Оп, мусорок! Какое место по производству отходов занимает Алтай в Сибири и России

Алтайский край вошел в тройку регионов Сибирского федерального округа (СФО), жители которых производят минимальное количество бытового мусора. Меньше, чем в Алтайском крае, мусорят лишь в Тыве и Хакасии. Все эти три субъекта также вошли в десятку самых чистых в стране. Об этом свидетельствует статистика Росприроднадзора.

Сколько мусора производят сибиряки

В среднем, каждый житель Алтайского края в 2022 году произвел 228,7 кг мусора. Это ниже как среднесибирского (258,2 кг), так и общероссийского (312,6 кг) показателей. Наиболее «мусорными» регионами оказались граничащие с Алтайским краем Омская и Новосибирская области.

Омская область — 409 кг/чел.;

Новосибирская область — 297 кг/чел.;

Иркутская область — 289,6 кг/чел.;

Кемеровская область — 263,7 кг/чел.;

Красноярский край — 262,4 кг/чел.;

Республика Алтай — 254,4 кг/чел.;

Томская область — 249,3 кг/чел.;

Алтайский край — 228,7 кг/чел.;

Республика Хакасия — 165,6 кг/чел.;

Республика Тыва — 162 кг/чел.

Республики Тыва и Хакасия стали наиболее чистоплотными в масштабах не только Сибири, но и всей страны, заняв третье и четвертое места общероссийского списка, соответственно. Меньше мусора генерируют лишь в Бурятии (115,8 кг) и Ингушетии (125,9 кг).

Алтайский край замкнул десятку наименее мусорящих регионов России.

Специально оборудованная площадка с контейнерами для мусора. Компания "Бочкари"

10% всего российского мусора

Если же смотреть на долю регионов в общем объеме генерации мусора, то картина будет несколько отличаться, но незначительно. В целом, Сибирь генерирует 10,1% всего российского мусора:

Новосибирская область — 1,8%;

Омская область — 1,6%;

Красноярский край — 1,6%;

Иркутская область — 1,5%;

Кемеровская область — 1,5%;

Алтайский край — 1,1%;

Томская область — 0,6%;

Республика Хакасия — 0,2%;

Республика Алтай — 0,1%;

Республика Тыва — 0,1%.

Лидером чистоты по-прежнему остается Тыва, аутсайдерами — Новосибирская и Омская области.

Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова.

Проблемы переработки

В 2022 году каждый россиянин генерировал на 5,7% мусора меньше, чем годом ранее. Президент FinExpertiza Елена Трубникова соотносит это с сокращением потребления и оборотов розничной торговли. Оно, в свою очередь, ведет к снижению объемов выбрасываемой упаковки.

Елена Трубникова,

президент FinExpertiza:

Сейчас потребление восстанавливается и даже растет, продолжает развиваться электронная коммерция и онлайн-доставка, что может привести к увеличению образования твердых коммунальных отходов, если в среднесрочной перспективе структура упаковки потребительских товаров не претерпит существенных изменений в сторону большей экологичности.

Пластиковые бутылки СС0

Она добавила, что переработка отходов позволит избежать экологического ущерба от роста их генерации. Но пока ее уровень весьма низок — только 6,6% из 45,9 млн тонн отходов в 2022 году было утилизировано. При этом, в число утилизированных записали также сожженные отходы.

По мнению эксперта, повысить уровень утилизации может новый закон, возлагающий эту обязанность на производителей упаковки, а не товаров и усиление контроля за процессом.