проявит агрессии к ребенку. В лучшем случае, что сделает собака, — уйдет в клетку. Потому что дети есть разные — могут и в лицо лезть, и в зубы. Но лабрадор на это никогда не огрызнется».

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Проверить добродушный и непосредственный характер лабрадоров Оксане удавалось на своем опыте. В районе, где они живет, достаточно много бродячих собак и собак на самовыгуле, которые порой настроены враждебно. И на одной из прогулок лабрадоры не смогли ответить тем же, разве что недоуменно гавкнули, смутив бездомных животных, что и позволило уйти невредимыми.

Стали спасением

По словам Оксаны, лабрадоры стали для нее спасением в трудную жизненную минуту. Когда муж, с которым они когда-то начинали дело и прожили вместе 28 лет, решил уйти из семьи. Оксана работала в МЧС, на тот момент уже ушла на пенсию по смешанному стажу и в итоге осталась одна - со скромной пенсией и пятью взрослыми лабрадорами.

«Мы заводили собак вместе, — вытирая слезы, рассказывает Оксана. — Я боялась, что не прокормлю их одна, но пришлось собраться. Впоследствии забота питомцах, кормление, прогулки — все это меня отвлекало. И в то же время подстегивало быть сильной: я понимала, что, кроме меня, взрослые собаки никому не нужны. Вот, а теперь у меня их десять».

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

И хотя содержать лабрадоров по-прежнему тяжело, Оксана держится из-за ответственности и любви к ним. Ежемесячное содержание одной собаки обходится в порядка 10 тыс. рублей. Только обработка от клеща на одну собаку стоит около 4 тыс. в месяц. А еще нужен корм, прививки и другие процедуры.
Поэтому сейчас Оксана выражается так: «Мои щенки кормят взрослых собак». Продав щенка, она сразу закупает корма и откладывает деньги на ветпроцедуры. Учитывая, что период вязки у собак короткий, с двух до шести лет, выйти из этого круга сложно.

Друг «на диван»

К слову, один щенок стоит от 40 тыс. рублей - все зависит от вязки, с каким кобелем и сколько щенков в помете.

«Большинство щенков, которые были под моей приставкой, от одного кобеля, с которого и начал работать мой питомник. Сейчас оставила второго кобеля — мою гордость. С ним мы заняли 16 место в рейтинге «Топ собака 2023 года». Из ближней Сибири было вообще только два города-представителя - мы и Томск», — хвалится Оксана.

Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Оксана Черепова

Если щенок «с браком» — обладает неправильным прикусом, например, — стоить он будет подешевле, но на него также оформляются все документы, а в договоре прописываются причины, по которым цена снижена.

И наоборот, если щенок перспективный, то есть обладает внешними признаками хорошего соответствия стандартам породы, чтобы иметь возможность побеждать в выставках или войти в разведение, стоить он будет около 100 тыс. рублей. Но большинство людей, признается Оксана, все-таки покупают друга «на диван», а не для бизнеса, поэтому им неважно, как выглядит собака.

Самая дорогая покупка

Не только на корм и обработку тратятся внушительные суммы. Одна из самых дорогих покупок питомника — собака за 180 тыс. рублей. Вместе с доставкой из Архангельска она обошлась Оксане в 200 тыс. рублей. За такую сумму, если взглянуть на предложения на Дроме, можно взять подержанный автомобиль.

А вообще это была девочка от польской вязки: Оксана захотела купить ее, чтобы разбавить кровь в питомнике.

Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Оксана Черепова
Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Оксана Черепова
Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Лабрадор питомника Sen Pier Yutika.
Оксана Черепова

«Увидела ее в соцсетях и поняла, что это моя собака. К ценнику была не готова, хотя и понимала, что в той части России цены выше. В итоге буквально за ночь оформила кредит, утром уже договорилась с продавцом, и вскоре лабрадор ко мне прилетел», — делится Оксана.

Следит за судьбой

Учитывая стоимость щенка и его содержания, покупатель, конечно, должен быть состоятельным. Но главное требование — любовь к животным.

Всех собак Оксана продает по договору купли-продажи, где она прописана, как заводчик, который может вмешаться в содержание собаки в случае чего. Например, если щенка взяли для племенного разведения — этого Оксана, кстати, не запрещает, в отличие от многих заводчиков, которые даже обязуют покупателей стерилизовать питомца.

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Три года назад пришлось воспользоваться опцией. Оксана по возможности следит за судьбой каждого проданного щенка, даже в крайне редких случаях, когда малыши улетают в другую страну.

Но случай произошел в Барнауле: у одного хозяина лабрадор находился на самовыгуле и постоянно терялся. Несколько раз Оксана находила собаку и предупредила владельца, чтобы тот хотя бы надел адресник на питомца. Но урок хозяин не усвоил, и в очередной раз, когда были жуткие морозы, и Оксана увидела объявление о потеряшке, она забрала пса себе, а потом нашла ему новую семью. Мальчик уехал в Шипуновский район — четвертой собакой.

Большая семья

За время работы питомника родилось 25 пометов, 148 щенков ушли в новые семьи. Многие хозяева поддерживают связь с Оксаной и друг другом в общем чате, где делятся радостями и успехами любимцев. А иногда вынуждены просить о помощи - таких случаев было несколько, когда собаки заболевали, а лечение было слишком дорогостоящим. Неравнодушные владельцы помогали финансово, и собак удавалось спасти.

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Когда этой зимой Оксана готовилась к сложной операции, она на всякий случай распределила всех своих питомцев. Получилось: часть обязательств взяли на себя подруги, а часть — владельцы, у которых уже есть лабрадоры, купленные в питомнике. Некоторые готовы были взять и по второй, и по третьей собаке.

В общем, покупатели щенков и Оксана стали одной большой, дружной семьей. Они так себя и называют: семья Sen Pier Yutika.

Победитель только один

Поскольку порода очень популярна, получить чемпионские титулы весьма сложно. На ринг выходит большое количество лабрадоров, а победителями будут только один кобель, и одна сука. Чтобы стать чемпионом, например, России, нужно получить шесть побед на выставках под разными экспертами, взять звание одной из лучших среди 30 собак.

Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Питомник лабрадоров-ретриверов в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Тем не менее, полки и стены дома Оксаны заставлены кубками и завешаны грамотами и другими наградами. Почти все собаки, которые сейчас живут у Оксаны, становились чемпионами России и чемпионами Национального клуба породы. Кроме одной, которую Оксана забрала недавно, как отказницу. Но и у нее, судя по тому, как четко и послушно она исполняла команды, все впереди.

В выставках, кстати, до сих пор участвует самая старая собачка, Элис, но уже в классе ветеранов.

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