22 декабря
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Жизнь

Определен победитель народного голосования премии «Менеджер года — 2022»

Лидером народного голосования премии «Менеджер года-2022» газеты «Свободный курс» стал генеральный директор компании DBA Вадим Гладышев.

Премия "Менеджер года".
Премия "Менеджер года".
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Напомним, народное голосование проводилось на сайте altapress.ru с 12 по 18 декабря.

По итогам прошедших Экспертных советов по отраслям сформировался список из 30 руководителей компаний и организаций, чьи имена вошли в лонг-лист номинантов премии «Менеджер года — 2022».

На третьей строчке — Вячеслав Неупокоев (АКТО). За него проголосовали 3,3% участников опроса (7 074 человек).

Второе место занял Константин Ежов, генеральный директор «Курорта Белокуриха». Его поддержали 35,6 участников голосования (75 345 человек).

Фаворитом народного голосования стал Вадим Гладышев, генеральный директор компании DBA. За него проголосовали 37,2% участников опроса (78 779 человек).

Вадим Гладышев родился 31 июля 1984 года. Он окончил Алтайский технический университет.

Основал ИТ-компанию DBA в 2019-м. Ранее также работал в компании «Россети».

Недавно предприниматель рассказал altapress.ru, что DBA подписала контракт с Алтайавтодором на поставку новой партии оборудования.

Издательский дом «Алтапресс» проводит рейтинговый опрос «Менеджер года» с 2002 года. Награду вручили 21 декабря.

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